EMF HOSPITALITY
Компания EMF hospitality была основана в 2019 году людьми, которые хотят чувствовать себя как дома в других городах и ищут в этом комфорт и удобство. Наша компания, располагающая квартирами в самых популярных городах Турции, сочетает в себе роскошь, комфорт и тепло. Для нас большая честь принимать вас в наших различных домах в Стамбуле, Анталии и Бодруме, не забывайте, что наш дом - это ваш дом! EMF hospitality стремится предоставить своим клиентам услуги высочайшего качества и обеспечить удовлетворение. Наши ценности основаны на качестве, сервисе и местном опыте. Наши хозяева будут лично приветствовать вас при заселении и выселении, а в случае малейшей необходимости они будут на связи. Мы, EMF, продумали для вас каждую мелочь, так как по собственному опыту знаем, как раздражает необходимость возить с собой такие предметы, как полотенца, постельное белье и посуду. Все, что вам нужно сделать для вашего пребывания в арендованном EMF доме - это войти в него и наслаждаться, потому что наша команда обеспечит вас чистыми полотенцами, постельным бельем, кухонной утварью и практически любыми другими вещами, которые могут понадобиться вам во время вашего пребывания. Иногда, когда мы отправляемся в путешествие, нам хочется просто расслабиться и отдохнуть. По этой причине мы не хотим заниматься уборкой дома или исследовать неизвестные дороги. Поэтому EMF Hospitality предлагает транспортные услуги и ежедневную уборку по запросу для тех, кому это может понадобиться.