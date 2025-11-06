Mieszkanie w nowym budynku Akzirve Strada Bahçeşehir

Akzirve Strada Bahçeşehir to prestiżowy kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w dzielnicy Başakşehir w Stambule, obejmujący ponad 2 500 lokali mieszkalnych realizowanych w trzech etapach. Projekt łączy nowoczesną architekturę, rozległe tereny zielone oraz koncepcję komfortowego życia stworzoną z myślą o rodzinach.

Akzirve Strada Bahçeşehir oferuje szeroki wybór mieszkań – od 1+1 po dwupoziomowe apartamenty 5+1. Mieszkania w pierwszym i drugim etapie inwestycji są już gotowe do odbioru. Dzięki strategicznej lokalizacji w pobliżu głównych arterii komunikacyjnych i stacji metra projekt stanowi doskonałą okazję inwestycyjną.

10 najważniejszych zalet Akzirve Strada Bahçeşehir