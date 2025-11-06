Mieszkanie w nowym budynku Tane Koru

Tane Koru to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w Kayaşehir, Başakşehir, po europejskiej stronie Stambułu. Projekt oferuje niską, horyzontalną zabudowę, rozległe tereny zielone oraz systemy inteligentnego domu w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic miasta.
Tane Koru łączy rodzinny charakter, nowoczesne strefy wellness oraz doskonałą komunikację, zapewniając spokojny styl życia w pobliżu linii metra, autostrad i Lotniska w Stambule.
10 zalet Tane Koru:
Doskonała lokalizacja w Başakşehir (Kayaşehir) po europejskiej stronie Stambułu.
Bliskość stacji metra, autostrad, szkół i centrów handlowych.
Niska, horyzontalna zabudowa, zapewniająca wysoki poziom prywatności.
Tylko 2 mieszkania na każdym piętrze w 10 budynkach mieszkalnych.
Przestronne mieszkania 2+1 i 3+1 z balkonami.
75% powierzchni działki przeznaczono na tereny zielone i starannie zaprojektowaną zieleń.
Technologia inteligentnego domu z funkcjami zdalnego sterowania.
Strefa wellness obejmująca łaźnię turecką (hamam), saunę, łaźnię parową oraz siłownię.
Bezpieczne osiedle przyjazne rodzinom, z placami zabaw i strefami dla dzieci.
Wysoki potencjał inwestycyjny i atrakcyjność wynajmu dzięki lokalizacji w dynamicznie rozwijającej się okolicy.