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EMF HOSPITALITY

Турция, tesvikiye cad no 53 harbiye mah pamuk apt daire 3 kat 1
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EMF HOSPITALITY
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2018
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.emfhospitality.com
Описание

Компания EMF hospitality была основана в 2019 году людьми, которые хотят чувствовать себя как дома в других городах и ищут в этом комфорт и удобство. Наша компания, располагающая квартирами в самых популярных городах Турции, сочетает в себе роскошь, комфорт и тепло. Для нас большая честь принимать вас в наших различных домах в Стамбуле, Анталии и Бодруме, не забывайте, что наш дом - это ваш дом! EMF hospitality стремится предоставить своим клиентам услуги высочайшего качества и обеспечить удовлетворение. Наши ценности основаны на качестве, сервисе и местном опыте.  Наши хозяева будут лично приветствовать вас при заселении и выселении, а в случае малейшей необходимости они будут на связи. Мы, EMF, продумали для вас каждую мелочь, так как по собственному опыту знаем, как раздражает необходимость возить с собой такие предметы, как полотенца, постельное белье и посуду. Все, что вам нужно сделать для вашего пребывания в арендованном EMF доме - это войти в него и наслаждаться, потому что наша команда обеспечит вас чистыми полотенцами, постельным бельем, кухонной утварью и практически любыми другими вещами, которые могут понадобиться вам во время вашего пребывания. Иногда, когда мы отправляемся в путешествие, нам хочется просто расслабиться и отдохнуть. По этой причине мы не хотим заниматься уборкой дома или исследовать неизвестные дороги. Поэтому EMF Hospitality предлагает транспортные услуги и ежедневную уборку по запросу для тех, кому это может понадобиться.

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 Если вы планируете жить в Турции или хотите надежно инвестировать в перспективный и быстроразвивающийся рынок турецкой недвижимости, наша команда консультантов Pasha group готова вам в этом помочь.

Мы предоставляем нашим клиентам трансфер из аэропорта, бронирование отеля,  тур по проектам, получение гражданства в срок от  3 до 6 месяцев и открытие счета в банке, также поможем подготовить и оформить  все необходимые документы.

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