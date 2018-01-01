  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Центр недвижимости «ПАКОДАН»

Центр недвижимости «ПАКОДАН»

Беларусь, ул. Леонида Беды, д. 8 оф. 8 Н, 220040, Минск
Поделиться с помощью:
QR
Центр недвижимости «ПАКОДАН»
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.pakodan.by
Описание

Компания «ПАКОДАН» располагает филиальной сетью в городе Минске и региональных представительствах по всей стране. Обратившись в нашу компанию, наш клиент получает полный комплекс услуг по всем видам операций с недвижимостью:

  • покупка и продажа квартир;
  • дома и земельные участки, в том числе элитные;
  • коммерческая недвижимость;
  • долевое строительство.

Многообразие услуг компании «ПАКОДАН» связано с высокой квалификацией сотрудников и их опытом работы в разных областях недвижимости. Мы заботимся о своем имидже, который основывается на профессионализме в работе, доступности услуг и высоком техническом обеспечении.

Услуги
  • Покупка и продажа квартир, комнат;
  • Покупка и продажа коттеджей, домов, участков;
  • Продажа коммерческой недвижимости;
  • Новостройки, долевое строительство;
  • Оценка недвижимого имущества;
  • Аренда коммерческой недвижимости.
Наши агенты в Беларуси
Елена Шмелева
Елена Шмелева
Агентства рядом
Персональный риэлтер Недвижимость
2 объекта

Агентство «Персональный Риэлтер Недвижимость» предоставляет все виды риэлтерских услуг на первичном и вторичном рынках недвижимости. Сотрудничество с агентством сэкономит время, нервы и поможет купить дом, найти земельный участок или продать недвижимость с минимальными затратами времени и ресурсов.

В агентстве работают аттестованные специалисты по риэлтерской деятельности, являющиеся профессионалами своего дела с многолетним опытом работы.

Основной принцип работы агентства — индивидуальныподход к каждому клиенту и 100%-ая прозрачность сделок!

LuckyFish
1 объект

ЛакиФиш - загородный комплекс на берегу озера Снуды. Мы находимся на территории Национального парка "Браславские озера". ЛакиФиш принимает гостей круглый год. У нас есть все для вашего комфортного отдыха.

Мир недвижимости плюс
96 объектов

Свою миссию мы видим в предоставлении всем клиентам риэлторских услуг высочайшего качества с надежностью, какую не может обеспечить ни одна другая компания, в повышении имиджа агентства недвижимости как открытого, честного, высокопрофессионального посредника при осуществлении операций с недвижимостью на любом этапе: от консультирования — до проведения сделок.

Час Пик
425 объектов

Агентство недвижимости «Час-Пик» – это в первую очередь люди, уважающие и любящую свою работу. Конечно, важно, что коллектив начал формироваться 1995 году и самому бренду Час-Пик уже больше 20 лет. Через многое прошли за эти годы, приобрели неоценимый опыт и знания. Но самым главным отличительным признаком от других коллег-конкурентов, является человечное отношение к нашим клиентам и, конечно, профессионализм. По моим многолетним наблюдениям, потребители услуг могут где-то простить агенту холодное отношение к себе лично. Но никого не устроит равнодушие к делу, которое всегда требует творческих решений. Один из старейших работников нашего агентства как-то на мой вопрос, в чем секрет его успеха, ответил: «Я всегда думаю о проблемах клиента, что я такого могу сделать, что не может он сам. А деньги приложатся». Сегодня этот принцип положен в основу построения работы с клиентом. Кстати сказать, искренне заботиться об интересах клиента выгодно. Выручка агентства «Час-Пик» на 70 процентов строится по вторичным обращениям и рекомендациям. Конечно, не скромно себя хвалить, но я убежден, если бы Министерство юстиции Республики Беларусь не отменило конкурс на лучшее агентство, наш коллектив, как и раньше, завоёвывал бы эту престижную награду.

БлагоДом
19 объектов

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «БлагоДом» оказывает риэлтерские услуги с 31 января 2007 года. Агентство обеспечивает конфиденциальность всей информации, полученной при оказании риэлтерских услуг, обязуется защищать права и способствовать реализации законных интересов Потребителя, не использовать предоставленные Потребителем сведения в собственных интересах либо в интересах третьих лиц. Несмотря на широкий спектр оказываемых услуг и количество сделок на рынке, мы знаем одно – каждый клиент уникален. Поэтому и к объектам недвижимости мы относимся не как к строительным материалам, собранным в определенной последовательности, а как к удобному и комфортному убежищу, где Вы будете чувствовать уют и защиту при проживании, либо стремление творить и созидать при работе.

Realting.com
Перейти