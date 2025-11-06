Mieszkanie w nowym budynku Garden Istanbul

Projekt Garden Istanbul znajduje się po europejskiej stronie Stambułu i zajmuje powierzchnię 120 000 m². Kompleks obejmuje 11 budynków, 796 apartamentów oraz 29 lokali handlowych. Łączy nowoczesny styl życia z bogatym dziedzictwem historycznym i kulturowym miasta.

Garden Istanbul (Bahçelievler) zachowuje historyczne dziedzictwo okolicy, w tym 555-letnią fontannę oraz 600-letnie drzewa, oferując mieszkańcom nowoczesne apartamenty w zielonej, prestiżowej i historycznej dzielnicy.

10 najważniejszych zalet projektu: