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Mieszkanie w nowym budynku Sylvana Istanbul

Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
5
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ID: 38233
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Basaksehir

O kompleksie

Sylvana Istanbul to ekskluzywny kompleks luksusowych willi i domów szeregowych, położony w dzielnicy Bahçeşehir w Başakşehir, po europejskiej stronie Stambułu. Inwestycja zajmuje powierzchnię 44 000 m² i obejmuje 232 eleganckie wille 4+1, otoczone rozległymi terenami zielonymi.

Sylvana Istanbul łączy niskokondygnacyjną architekturę inspirowaną włoskim stylem z najwyższym poziomem prywatności i komfortu. Projekt został stworzony z myślą o spokojnym, rodzinnym stylu życia, oferując dogodny dostęp do głównych autostrad, szkół oraz pełnej infrastruktury miejskiej. Zakończenie budowy planowane jest na grudzień 2025 roku.

10 najważniejszych zalet Sylvana Istanbul

  • Prywatny ogród przy każdej willi.

  • Przestronne wille 4+1, idealne dla rodzin.

  • Niskokondygnacyjna, pozioma architektura, zapewniająca większą prywatność i komfort.

  • Rozległe tereny zielone oraz starannie zaprojektowane przestrzenie wspólne.

  • Kompleksowa infrastruktura sportowo-rekreacyjna i wellness.

  • Zamknięte, strzeżone osiedle z całodobową ochroną i monitoringiem CCTV.

  • Prestiżowa lokalizacja w dzielnicy Bahçeşehir.

  • Dogodny dostęp do metra oraz głównych arterii komunikacyjnych.

  • Luksusowe wnętrza i wykończenie z najwyższej jakości materiałów.

  • Wysoki potencjał inwestycyjny, oferujący atrakcyjne możliwości wzrostu wartości nieruchomości oraz korzystnej odsprzedaży.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Basaksehir, Turcja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

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Mieszkanie w nowym budynku Sylvana Istanbul
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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