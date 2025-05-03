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Highrise Property and Construction

Таиланд, Паттайя
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2018
На платформе
На платформе
3 месяца
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
highrise.asia/en/
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Об агентстве

High Rise - агентство недвижимости с полным спектром услуг, базирующееся в Таиланде, работающее с 2018 года. Мы работаем в строгом соответствии со всеми соответствующими законами и правилами в стране.


Наши услуги включают в себя широкий спектр сделок с недвижимостью, включая покупку, продажу, управление недвижимостью, помощь в ремонте и предварительную подготовку к продаже квартир. Мы предоставляем как оффлайн, так и онлайн-услуги, и мы прозрачны во всех аспектах каждого проекта.


В High Rise мы работаем только с надежными разработчиками. Мы обеспечиваем высокое качество обслуживания и индивидуальный подход к каждому клиенту. Наша опытная команда поможет вам найти и приобрести недвижимость, которая соответствует вашим конкретным потребностям и бюджету в Таиланде.
Если вам нужна помощь с любым типом недвижимости или проекта, мы здесь, чтобы помочь. Просто дайте нам знать ваши требования, и мы будем работать с вами, чтобы найти лучшее решение.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 19:18
(UTC+7:00, Asia/Bangkok)
Понедельник
10:00 - 18:00
Вторник
10:00 - 18:00
Среда
10:00 - 18:00
Четверг
10:00 - 18:00
Пятница
10:00 - 18:00
Суббота
10:00 - 17:00
Воскресенье
Выходной
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