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Sun World Real Estate

Turkey-Antalya-Alanya Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi Algül Apt. 184/B 07300
;
Sun World Real Estate
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2020
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
sunworldestate.com
Описание

Как "Sun World Real Estate", мы фокусируемся на активах в сфере недвижимости. Благодаря нашему опыту в сфере недвижимости, нашей зависимости от качества , нашей способности решать проблемы, ориентированные на людей, перед лицом потребностей наших клиентов.

Мы разрабатываем для вас конкретные стратегии в процессе продажи, покупки и аренды всех видов инвестиций в недвижимость во всех уголках мира, как на национальном, так и на международном уровнях, а благодаря нашим подробным знаниям, используя современные, инновационные маркетинговые методы, мы направляем инвестиции в недвижимость наших клиентов и предоставляем услуги по защите их интересов. 

В то же время наша строительная компания уже 19 лет предлагает нашим клиентам новые и комфортные жилые помещения. 

Услуги

Наша команда профессионалов предоставляет услуги по получению документов на право собственности и разрешения на проживание, переоформлению документов на воду и электричество, а также по всем ремонтным вопросам.
Кроме того, мы поможем вам сдать в аренду вашу недвижимость с целью получения надежной прибыли. Доверие и удовлетворенность клиетов — главные принципы нашей работы.

Новостройки
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Жилой квартал Эльбрус
Жилой квартал Эльбрус
Инжекум, Турция
от
€ 120,000
Сдача в: 2023
Агентство: Sun World Real Estate
2-комнатные апартаменты продаются по цене от 120000 евро и двухуровневые на 5 этажей по цене от 150000 евро.
Вилла Hidden Valley
Вилла Hidden Valley
Yaylali, Турция
от
€ 575,000
Сдача в: 2022
Агентство: Sun World Real Estate
СКРЫТАЯ ДОЛИНА ВИЛЛАС ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА Площадь проекта: 4 536 м2 Всего количество вилл : 11 Дата окончания проекта : 30 ЯНВАРЯ 2021 года Расположение: Каргыджак / Алания / Анталья Расстояние до центра Алании - 12 км Аэропорт "Газипаша": 23 км Аэропорт "Анталия": 130 км Расстояние полета птицы к морю : 550 м Расстояние до моря на автомобиле : 1200 м Расстояние до торгового пункта: 1000 м ОСОБЕННОСТИ ВИЛЛЫ Участок на виллу м2: от 400 м2 до 650 м2 Деканат Деканат (от 400 м2 до 650 м2). Общая площадь виллы: 330 м2 Общая площадь виллы: 275 м2 Виллы состоят из 4+1. На каждом этаже есть кондиционер и 2 ванные комнаты для родителей. Во всех ванных комнатах установлены встроенные душевые наборы и установлена душевая кабина. В каждом номере с видом на море. В гостиной установлен камин с биоэтанолом. На каждой вилле есть собственный отдельный сад и собственный бассейн. Эти бассейны представляют собой скиммерную систему с антибактериальным покрытием и малэнергетические и водосберегающие бассейны. Длительный срок службы и затраты на техническое обслуживание очень низки. Наружные фасады вилл имеют теплоизоляцию от жары и холода, а наружные краски выдерживают много лет от разливов и трещин до коррозии, которой может подвергаться внешний вид. (никаких проблем не возникнет, кроме обесцвечивания) Во всех номерах установлены линии кондиционирования воздуха и собраны в одном месте на фасаде. Центральная система метлы была построена для использования во всех номерах и общественных местах. Для покрытия всех полов виллы была построена система подогрева пола с водянистой водой. Полы виллы и вокруг фундамента были изолированы от воды и влаги, за исключением линий водоотведения. Использовались теплоизоляционные алюминиевые столярные изделия, которые были эффективны против холода и тепла, использовалась система комфортного (газового) остекления. На крышах использовались влагозащитные барьеры и материалы для вечнозеленых звон, а под крышей - пенополиуретановая изоляция толщиной до 5 см против тепла и холода. Двери виллы полностью изготовлены из древесного материала, кухонные шкафы и другие предметы мебели изготовлены с использованием ультраширокой лакированной краски, которая сохраняет свой цвет на протяжении многих лет. Во всех номерах есть телевизор и спутниковая линия.  
Жилой комплекс Gold City
Жилой комплекс Gold City
Каргыджак, Турция
от
€ 120,000
Сдача в: 2024
Агентство: Sun World Real Estate
Жилой квартал Magic Hills
Жилой квартал Magic Hills
Toslak, Турция
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: Sun World Real Estate
Наши агенты в Турции
Nurettin Safak
Nurettin Safak
2 объекта
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81 объект

Kınaci Group Constructıon

Мы группа компаний с опытом работы в строительном сегменте и риэлторской деятельности — 30 лет.

