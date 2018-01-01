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Гарант успеха

Беларусь, Брест, пр-т Машерова, 30 224030
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Гарант успеха
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
garantus.by
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Описание

Агентство недвижимости "Гарант Успеха" основано 25 июля 2006 года. Агентство недвижимости "Гарант Успеха" осуществляет свою деятельность во всех сегментах рынка. Среди них: первичная и регулярная (вторичная) городская недвижимость, коммерческая недвижимость, рынок элитного жилья. Благодаря высокопрофессиональной, скрупулезной подготовке проведения каждой сделки и оперативности в работе, агентство недвижимости "Гарант Успеха" заслужило доверие своих клиентов. Более половины клиентов приходят к нам по рекомендации своих родственников, друзей и знакомых. Мы никогда не возьмемся за сделку, если есть хоть малейшие сомнения в ее законности, чистоте, независимо от того, сколько времени и средств уже потрачено на эту работу. Репутация и доброе имя компании важнее любых денег! "Гарант Успеха" - гарантирует Вам Успех!

Услуги

Предлагаем свою квалифицированную помощь при осуществлении следующих операций: - Покупка - продажа недвижимости и земельных участков - Междугородние сделки - Юридическое сопровождение купли - продажи объектов недвижимости - Аренда - Приватизация - Консервация - Ввод объектов в эксплуатацию - Перепланировка

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Ваша удача начинается у нас! Задаем новые стандарты покупки и продажи жилья на вторичном рынке Беларуси! Наш главный приоритет — это предоставление клиенту полного спектра услуг, связанных с покупкой недвижимости. Мы не просто продаем квадратные метры, мы предлагаем заботу как сервис: от подбора оптимального варианта объекта недвижимости, содействия в привлечении кредитования, полного юридического сопровождения сделки — до помощи при заселении.

На всех этапах клиент окружен вниманием профессионалов самого высокого уровня — в штате компании «РиелтКафе» работают лучшие специалисты рынка недвижимости с большим стажем работы. Мы предлагаем только то, что действительно необходимо для успешной сделки и комфорта клиента. Ничего лишнего! Закажите бесплатную консультацию на дом и убедитесь в том, что мы действительно применяем на практике новый подход к сервису. «РиелтКафе» — это сервис для вас: выгодный, понятный и честный.

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Мы разработали способ помочь вам получить максимальную  выгоду от совершения операций с внебиржевыми беспоставочными финансовыми инструментами.

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Когда дело доходит до выбора брокера, никогда не соглашайтесь довольствоваться малым. Мы предоставим вам лучшие условия  и обеспечим ваше спокойствие.

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