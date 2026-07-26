INEST HOMES

Об агентстве

Мы работаем с объектами разной специфики и ценовой политики. Предлагаем объекты из готового каталога на нашем сайте, а также подбираем объекты по индивидуальному запросу по пожеланиям клиента. Специализируемся на продаже квартир, вилл, земельных участков. Мы помогаем освоиться и обустроится на новом месте жительства.

Наша компания - это коллектив энергичных и ответственных людей. Мы отлично разбираемся в правовых вопросах на каждом этапе сделки, накопив бесценный опыт более 15-ти лет.

Знаем об отрасли все: например, как проходит проверка документации объектов, что лучше решит задачу инвестора, помогаем получить Турецкое гражданство, а также вид на жительство всем покупателям. Работаем с государственными программами иммиграции, инвестирования, помогаем бизнесу в правовом сопровождении, знаем нюансы законов в юрисдикции Турецкой Республики.