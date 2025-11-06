Mieszkanie w nowym budynku Sylvana Istanbul

Sylvana Istanbul to ekskluzywny kompleks luksusowych willi i domów szeregowych, położony w dzielnicy Bahçeşehir w Başakşehir, po europejskiej stronie Stambułu. Inwestycja zajmuje powierzchnię 44 000 m² i obejmuje 232 eleganckie wille 4+1, otoczone rozległymi terenami zielonymi.
Sylvana Istanbul łączy niskokondygnacyjną architekturę inspirowaną włoskim stylem z najwyższym poziomem prywatności i komfortu. Projekt został stworzony z myślą o spokojnym, rodzinnym stylu życia, oferując dogodny dostęp do głównych autostrad, szkół oraz pełnej infrastruktury miejskiej. Zakończenie budowy planowane jest na grudzień 2025 roku.
10 najważniejszych zalet Sylvana Istanbul
Prywatny ogród przy każdej willi.
Przestronne wille 4+1, idealne dla rodzin.
Niskokondygnacyjna, pozioma architektura, zapewniająca większą prywatność i komfort.
Rozległe tereny zielone oraz starannie zaprojektowane przestrzenie wspólne.
Kompleksowa infrastruktura sportowo-rekreacyjna i wellness.
Zamknięte, strzeżone osiedle z całodobową ochroną i monitoringiem CCTV.
Prestiżowa lokalizacja w dzielnicy Bahçeşehir.
Dogodny dostęp do metra oraz głównych arterii komunikacyjnych.
Luksusowe wnętrza i wykończenie z najwyższej jakości materiałów.
Wysoki potencjał inwestycyjny, oferujący atrakcyjne możliwości wzrostu wartości nieruchomości oraz korzystnej odsprzedaży.