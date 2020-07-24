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БлагоДом

пр-т Независимости, 40Б, 2 этаж, каб. 12, 220034 Минск
;
БлагоДом
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.blagodom.by
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Описание

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «БлагоДом» оказывает риэлтерские услуги с 31 января 2007 года. Агентство обеспечивает конфиденциальность всей информации, полученной при оказании риэлтерских услуг, обязуется защищать права и способствовать реализации законных интересов Потребителя, не использовать предоставленные Потребителем сведения в собственных интересах либо в интересах третьих лиц. Несмотря на широкий спектр оказываемых услуг и количество сделок на рынке, мы знаем одно – каждый клиент уникален. Поэтому и к объектам недвижимости мы относимся не как к строительным материалам, собранным в определенной последовательности, а как к удобному и комфортному убежищу, где Вы будете чувствовать уют и защиту при проживании, либо стремление творить и созидать при работе.

Услуги

консультационные услуги услуги по подбору вариантов сделки помощь в получении разрешения на строительство (реконструкцию) консервация объектов незавершённого строительства ввод в эксплуатацию объектов согласование перепланировок, реконструкций перевод объектов жилищного фонда в объекты нежилого фонда услуги, связанные с отселением и сносом жилых домов, зданий и сооружений юридическое сопровождение услуги по сдаче в аренду (наем) объектов недвижимости

Квартиры
Смотреть все 14 объектов
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск
Комнаты 4
Площадь 157 м²
Этаж 3/10
Продается готовая к проживанию светлая, уютная и очень просторная 4-х комнатная квартира, ра…
€ 256,185
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с бытовой техникой в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с бытовой техникой
Минск
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Этаж 7/9
Очень светлая и просторная трёхкомнатная квартира с удобным планировочным решением для комфо…
€ 80,515
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Минск
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 14/18
Предлагаем Вам уютную квартиру с роскошной планировкой в развитом, современном микрорайоне. …
€ 210,438
Квартира со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Логойск, Беларусь
Квартира со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Логойск
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
Продаются две комнаты 18.5м2 и 14.5м2, расположенные в 3-комнатной квартире 2-этажного кирпи…
€ 25,619
Дома
Смотреть все 11 объектов
Дом с мебелью, с садом, с баней в Ильянский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с садом, с баней
Ильянский сельский Совет
Площадь 61 м²
Продаётся прекрасный домик в деревне Стайки, Мядельское направление - 78км. от Минска, 36км.…
€ 13,724
Дом с мебелью, с садом, с камином в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с садом, с камином
Ждановичский сельский Совет
Площадь 38 м²
Продается дача в  С/Т  «Подгорье», на участке земли 4 сотки. Дачный до…
€ 20,129
Коттедж с мебелью, с гаражом, с камином в Ждановичи, Беларусь
Коттедж с мебелью, с гаражом, с камином
Ждановичи
Площадь 222 м²
дом расположен в коттеджной застройке (Белорусский переулок) на земельном участке 12 соток п…
€ 361,404
Коттедж с мебелью, с гаражом, с садом в Заславль, Беларусь
Коттедж с мебелью, с гаражом, с садом
Заславль
Площадь 193 м²
Продается уютный дом в красивом и древнейшем городе Заславль, находящимся в 12 км от Минска,…
€ 100,644
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ООО "РиелтКафе"
150 объектов

Ваша удача начинается у нас! Задаем новые стандарты покупки и продажи жилья на вторичном рынке Беларуси! Наш главный приоритет — это предоставление клиенту полного спектра услуг, связанных с покупкой недвижимости. Мы не просто продаем квадратные метры, мы предлагаем заботу как сервис: от подбора оптимального варианта объекта недвижимости, содействия в привлечении кредитования, полного юридического сопровождения сделки — до помощи при заселении.

На всех этапах клиент окружен вниманием профессионалов самого высокого уровня — в штате компании «РиелтКафе» работают лучшие специалисты рынка недвижимости с большим стажем работы. Мы предлагаем только то, что действительно необходимо для успешной сделки и комфорта клиента. Ничего лишнего! Закажите бесплатную консультацию на дом и убедитесь в том, что мы действительно применяем на практике новый подход к сервису. «РиелтКафе» — это сервис для вас: выгодный, понятный и честный.

Агентство недвижимости «КУБ»
131 объект

Агентство, созданное для решения задач наших заказчиков, работающее, исходя исключительно из потребностей клиентов. Вы хотите — мы делаем. Наша цель — достичь гармонии ваших мыслей в нашем исполнении.

Многие жизненные аспекты человек может освоить самостоятельно, многое можно решить самим, не прибегая к помощи специалистов в той или иной сфере, в том числе купить или продать объект недвижимости. Мы с этим не спорим. Но мы предлагаем взглянуть на процесс действий с недвижимостью с практической точки зрения.

Освобождая себя от рутинных процессов при покупке-продаже объекта недвижимости, доверяя их ведение нам, профессионалам, вы освобождаете себя для своей основной работы, посвящаете себя своим родным и близким, отдыхаете, беззаботно предаетесь сновидениям.

Мы же параллельно дарим Вам следующие преимущества:

Время, которым вы располагаете, не ломая свой привычный уклад жизни. Мы за вас анализируем, обзваниваем, списываемся, договариваемся, передоговариваемся, рисуем, чертим, сочиняем, размещаем, отвечаем на звонки. Вы заняты только самими собою, продолжая зарабатывать и отдыхать.

Оптимальный результат. Гарантируем совершение сделки по максимально выгодной цене в результате профессиональных действий, используя риэлторские навыки, опыт и интуицию. Обеспечиваем принятие выгодных решений в нужное время в правильном месте.

Строссопоглощение. Имея дело с человеческим фактором, всегда приходится переживать много неприятных моментов, выслушивать горы негатива, общаться с неадекватными субъектами. Мы избавляем вас от ненужных встреч, пустых звонков, отсеиваем праздношатающихся туристов и не связываем со случайно попавшими на рынок объектами.

Комфорт. Вы не стоите в очередях, не ищете место для встреч, не висите на телефонах в попытках дозвониться до нужных инстанций, не ходите по кабинетам, не пристаете к прохожим с расспросами, куда идти или как проехать. Мы организовываем ВСЕ процессы с минимальной тратой вашего времени на необходимые процедуры, обеспечиваем слаженность и согласованность всех действий.

Безопасность. Продавцов ограждаем от неадекватных посетителей, организовываем безопасные расчеты за объект, доставляем на служебном транспорте по месту конечной дислокации. Покупателям обеспечиваем юридическую чистоту сделку, проверку истории перехода прав собственности, исключаем риски оспаривания сделки, искореняем возможность претензий на вашу будущую недвижимость.

Профессионализм и узкая специализация — основы любого успешного общества. Доверьте себя нам — агентству недвижимости «Куб».

Broker24.by
1 объект

Почему выбирают нас

Четкое и простое совершение операций

Мы разработали способ помочь вам получить максимальную  выгоду от совершения операций с внебиржевыми беспоставочными финансовыми инструментами.

Безопасность, авторитет, надежность

Когда дело доходит до выбора брокера, никогда не соглашайтесь довольствоваться малым. Мы предоставим вам лучшие условия  и обеспечим ваше спокойствие.

Группа компаний Мариэлт
875 объектов

«Мариэлт» — системно развивающиеся агентство недвижимости на рынке Минска и Минской области. Мы оказываем полный спектр риэлторских услуг. Это позволяет нам успешно решать практически все задачи, связанные с рынком недвижимости.

АН «Мариэлт» со дня основания быстро развивается и обладает финансовой устойчивостью. Нам доверяют, потому что мы придерживаемся прозрачности во взаимотношениях с нашими клиентами, гибкости ценовой политики в сфере риэлторских услуг, а также персонального подхода к каждому клиенту.

Клиентоориентированность, адекватность вознаграждения и скорость решения поставленных задач — базовые принципы нашей компании. В «Мариэлт» работают только аттестованные специалисты с юридическим образованием. Сделки осуществляются в среднем на 35% быстрее других агентств Минска. Бесплатно консультируем на всех этапах сделки. Каждое предложение проходит оценку экспертов, перед выходом на рынок.

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