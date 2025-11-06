  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Basaksehir
  4. Mieszkanie w nowym budynku Tane Olimpiyat

Mieszkanie w nowym budynku Tane Olimpiyat

Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
4
Zostawić wniosek
ID: 38199
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Basaksehir
  • Metro
    Olimpiyat (~ 1000 m)

O kompleksie

Tane Olimpiyat to rodzinny kompleks mieszkaniowy położony w Başakşehir, obejmujący 130 mieszkań rozmieszczonych w trzech nowoczesnych budynkach. Projekt łączy przestronne apartamenty z zagospodarowanymi terenami zielonymi, oferując komfortowe warunki do życia w mieście.

Tane Olimpiyat oferuje mieszkania o układach 2+1 i 3+1, siłownię, parking na terenie osiedla oraz doskonały dostęp do metra i głównych dróg, dzięki czemu jest idealnym wyborem zarówno dla rodzin, jak i inwestorów poszukujących nieruchomości w dynamicznie rozwijającej się części europejskiego Stambułu.

10 najważniejszych zalet Tane Olimpiyat:

  1. Doskonała lokalizacja w Başakşehir, jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic po europejskiej stronie Stambułu.

  2. Trzy ośmiopiętrowe budynki mieszkalne z łącznie 130 lokalami mieszkalnymi.

  3. Funkcjonalne mieszkania 2+1 i 3+1, zaprojektowane z myślą o rodzinach.

  4. Nowoczesna architektura oraz solidne, trwałe wykonanie.

  5. Starannie zaprojektowane tereny zielone, idealne do wypoczynku na świeżym powietrzu.

  6. Całodobowa ochrona i monitoring, zapewniające bezpieczeństwo mieszkańców.

  7. Parking na terenie osiedla dla mieszkańców i gości.

  8. Siłownia i strefy fitness dostępne bezpośrednio w kompleksie.

  9. Dogodna lokalizacja w pobliżu stacji metra, przystanków autobusowych i głównych tras komunikacyjnych.

  10. Wysoki potencjał inwestycyjny oraz atrakcyjność wynajmu dzięki rosnącemu popytowi na mieszkania w tej okolicy.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Basaksehir, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Crystal Nova.
Oba, Turcja
od
$177,555
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turcja
od
$1,65M
Dzielnica mieszkaniowa Luxurious apartment in the best area of Alanya
Oba, Turcja
od
$186,853
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Alanya, Turcja
od
$192,375
Zespół mieszkaniowy Zeray Forum Anatolia
Kartepe, Turcja
od
$156,116
Przeglądasz
Mieszkanie w nowym budynku Tane Olimpiyat
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Insu, Turcja
od
$95,550
Projekt posiada jeden budynek mieszkalny z 12 piętrami. W budynku są dwa mieszkania. Projekt jest małym kompleksem mieszkalnym z pergolami i różnymi obszarami rekreacyjnymi.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Okręg Yenisehir, naprzeciwko centrum handlowego SAYAPARK i University Street. Odl…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Alya Four Seasons
Zespół mieszkaniowy Alya Four Seasons
Zespół mieszkaniowy Alya Four Seasons
Zespół mieszkaniowy Alya Four Seasons
Zespół mieszkaniowy Alya Four Seasons
Zespół mieszkaniowy Alya Four Seasons
Zespół mieszkaniowy Alya Four Seasons
Esenyurt, Turcja
od
$166,019
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 15
Ten projekt zapewnia inwestorom wszelkie korzyści wynikające z projektu poza planem, który zapewnia łatwy dostęp do transportu publicznego, dużą gęstość zaludnienia i zwrot z inwestycji.
Agencja
EOS Turkey Property
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 położony 150 metrów od morza w kompleksie ART City Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 położony 150 metrów od morza w kompleksie ART City Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 położony 150 metrów od morza w kompleksie ART City Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 położony 150 metrów od morza w kompleksie ART City Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 położony 150 metrów od morza w kompleksie ART City Residence.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 położony 150 metrów od morza w kompleksie ART City Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 położony 150 metrów od morza w kompleksie ART City Residence.
Alanya, Turcja
od
$130,155
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt – cena zakupu 200 000 USD. Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 63 m² w kompleksie ART City Residence. ART City Residence to luksusowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony w samym sercu Alanyi, zaledwie 150…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje