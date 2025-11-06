Mieszkanie w nowym budynku Tane Koru

Tane Koru to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w Kayaşehir, Başakşehir, po europejskiej stronie Stambułu. Projekt oferuje niską, horyzontalną zabudowę, rozległe tereny zielone oraz systemy inteligentnego domu w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic miasta.

Tane Koru łączy rodzinny charakter, nowoczesne strefy wellness oraz doskonałą komunikację, zapewniając spokojny styl życia w pobliżu linii metra, autostrad i Lotniska w Stambule.

10 zalet Tane Koru: