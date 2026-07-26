INEST HOMES

Мы работаем с объектами разной специфики и ценовой политики. Предлагаем объекты из готового каталога на нашем сайте, а также подбираем объекты по индивидуальному запросу по пожеланиям клиента. Специализируемся на продаже квартир, вилл, земельных участков. Мы помогаем освоиться и обустроится на новом месте жительства.
Наша компания - это коллектив энергичных и ответственных людей. Мы отлично разбираемся в правовых вопросах на каждом этапе сделки, накопив бесценный опыт более 15-ти лет.
Знаем об отрасли все: например, как проходит проверка документации объектов, что лучше решит задачу инвестора, помогаем получить Турецкое гражданство, а также вид на жительство всем покупателям. Работаем с государственными программами иммиграции, инвестирования, помогаем бизнесу в правовом сопровождении, знаем нюансы законов в юрисдикции Турецкой Республики.
Услуги İNEST HOMES
İNEST HOMES — международная компания, которая сопровождает клиентов на всех этапах покупки недвижимости, инвестирования и переезда в Турцию.
Наши услуги:
Подбор недвижимости для жизни, отдыха, инвестиций и получения гражданства.
Формирование инвестиционного портфеля с учетом бюджета, целей, доходности и стратегии инвестора.
Эксклюзивные объекты и закрытые продажи, недоступные в открытой рекламе.
Проверка продавца и объекта недвижимости: юридическая проверка документов, анализ рисков, проверка ограничений, обременений и истории объекта.
Полное юридическое сопровождение сделки профессиональными адвокатами с многолетним опытом.
Бесплатные устные юридические консультации по вопросам покупки недвижимости, ВНЖ, гражданства, наследства, налогообложения и ведения бизнеса.
Сопровождение получения ВНЖ и гражданства Турции.
Оценка инвестиционной привлекательности объектов и прогнозирование потенциала роста стоимости.
Продажа и перепродажа недвижимости, помощь в выходе из инвестиций с максимальной выгодой.
Постпродажный сервис: подключение коммунальных услуг, оформление страховок, помощь с мебелью, ремонтом, управлением недвижимостью и арендой.
Регистрация компаний и создание бизнеса в Турции, юридическое сопровождение предпринимательской деятельности.
Адаптация после переезда: помощь в открытии банковских счетов, оформлении документов, подборе школ, медицинских учреждений и решении бытовых вопросов.
Инвестиционные консультации по различным регионам Турции с учетом текущей рыночной ситуации и перспектив развития.
Работа с объектами в разных регионах Турции, а также в других востребованных странах для международных инвесторов.
Профессиональная команда специалистов: опытные менеджеры по продажам, юристы, адвокаты, оценщики, финансовые консультанты и специалисты по сопровождению клиентов.
Мы не просто продаем недвижимость — мы создаем безопасные инвестиционные решения, сопровождая клиента от первого обращения до полной реализации его целей.