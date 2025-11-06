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Mieszkanie w nowym budynku Akzirve Strada Bahçeşehir

Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
25
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ID: 38231
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Basaksehir

O kompleksie

Akzirve Strada Bahçeşehir to prestiżowy kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w dzielnicy Başakşehir w Stambule, obejmujący ponad 2 500 lokali mieszkalnych realizowanych w trzech etapach. Projekt łączy nowoczesną architekturę, rozległe tereny zielone oraz koncepcję komfortowego życia stworzoną z myślą o rodzinach.

Akzirve Strada Bahçeşehir oferuje szeroki wybór mieszkań – od 1+1 po dwupoziomowe apartamenty 5+1. Mieszkania w pierwszym i drugim etapie inwestycji są już gotowe do odbioru. Dzięki strategicznej lokalizacji w pobliżu głównych arterii komunikacyjnych i stacji metra projekt stanowi doskonałą okazję inwestycyjną.

10 najważniejszych zalet Akzirve Strada Bahçeşehir

  • Strategiczna lokalizacja: Blisko autostrad E5 i TEM, linii Marmaray oraz stacji Metrobus.

  • Szeroki wybór mieszkań: Od 1+1 do dwupoziomowych apartamentów 5+1, o powierzchni od 60 do 283 m².

  • Nowoczesna architektura: Otwarte układy pomieszczeń, przestronne balkony i malownicze widoki na tereny zielone.

  • Bogata infrastruktura rekreacyjna: Parki, place zabaw, centra fitness oraz strefy wypoczynku.

  • Ulica handlowa na terenie osiedla: Sklepy, kawiarnie i restauracje dostępne na miejscu.

  • Rozległe tereny zielone: Starannie zaprojektowane ogrody oraz ścieżki spacerowe.

  • Obiekty sportowe: Kryte i odkryte baseny, boiska do koszykówki i piłki nożnej.

  • Całodobowa ochrona: Monitoring CCTV oraz profesjonalna ochrona 24/7.

  • Gotowe do zamieszkania: Pierwszy i drugi etap zostały już ukończone i posiadają akty własności (Tapu).

  • Wysoki potencjał inwestycyjny: Atrakcyjne możliwości uzyskania dochodu z wynajmu oraz długoterminowego wzrostu wartości nieruchomości.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Basaksehir, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku Akzirve Strada Bahçeşehir
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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