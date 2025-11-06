Mieszkanie w nowym budynku Tane Olimpiyat

Tane Olimpiyat to rodzinny kompleks mieszkaniowy położony w Başakşehir, obejmujący 130 mieszkań rozmieszczonych w trzech nowoczesnych budynkach. Projekt łączy przestronne apartamenty z zagospodarowanymi terenami zielonymi, oferując komfortowe warunki do życia w mieście.
Tane Olimpiyat oferuje mieszkania o układach 2+1 i 3+1, siłownię, parking na terenie osiedla oraz doskonały dostęp do metra i głównych dróg, dzięki czemu jest idealnym wyborem zarówno dla rodzin, jak i inwestorów poszukujących nieruchomości w dynamicznie rozwijającej się części europejskiego Stambułu.
10 najważniejszych zalet Tane Olimpiyat:
Doskonała lokalizacja w Başakşehir, jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic po europejskiej stronie Stambułu.
Trzy ośmiopiętrowe budynki mieszkalne z łącznie 130 lokalami mieszkalnymi.
Funkcjonalne mieszkania 2+1 i 3+1, zaprojektowane z myślą o rodzinach.
Nowoczesna architektura oraz solidne, trwałe wykonanie.
Starannie zaprojektowane tereny zielone, idealne do wypoczynku na świeżym powietrzu.
Całodobowa ochrona i monitoring, zapewniające bezpieczeństwo mieszkańców.
Parking na terenie osiedla dla mieszkańców i gości.
Siłownia i strefy fitness dostępne bezpośrednio w kompleksie.
Dogodna lokalizacja w pobliżu stacji metra, przystanków autobusowych i głównych tras komunikacyjnych.
Wysoki potencjał inwestycyjny oraz atrakcyjność wynajmu dzięki rosnącemu popytowi na mieszkania w tej okolicy.