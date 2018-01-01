Sun World Real Estate
Как "Sun World Real Estate", мы фокусируемся на активах в сфере недвижимости. Благодаря нашему опыту в сфере недвижимости, нашей зависимости от качества , нашей способности решать проблемы, ориентированные на людей, перед лицом потребностей наших клиентов.
Мы разрабатываем для вас конкретные стратегии в процессе продажи, покупки и аренды всех видов инвестиций в недвижимость во всех уголках мира, как на национальном, так и на международном уровнях, а благодаря нашим подробным знаниям, используя современные, инновационные маркетинговые методы, мы направляем инвестиции в недвижимость наших клиентов и предоставляем услуги по защите их интересов.
В то же время наша строительная компания уже 19 лет предлагает нашим клиентам новые и комфортные жилые помещения.
Наша команда профессионалов предоставляет услуги по получению документов на право собственности и разрешения на проживание, переоформлению документов на воду и электричество, а также по всем ремонтным вопросам.
Кроме того, мы поможем вам сдать в аренду вашу недвижимость с целью получения надежной прибыли. Доверие и удовлетворенность клиетов — главные принципы нашей работы.