Mieszkanie w nowym budynku Tane Olimpiyat

Tane Olimpiyat to rodzinny kompleks mieszkaniowy położony w Başakşehir, obejmujący 130 mieszkań rozmieszczonych w trzech nowoczesnych budynkach. Projekt łączy przestronne apartamenty z zagospodarowanymi terenami zielonymi, oferując komfortowe warunki do życia w mieście.

Tane Olimpiyat oferuje mieszkania o układach 2+1 i 3+1, siłownię, parking na terenie osiedla oraz doskonały dostęp do metra i głównych dróg, dzięki czemu jest idealnym wyborem zarówno dla rodzin, jak i inwestorów poszukujących nieruchomości w dynamicznie rozwijającej się części europejskiego Stambułu.

10 najważniejszych zalet Tane Olimpiyat: