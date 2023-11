Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey

Yesilkoey, Turcja

od €148,343

72–97 m² 2

Poddaj się: 2025

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Rüzgar Luxury - 3 - nowy kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Altyntash w Antalyi. Projekt będzie miał wszystko, co niezbędne dla mieszkańców kompleksu. Kompleks posiada 8 apartamentów na parterze z dostępem do ogrodu. Apartamenty zostaną w pełni oczyszczone i częściowo wyposażone w meble gabinetowe: wysokiej jakości laminat, drzwi wejściowe i wewnętrzne, plastikowe okna z aluminiowymi okularami, żaluzje elektryczne, oświetlenie punktowe i dekoracyjne. A także system ogrzewania podłogowego, klimatyzacja i system inteligentnego domu. Kuchnia będzie miała zestaw kuchenny, sprzęt AGD, łazienki będą w pełni wyposażone. Na terenie kompleksu będzie zlokalizowana infrastruktura typu hotelowego, a mianowicie: - place zabaw dla dzieci; - Ulepszenie i architektura krajobrazu; - architektura krajobrazu; - łaźnia turecka; - basen; - sklepy; - centrum handlowe; - centrum fitness; - Restauracja / kawiarnia. Lokalizacja projektu: Odległość do morza wynosi 5 km. Odległość do centrum miasta wynosi 15 km. Odległość do lotniska wynosi 4 km. Odległość do szkoły - 200 m. Odległość do szpitala wynosi 500 m. Odległość do restauracji wynosi 200 m. Odległość do sklepu wynosi 200 m. Dlaczego warto z nami współpracować: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Turcji. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Wybierzemy nieruchomość ZA DARMO. - Pomożemy w przeprowadzce. - Pokażemy obiekt osobiście w Turcji lub online. - Pomożemy uzyskać status rezydenta. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!