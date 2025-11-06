Mieszkanie w nowym budynku Sylvana Istanbul

Sylvana Istanbul to ekskluzywny kompleks luksusowych willi i domów szeregowych, położony w dzielnicy Bahçeşehir w Başakşehir, po europejskiej stronie Stambułu. Inwestycja zajmuje powierzchnię 44 000 m² i obejmuje 232 eleganckie wille 4+1, otoczone rozległymi terenami zielonymi.

Sylvana Istanbul łączy niskokondygnacyjną architekturę inspirowaną włoskim stylem z najwyższym poziomem prywatności i komfortu. Projekt został stworzony z myślą o spokojnym, rodzinnym stylu życia, oferując dogodny dostęp do głównych autostrad, szkół oraz pełnej infrastruktury miejskiej. Zakończenie budowy planowane jest na grudzień 2025 roku.

10 najważniejszych zalet Sylvana Istanbul