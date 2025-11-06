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Mieszkanie w nowym budynku Nevbahar Suites

Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
3
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ID: 38201
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Basaksehir

O kompleksie

Nevbahar Suites w Başakşehir – butikowe osiedle w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu

Nevbahar Suites to butikowy kompleks mieszkaniowy położony w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Başakşehir po europejskiej stronie Stambułu. Projekt został zaprojektowany z myślą o komforcie, prywatności i nowoczesnym stylu życia, oferując spokojne otoczenie, szczególnie atrakcyjne dla rodzin poszukujących harmonijnego miejsca do życia w mieście.

W przeciwieństwie do wielu wysokich inwestycji mieszkaniowych, Nevbahar Suites opiera się na koncepcji niskiej, horyzontalnej zabudowy, która zmniejsza gęstość zabudowy i tworzy bardziej otwarte, przyjazne oraz sprzyjające integracji środowisko. Projekt oferuje przestronne mieszkania, starannie zaprojektowane tereny zielone oraz funkcjonalne przestrzenie mieszkalne łączące estetykę z wygodą codziennego użytkowania.

Położenie w jednej z najlepiej zaplanowanych i najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu sprawia, że inwestycja jest atrakcyjna zarówno dla osób szukających własnego mieszkania, jak i dla inwestorów.

Przestronne mieszkania z naturalnym światłem i przestrzeniami zewnętrznymi

Mieszkania w Nevbahar Suites zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń, naturalne światło i zapewnić wysoki komfort życia. Każde mieszkanie posiada duży balkon lub prywatny taras, umożliwiający relaks na świeżym powietrzu bez wychodzenia z domu.

Otwarty układ pomieszczeń oraz duże okna zapewniają doskonałe doświetlenie wnętrz i poczucie przestronności. Projekt architektoniczny odpowiada potrzebom współczesnych rodzin, oferując funkcjonalne i komfortowe wnętrza.

Dzięki niskiej zabudowie kompleks zapewnia znacznie spokojniejsze warunki życia niż gęsto zabudowane osiedla miejskie.

Prywatne osiedle z terenami zielonymi

Nevbahar Suites oferuje zalety życia na zamkniętym osiedlu, oddzielonym od ruchu ulicznego i miejskiego hałasu. Starannie zaprojektowane ogrody wewnętrzne tworzą zielone przestrzenie przeznaczone do wypoczynku, spotkań z sąsiadami oraz aktywności na świeżym powietrzu.

Rodziny mogą korzystać z bezpiecznych placów zabaw, harmonijnie wkomponowanych w tereny zielone. Dodatkowo inwestycja obejmuje strefę fitness oraz zaplecze rekreacyjne, wspierające zdrowy i aktywny styl życia.

Bezpieczeństwo i prywatność należą do priorytetów projektu – osiedle posiada kontrolowany wjazd oraz całodobową ochronę, zapewniając mieszkańcom spokojne i bezpieczne otoczenie.

Najważniejsze zalety projektu

  • Butikowy projekt z ograniczoną liczbą budynków mieszkalnych.

  • Niska, horyzontalna zabudowa zapewniająca mniejszą gęstość zabudowy.

  • Mieszkania z dużymi balkonami i prywatnymi tarasami.

  • Starannie zagospodarowane ogrody wewnętrzne.

  • Prywatne osiedle oddzielone od ruchu ulicznego.

  • Strefa fitness i zaplecze rekreacyjne na terenie inwestycji.

  • Place zabaw dla dzieci zintegrowane z terenami zielonymi.

  • Zamknięte osiedle z kontrolowanym dostępem i całodobową ochroną.

  • Funkcjonalne układy mieszkań maksymalnie wykorzystujące przestrzeń i światło dzienne.

  • Położenie w nowoczesnej, zaplanowanej części dzielnicy Başakşehir.

Nevbahar Suites w Başakşehir to butikowy kompleks mieszkaniowy o niskiej zabudowie, oferujący przestronne apartamenty, duże balkony, zadbane tereny zielone oraz spokojne, rodzinne otoczenie.

Projekt wyróżnia się horyzontalną architekturą, koncepcją prywatnego, zamkniętego osiedla oraz funkcjonalnymi układami mieszkań z dużą ilością naturalnego światła, tworząc nowoczesne i spokojne miejsce do życia w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu.

10 najważniejszych zalet Nevbahar Suites:

  1. Butikowy projekt z ograniczoną liczbą budynków mieszkalnych.

  2. Niska, horyzontalna zabudowa, zapewniająca mniejszą gęstość zabudowy.

  3. Mieszkania z dużymi balkonami i prywatnymi tarasami.

  4. Starannie zaprojektowane ogrody wewnętrzne na terenie kompleksu.

  5. Prywatne, zamknięte osiedle, oddzielone od ruchu ulicznego.

  6. Strefa fitness i zaplecze rekreacyjne dostępne na miejscu.

  7. Place zabaw dla dzieci, zintegrowane z terenami zielonymi.

  8. Osiedle zamknięte z kontrolowanym dostępem i całodobową ochroną.

  9. Funkcjonalne układy mieszkań, maksymalnie wykorzystujące przestrzeń i naturalne światło.

  10. Położenie w nowoczesnej, planowanej części dzielnicy Başakşehir, jednej z najszybciej rozwijających się części Stambułu.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Basaksehir, Turcja
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Mieszkanie w nowym budynku Nevbahar Suites
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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