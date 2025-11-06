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Mieszkanie w nowym budynku Mostar Concept

Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
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6
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ID: 38197
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Basaksehir
  • Metro
    Başak Konutları (~ 1000 m)

O kompleksie

Mostar Concept to ekskluzywny butikowy kompleks mieszkaniowy w Başakşehir, zbudowany na działce o powierzchni 7 092 m². Projekt obejmuje 52 przestronne apartamenty o układach 4+1 i 5+1, rozmieszczone w trzech niskokondygnacyjnych budynkach, z dużymi kuchniami i wysokiej klasy wykończeniem wnętrz.

Mostar Concept łączy zieleń i komfort dzięki 5 000 m² starannie zaprojektowanych terenów zielonych, oferując prestiżowy styl życia w pobliżu Lotniska w Stambule oraz zaledwie 500 metrów od stacji metra.

10 najważniejszych zalet:

  1. Wysokie sufity (3,05 m) zapewniają więcej światła i przestrzeni w każdym apartamencie.

  2. W pełni wyposażone kuchnie FRANKE z zabudowanym sprzętem AGD i zmywarką gwarantują maksymalną wygodę.

  3. Cztery klimatyzatory w każdym apartamencie zapewniają efektywną kontrolę temperatury we wszystkich pomieszczeniach.

  4. Inteligentny system wideodomofonowy zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia komunikację.

  5. Całodobowy generator awaryjny zapewnia nieprzerwane zasilanie elektryczne.

  6. Bogata infrastruktura rekreacyjna, obejmująca łaźnię turecką, saunę, kryty basen i siłownię.

  7. Strefy sportowe z boiskami do piłki nożnej, koszykówki oraz stołami do tenisa stołowego sprzyjają aktywnemu stylowi życia.

  8. Bliskość renomowanych szpitali, takich jak Çam & Sakura oraz Szpital Państwowy Başakşehir, zapewnia łatwy dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej.

  9. Doskonała komunikacja z autostradami, centrami handlowymi i parkami – najważniejsze atrakcje miasta znajdują się zaledwie kilka minut drogi.

  10. Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego, akt własności (Tapu) jest gotowy, a planowany termin oddania inwestycji to czerwiec 2026 r.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Basaksehir, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku Mostar Concept
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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