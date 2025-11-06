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Mieszkanie w nowym budynku Garden Istanbul

Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
6
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ID: 38860
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 21.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Basaksehir

O kompleksie

Projekt Garden Istanbul znajduje się po europejskiej stronie Stambułu i zajmuje powierzchnię 120 000 m². Kompleks obejmuje 11 budynków, 796 apartamentów oraz 29 lokali handlowych. Łączy nowoczesny styl życia z bogatym dziedzictwem historycznym i kulturowym miasta.

Garden Istanbul (Bahçelievler) zachowuje historyczne dziedzictwo okolicy, w tym 555-letnią fontannę oraz 600-letnie drzewa, oferując mieszkańcom nowoczesne apartamenty w zielonej, prestiżowej i historycznej dzielnicy.

10 najważniejszych zalet projektu:

  • Strategiczna lokalizacja w pobliżu środków transportu, szkół i szpitali.

  • Nowoczesna architektura o wysokim standardzie.

  • Rozległe tereny zielone i starannie zaprojektowane ogrody.

  • Bogata infrastruktura rekreacyjna i społeczna.

  • Zaawansowany system ochrony i monitoringu działający 24/7.

  • Kryte i odkryte miejsca parkingowe.

  • Sklepy i punkty usługowe na terenie kompleksu.

  • Inteligentne systemy Smart Home.

  • Panoramiczne widoki na miasto i tereny zielone.

  • Bliskość centrów handlowych i galerii handlowych.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Basaksehir, Turcja
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Mieszkanie w nowym budynku Garden Istanbul
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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