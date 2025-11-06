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Mieszkanie w nowym budynku Tane Koru

Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
12
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ID: 38198
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Basaksehir

O kompleksie

Tane Koru to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w Kayaşehir, Başakşehir, po europejskiej stronie Stambułu. Projekt oferuje niską, horyzontalną zabudowę, rozległe tereny zielone oraz systemy inteligentnego domu w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic miasta.

Tane Koru łączy rodzinny charakter, nowoczesne strefy wellness oraz doskonałą komunikację, zapewniając spokojny styl życia w pobliżu linii metra, autostrad i Lotniska w Stambule.

10 zalet Tane Koru:

  1. Doskonała lokalizacja w Başakşehir (Kayaşehir) po europejskiej stronie Stambułu.

  2. Bliskość stacji metra, autostrad, szkół i centrów handlowych.

  3. Niska, horyzontalna zabudowa, zapewniająca wysoki poziom prywatności.

  4. Tylko 2 mieszkania na każdym piętrze w 10 budynkach mieszkalnych.

  5. Przestronne mieszkania 2+1 i 3+1 z balkonami.

  6. 75% powierzchni działki przeznaczono na tereny zielone i starannie zaprojektowaną zieleń.

  7. Technologia inteligentnego domu z funkcjami zdalnego sterowania.

  8. Strefa wellness obejmująca łaźnię turecką (hamam), saunę, łaźnię parową oraz siłownię.

  9. Bezpieczne osiedle przyjazne rodzinom, z placami zabaw i strefami dla dzieci.

  10. Wysoki potencjał inwestycyjny i atrakcyjność wynajmu dzięki lokalizacji w dynamicznie rozwijającej się okolicy.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Basaksehir, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
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Mieszkanie w nowym budynku Tane Koru
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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