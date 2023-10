Mahmutlar, Turcja

od €113,319

50–180 m² 4

Poddaj się: 2024

Minimalna zaliczka. Wygodna, nieoprocentowana rata! Ekskluzywne ceny i nieruchomości niedostępne dla innych agencji. Anemon to nowy kompleks mieszkaniowy dewelopera As-Er Inşaat. Kompleks znajduje się w Alanyi, w dzielnicy Mahmutlar. Dzielnica Mahmutlar znajduje się na południowo-wschodnim wybrzeżu Turcji, 12 km na wschód od centrum Alanyi. Obszar ten jest częścią Alanyi i słynie z plaż, restauracji, bazarów i pięknych widoków. Terytorium kompleksu jest wyposażone i ma rozwiniętą infrastrukturę. Apartamenty mają wysokiej jakości i nowoczesny design. Do morza 800 metrów, bezpośredni wyjazd do centrum Mahmutlar, doskonała lokalizacja Infrastruktura: — Sauna — Hamam — Jacuzzi Pula — — Bilard — Siłownia — Bezpieczeństwo — Rozmowa Zadzwoń lub napisz do nas, aby uzyskać więcej informacji!