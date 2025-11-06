Mieszkanie w nowym budynku Akzirve Strada Bahçeşehir

Akzirve Strada Bahçeşehir to prestiżowy kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w dzielnicy Başakşehir w Stambule, obejmujący ponad 2 500 lokali mieszkalnych realizowanych w trzech etapach. Projekt łączy nowoczesną architekturę, rozległe tereny zielone oraz koncepcję komfortowego życia stworzoną z myślą o rodzinach.
Akzirve Strada Bahçeşehir oferuje szeroki wybór mieszkań – od 1+1 po dwupoziomowe apartamenty 5+1. Mieszkania w pierwszym i drugim etapie inwestycji są już gotowe do odbioru. Dzięki strategicznej lokalizacji w pobliżu głównych arterii komunikacyjnych i stacji metra projekt stanowi doskonałą okazję inwestycyjną.
10 najważniejszych zalet Akzirve Strada Bahçeşehir
Strategiczna lokalizacja: Blisko autostrad E5 i TEM, linii Marmaray oraz stacji Metrobus.
Szeroki wybór mieszkań: Od 1+1 do dwupoziomowych apartamentów 5+1, o powierzchni od 60 do 283 m².
Nowoczesna architektura: Otwarte układy pomieszczeń, przestronne balkony i malownicze widoki na tereny zielone.
Bogata infrastruktura rekreacyjna: Parki, place zabaw, centra fitness oraz strefy wypoczynku.
Ulica handlowa na terenie osiedla: Sklepy, kawiarnie i restauracje dostępne na miejscu.
Rozległe tereny zielone: Starannie zaprojektowane ogrody oraz ścieżki spacerowe.
Obiekty sportowe: Kryte i odkryte baseny, boiska do koszykówki i piłki nożnej.
Całodobowa ochrona: Monitoring CCTV oraz profesjonalna ochrona 24/7.
Gotowe do zamieszkania: Pierwszy i drugi etap zostały już ukończone i posiadają akty własności (Tapu).
Wysoki potencjał inwestycyjny: Atrakcyjne możliwości uzyskania dochodu z wynajmu oraz długoterminowego wzrostu wartości nieruchomości.