Центр недвижимости «ПАКОДАН»
Беларусь, ул. Леонида Беды, д. 8 оф. 8 Н, 220040, Минск
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Описание
Компания «ПАКОДАН» располагает филиальной сетью в городе Минске и региональных представительствах по всей стране. Обратившись в нашу компанию, наш клиент получает полный комплекс услуг по всем видам операций с недвижимостью:
- покупка и продажа квартир;
- дома и земельные участки, в том числе элитные;
- коммерческая недвижимость;
- долевое строительство.
Многообразие услуг компании «ПАКОДАН» связано с высокой квалификацией сотрудников и их опытом работы в разных областях недвижимости. Мы заботимся о своем имидже, который основывается на профессионализме в работе, доступности услуг и высоком техническом обеспечении.
Услуги
- Покупка и продажа квартир, комнат;
- Покупка и продажа коттеджей, домов, участков;
- Продажа коммерческой недвижимости;
- Новостройки, долевое строительство;
- Оценка недвижимого имущества;
- Аренда коммерческой недвижимости.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
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