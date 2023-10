Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey

Avsallar, Turcja

od €101,500

Poddaj się: 2023

Number 3 Residence to nowy luksusowy kompleks mieszkaniowy położony pod adresem: Avsallar, 07410 Alanya / Antalya, Turcja. Projekt zbudowany jest na powierzchni 1010 m ² i mieści 25 apartamentów o luksusowym wystroju. Należy zauważyć, że projekt znajduje się zaledwie 1 km od centrum Avsallar i 2 km od plaży Injekum! Otaczająca przyroda i panoramiczne widoki na góry i morze tworzą atmosferę ciszy i spokoju. Ponadto dostępność sieci sklepów, takich jak Migros, Carrefour, A101 i Bim, pozwoli ci szybko i wygodnie kupić wszystko, czego potrzebujesz do codziennego życia. W pobliżu znajduje się wiele kawiarni, restauracji, sklepów, miodu. Instytucje, szkoły! Jest to doskonały projekt, który spełnia pragnienia i potrzeby stale rosnącego popytu na luksusową turystykę w Turcji. RÓWNIEŻ LCD: - Widok na góry - Widok na morze - Plac zabaw dla dzieci - Jacuzzi - Nadzór wideo 24/7 - Parking - Kuchnia w stylu amerykańskim - Basen - Bezpieczeństwo 24/7 - Miejsce do grillowania - sauna - fitness Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości w Turcji. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania!