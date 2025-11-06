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Mieszkanie w nowym budynku Liv Bahçeşehir

Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
8
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ID: 38232
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Basaksehir

O kompleksie

Liv Bahçeşehir oferuje prestiżowy styl życia w dzielnicy Bahçeşehir w Stambule, łącząc nowoczesną architekturę z rozległymi terenami zielonymi, które zajmują 70% powierzchni całego projektu. Kameralny charakter inwestycji zapewnia mieszkańcom prywatność, komfort oraz spokojne otoczenie.

Liv Bahçeşehir obejmuje zaledwie 75 ekskluzywnych lokali mieszkalnych, w tym przestronne apartamenty i wille wykończone w standardzie premium. Inwestycja jest gotowa do zamieszkania, oferując wysoki poziom bezpieczeństwa, doskonałą lokalizację oraz znakomity potencjał inwestycyjny.

10 najważniejszych zalet Liv Bahçeşehir

  • Prestiżowa lokalizacja: W pobliżu autostrady TEM oraz Lotniska w Stambule.

  • Gotowe do zamieszkania nieruchomości: Dostępne z możliwością zakupu w systemie ratalnym.

  • Ekskluzywny projekt butikowy: Tylko 75 lokali mieszkalnych.

  • Przestronne apartamenty i wille: Nowoczesne oraz funkcjonalne układy pomieszczeń.

  • Wykończenie klasy premium: Kuchnie wyposażone w sprzęt Siemens oraz wysokiej jakości materiały.

  • 70% powierzchni stanowią tereny zielone: Starannie zaprojektowane ogrody i przestrzenie rekreacyjne.

  • Wille z prywatnymi ogrodami: Większa prywatność i komfort życia.

  • Zamknięte, strzeżone osiedle: Całodobowa ochrona oraz prywatne miejsca parkingowe.

  • Doskonała infrastruktura w okolicy: Blisko centrów handlowych, szkół i szpitali.

  • Wysoki potencjał inwestycyjny: Atrakcyjne możliwości wynajmu oraz długoterminowego wzrostu wartości nieruchomości.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Basaksehir, Turcja
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Mieszkanie w nowym budynku Liv Bahçeşehir
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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