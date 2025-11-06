Mieszkanie w nowym budynku Mostar Concept

Mostar Concept to ekskluzywny butikowy kompleks mieszkaniowy w Başakşehir, zbudowany na działce o powierzchni 7 092 m². Projekt obejmuje 52 przestronne apartamenty o układach 4+1 i 5+1, rozmieszczone w trzech niskokondygnacyjnych budynkach, z dużymi kuchniami i wysokiej klasy wykończeniem wnętrz.

Mostar Concept łączy zieleń i komfort dzięki 5 000 m² starannie zaprojektowanych terenów zielonych, oferując prestiżowy styl życia w pobliżu Lotniska w Stambule oraz zaledwie 500 metrów od stacji metra.

10 najważniejszych zalet: