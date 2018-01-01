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INEST HOMES

Турция, Liman Mah. Atatürk Blv. No 283/5 Konyaaltı ANTALYA
;
INEST HOMES
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2021
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
inesthomes.org
Описание

Мы работаем с объектами разной специфики и ценовой политики. Предлагаем объекты из готового каталога на нашем сайте, а также подбираем объекты по индивидуальному запросу по пожеланиям клиента. Специализируемся на продаже квартир, вилл, земельных участков. Мы помогаем освоиться и обустроится на новом месте жительства.

Наша компания - это коллектив энергичных и ответственных людей. Мы отлично разбираемся в правовых вопросах на каждом этапе сделки, накопив бесценный опыт более 12-ти лет.

Знаем об отрасли все: например, как проходит проверка документации объектов, что лучше решит задачу инвестора, помогаем получить Турецкое гражданство, а также вид на жительство всем покупателям. Работаем с государственными программами иммиграции, инвестирования, помогаем бизнесу в правовом сопровождении, знаем нюансы законов в юрисдикции Турецкой Республики.

Услуги

Многие фирмы недвижимости предлагают покупку квартиры он-лайн. Однако, мысоветуем это делать только тогда, когда Вы уже долгое время работаете с риелтором, уверены, что риелтор сможет увидеть и проверить наличие скрытых недостатков квартиры. А также в случаях, когда покупка предназначена для инвестирования, т.е.последующей перепродажи. Если Вы планируете приобретение квартиры именно для себя, проживания или отдыха, то необходимо приехать и посмотреть объект на месте. Все, уважающие себя компании используют фото отличного качества, но эти фото не смогут передать внутреннюю атмосферу жилья, прилегающую территорию, кривые полы или стены. Вы сможете увидеть и ощутить это исключительно самостоятельно. Как мы планируем ознакомительный визит. Мы связываемся с Вами по поступившей заявке, уточняем время приезда, бронируем отель, который подойдет под Ваши запросы, помогаем найти авиабилеты по оптимальной цене. Лично встречаем Вас в аэропорту, заселяем в отель. После отдыха от перелета, мы приступаем с Вами к работе. Эти услуги мы оказываем совершенно бесплатно. После оформления сделки купли-продажи с нашим агентством, компания Inest Homes компенсирует Вам либо стоимость проживания в отеле, либо авиабилеты по договоренности и в зависимости от стоимости покупки.

Квартиры
Смотреть все 17 объектов
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Фетхие, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Фетхие
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/3
Добро пожаловать в мир утонченной роскоши и уединенного комфорта в самом сердце города Фетхи…
€ 210,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2/3
Представлена на продажу квартира, расположенная в районе Деликташ Фетхие. Район находится&nb…
€ 155,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Средиземноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Средиземноморский регион
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/5
Прекрасная квартира в престижном районе Коньяалты Анталии идеальна для жизни и отдыха. Наход…
€ 290,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/3
Представлена на продажу красивая квартира, расположенная в городе Фетхие - излюбленном курор…
€ 190,000
Дома
Смотреть все 8 объектов
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Деревня калкан, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Представьте себе шикарную виллу с полной панорамой на море. Эта вилла обладает захватывающим…
€ 1,020,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Белек, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Белек
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Приветствуем вас в проекте вилл, идеально расположенном в живописном месте Белека. Этот прое…
€ 600,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Анталья, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Анталья
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Представляем вам новый инвестиционный проект под гражданство  в Дошемеалты. Дошемалты …
€ 738,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию восхитительную виллу, которая сочетает в себе роскошь, комфорт …
€ 560,000
Квартиры в аренду
Смотреть все 3 объекта
Квартира 1 спальня с Парковка, с Кондиционер, с Кухня в Анталья, Турция
Квартира 1 спальня с Парковка, с Кондиционер, с Кухня
Анталья
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
Район Муратпаша расположен в центре города Анталья. Это жилой район, который включает в себя…
€ 450
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Анталья, Турция
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Анталья
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/10
Представлена в аренду квартира, расположенная в современном жилом комплексе, расположенном в…
€ 18
за сутки
Квартира 2 спальни с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi в Средиземноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Средиземноморский регион
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/5
Представлена в аренду квартира, расположенная в элитном районе города Анталии - Коньяалты (Г…
€ 46
за сутки
Агентства рядом
Extra Property
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Основной принцип нашей работы – всегда действовать в интересах клиента. Наши профессионализм и опыт, в сочетании с турецким гостеприимством, позволяют нашим клиентам чувствовать себя комфортно с первых минут обращения и далее, на всех этапах покупки недвижимости и адаптации в Турции. Обращаясь к специалистам Well Homes Gayrimenkul, вы можете быть уверены, что вам предложат лучший сервис, уважение и заботу, и, конечно, недвижимость, оптимально подходящую под ваш запрос

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