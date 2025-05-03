Highrise Property and Construction

Об агентстве

High Rise - агентство недвижимости с полным спектром услуг, базирующееся в Таиланде, работающее с 2018 года. Мы работаем в строгом соответствии со всеми соответствующими законами и правилами в стране.



Наши услуги включают в себя широкий спектр сделок с недвижимостью, включая покупку, продажу, управление недвижимостью, помощь в ремонте и предварительную подготовку к продаже квартир. Мы предоставляем как оффлайн, так и онлайн-услуги, и мы прозрачны во всех аспектах каждого проекта.



В High Rise мы работаем только с надежными разработчиками. Мы обеспечиваем высокое качество обслуживания и индивидуальный подход к каждому клиенту. Наша опытная команда поможет вам найти и приобрести недвижимость, которая соответствует вашим конкретным потребностям и бюджету в Таиланде.

Если вам нужна помощь с любым типом недвижимости или проекта, мы здесь, чтобы помочь. Просто дайте нам знать ваши требования, и мы будем работать с вами, чтобы найти лучшее решение.

