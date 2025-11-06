Mieszkanie w nowym budynku Mostar Concept

Mostar Concept to ekskluzywny butikowy kompleks mieszkaniowy w Başakşehir, zbudowany na działce o powierzchni 7 092 m². Projekt obejmuje 52 przestronne apartamenty o układach 4+1 i 5+1, rozmieszczone w trzech niskokondygnacyjnych budynkach, z dużymi kuchniami i wysokiej klasy wykończeniem wnętrz.
Mostar Concept łączy zieleń i komfort dzięki 5 000 m² starannie zaprojektowanych terenów zielonych, oferując prestiżowy styl życia w pobliżu Lotniska w Stambule oraz zaledwie 500 metrów od stacji metra.
10 najważniejszych zalet:
Wysokie sufity (3,05 m) zapewniają więcej światła i przestrzeni w każdym apartamencie.
W pełni wyposażone kuchnie FRANKE z zabudowanym sprzętem AGD i zmywarką gwarantują maksymalną wygodę.
Cztery klimatyzatory w każdym apartamencie zapewniają efektywną kontrolę temperatury we wszystkich pomieszczeniach.
Inteligentny system wideodomofonowy zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia komunikację.
Całodobowy generator awaryjny zapewnia nieprzerwane zasilanie elektryczne.
Bogata infrastruktura rekreacyjna, obejmująca łaźnię turecką, saunę, kryty basen i siłownię.
Strefy sportowe z boiskami do piłki nożnej, koszykówki oraz stołami do tenisa stołowego sprzyjają aktywnemu stylowi życia.
Bliskość renomowanych szpitali, takich jak Çam & Sakura oraz Szpital Państwowy Başakşehir, zapewnia łatwy dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej.
Doskonała komunikacja z autostradami, centrami handlowymi i parkami – najważniejsze atrakcje miasta znajdują się zaledwie kilka minut drogi.
Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego, akt własności (Tapu) jest gotowy, a planowany termin oddania inwestycji to czerwiec 2026 r.