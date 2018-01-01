EMF HOSPITALITY

Гольф Туризм и Инвестиции

Наша компания была основана в 2016 году и специализируется на индивидуальном гольф-туризме и инвестициях в недвижимость. За последние пару лет все больше и больше людей и компаний хотели бы инвестировать в Турцию.

Мы предлагаем жилые объекты ( малые и роскошные ), земельные участки, коммерческие объекты ( торговые центры, бутик-отели, курортные отели и т. Д. ), которые могут привлечь потенциальных инвесторов.

Мы знаем процедуры продажи / покупки, предоставляем нашим потенциальным инвесторам всю необходимую информацию о недвижимости для продажи и помогаем во время всей обработки семян и после получения правового акта.