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INEST HOMES

Турция, Коньяалты
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2021
На платформе
На платформе
2 года 11 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
inesthomes.org
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Мы работаем с объектами разной специфики и ценовой политики. Предлагаем объекты из готового каталога на нашем сайте, а также подбираем объекты по индивидуальному запросу по пожеланиям клиента. Специализируемся на продаже квартир, вилл, земельных участков. Мы помогаем освоиться и обустроится на новом месте жительства.

Наша компания - это коллектив энергичных и ответственных людей. Мы отлично разбираемся в правовых вопросах на каждом этапе сделки, накопив бесценный опыт более 15-ти лет.

Знаем об отрасли все: например, как проходит проверка документации объектов, что лучше решит задачу инвестора, помогаем получить Турецкое гражданство, а также вид на жительство всем покупателям. Работаем с государственными программами иммиграции, инвестирования, помогаем бизнесу в правовом сопровождении, знаем нюансы законов в юрисдикции Турецкой Республики.

Услуги

Услуги İNEST HOMES

İNEST HOMES — международная компания, которая сопровождает клиентов на всех этапах покупки недвижимости, инвестирования и переезда в Турцию.

Наши услуги:

  • Подбор недвижимости для жизни, отдыха, инвестиций и получения гражданства.

  • Формирование инвестиционного портфеля с учетом бюджета, целей, доходности и стратегии инвестора.

  • Эксклюзивные объекты и закрытые продажи, недоступные в открытой рекламе.

  • Проверка продавца и объекта недвижимости: юридическая проверка документов, анализ рисков, проверка ограничений, обременений и истории объекта.

  • Полное юридическое сопровождение сделки профессиональными адвокатами с многолетним опытом.

  • Бесплатные устные юридические консультации по вопросам покупки недвижимости, ВНЖ, гражданства, наследства, налогообложения и ведения бизнеса.

  • Сопровождение получения ВНЖ и гражданства Турции.

  • Оценка инвестиционной привлекательности объектов и прогнозирование потенциала роста стоимости.

  • Продажа и перепродажа недвижимости, помощь в выходе из инвестиций с максимальной выгодой.

  • Постпродажный сервис: подключение коммунальных услуг, оформление страховок, помощь с мебелью, ремонтом, управлением недвижимостью и арендой.

  • Регистрация компаний и создание бизнеса в Турции, юридическое сопровождение предпринимательской деятельности.

  • Адаптация после переезда: помощь в открытии банковских счетов, оформлении документов, подборе школ, медицинских учреждений и решении бытовых вопросов.

  • Инвестиционные консультации по различным регионам Турции с учетом текущей рыночной ситуации и перспектив развития.

  • Работа с объектами в разных регионах Турции, а также в других востребованных странах для международных инвесторов.

  • Профессиональная команда специалистов: опытные менеджеры по продажам, юристы, адвокаты, оценщики, финансовые консультанты и специалисты по сопровождению клиентов.

Мы не просто продаем недвижимость — мы создаем безопасные инвестиционные решения, сопровождая клиента от первого обращения до полной реализации его целей.

Квартиры
Смотреть все 24 объекта
Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/5
🏡 Просторная квартира 2+1 в элитном комплексе в Коньяалты (Лиман) Предлагается светлая и …
$175,000
Квартира 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 4 комнаты
Коньяалты
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 5/9
Эксклюзивная квартира премиум-класса — готовое решение для жизни, инвестиций и получения гра…
$2,13 млн
Квартира 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Коньяалты
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
🏡 Квартира у моря в отличной локации 🌿 Уютная квартира площадью около 50 м² ⛰️ Балкон с кр…
$198,557
Квартира 5 комнат в Коньяалты, Турция
Квартира 5 комнат
Коньяалты
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 4/5
🌴 Просторный дуплекс 4+1 в районе Лиман — готов для комфортной жизни у моря! Предлагаем п…
$400,000
Дома
Смотреть все 14 объектов
Дуплекс 2 комнаты в Kepez, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Kepez
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Новый жилой комплекс в Анталии — стильные лофты, квартиры с садами и собственными бассейнами…
$63,192
Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Фетхие
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/4
Симфония природы и современности: Ваш двухэтажный рай в Фетхие Представьте себе место, гд…
$571,996
Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с собственным бассейном в Кемере — готова к заселению Представьте утро …
$411,598
Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Современные виллы с приватным бассейном в престижном районе Güzelbağ, Muratpaşa Элегантна…
$743,164
Программы иммиграции
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Гражданство Турции с возвратом инвестиций
Гражданство
Турция Турция
Гражданство Турции с возвратом инвестиций
Срок получения: от 7 месяцев
от
$420,000
Главный оффер: Инвестируйте от 400 000 долларов в недвижимость Турции, получите гражданство для всей семьи и сохраните актив, который можно продать после обязательного трёхлетнего срока владения. Минимальная стоимость недвижимости составляет 400 000 долларов, а ограничение на продажу устанавливается на три года. Это подтверждается официальным инвестиционным порталом Турции.  Акценты программы гражданство заявителя, супруга и несовершеннолетних детей; недвижимость остаётся с
Иммиграционный консультант
INEST HOMES
Наши агенты в Турции
Инна Данилова
Инна Данилова
41 объект
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