До 2021 года было построено и успешно реализовано многочисленное количество объектов недвижимости.

Kınaci Group  имеет партнерские отношения с ведущими турецкими строительными компаниями, в реализации их проектов и совместном строительстве .

Главной задачей нашей компании является постоянное улучшение качества предлагаемых услуг. Мы сами возводим наши объекты, прекрасно разбираемся в строительстве и в строительных материалах, поэтому смело предлагаем объекты, гарантируя их качество.

Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, мы стали одной из лучших строительных компаний и агентств недвижимости на Анталийском побережье.

Наши объекты:

Happy Life Homes; Suite Residence; Marmara Residence; Orange Garden Residence; Dolce Vita Residence; Casa Bianca Residence, и еще много других красивых элитных проектов было построено нашей компанией.
Gemahmutlar

Нам доверяют тысячи людей. -Бесплатная регистрация без скрытой комиссии Мы проведем вас за ручку по всей сделке от начала и до конца, где нет места трудностям, ошибкам и потерям. -Бесплатная оценка рыночной стоимости Без труда сможете оценить выгоды, рассчитать инвестиционную прибыль и все перспективы от своего приобретения. -Офисы по всему миру Денежные переводы для приобретения недвижимости без ограничений. Вы получите самые выгодные и безопасные варианты.

Viya Law & Consulting
152 объекта

О компании

Viya Legal- является  международной юридической компанией, основной деятельностью которой является в сферах гражданства, инвестиций, иммиграции, частного капитала  и недвижимости.

Наша компания, имеет 26-летний опыт работы а так же предоставляет услуги  премиум-класса. Во всех этапах процесса получения гражданства или покупки недвижемости наша компания предоставляет юридическое сопровождение.  Мы  закрыли более чем 600  работ по гражданству и успешно завершили 1800 работ по недвижемостям, что в себя включает отели, виллы,бизнес центры, земли, квартиры и дома. Всего за 3 месяца мы поможем вам получить Турецкое Гражданство.

Viya Legal активно предоставляет высококачественные услуги турецким и международным клиентам в области коммерческих судебных разбирательств, недвижимости и строительного права под брендом юридической фирмы Viya с 1996 года.

Наша юридическая идентификация способствует легкому и беспроблемному процессу организации документов и юридических деталей вашего заявления. Наши юристы специализируются в северной Глобальное гражданство, вид на жительство и программа гражданства Турции - они лучше всего помогут вам на каждом этапе подачи заявления.

Viya Legal - ведущая фирма в программе получения гражданства Турции по инвестициям с командой профессионалов, состоящей из опытных юристов, международных экспертов по продажам, высококлассных поставщиков услуг и наших бесчисленных партнеров по разработке решений.

FGT INVEST / FANGOLFTURKEY
36 объектов

Гольф Туризм и Инвестиции

Наша компания была основана в 2016 году и специализируется на индивидуальном гольф-туризме и инвестициях в недвижимость. За последние пару лет все больше и больше людей и компаний хотели бы инвестировать в Турцию.

Мы предлагаем жилые объекты ( малые и роскошные ), земельные участки, коммерческие объекты ( торговые центры, бутик-отели, курортные отели и т. Д. ), которые могут привлечь потенциальных инвесторов.

Мы знаем процедуры продажи / покупки, предоставляем нашим потенциальным инвесторам всю необходимую информацию о недвижимости для продажи и помогаем во время всей обработки семян и после получения правового акта.

ALAIYE HOME CONSTRUCTION
3 объекта

Alaıye Home &Yilmaz Turhan Insaat- была основана в 1987 году и является одной из лучших и надежных Строительных компаний на Аланийском побережье. На протяжении 20 лет компания специализируется на строительстве и реализации жилых домов и комплексов «под ключ» по всей Алании. Наши комплексы отличаются классическим архитектурным дизайном, высоким качеством строительства и уникальным месторасположением. Все наши резиденции имеют собственную частную территорию, плавательные бассейны, тренажерные залы, СПА зоны, паркинги и обслуживаются Управляющей компанией, которой так же являемся мы сами.

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