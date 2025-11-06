Mieszkanie w nowym budynku Liv Bahçeşehir

Liv Bahçeşehir oferuje prestiżowy styl życia w dzielnicy Bahçeşehir w Stambule, łącząc nowoczesną architekturę z rozległymi terenami zielonymi, które zajmują 70% powierzchni całego projektu. Kameralny charakter inwestycji zapewnia mieszkańcom prywatność, komfort oraz spokojne otoczenie.
Liv Bahçeşehir obejmuje zaledwie 75 ekskluzywnych lokali mieszkalnych, w tym przestronne apartamenty i wille wykończone w standardzie premium. Inwestycja jest gotowa do zamieszkania, oferując wysoki poziom bezpieczeństwa, doskonałą lokalizację oraz znakomity potencjał inwestycyjny.
10 najważniejszych zalet Liv Bahçeşehir
Prestiżowa lokalizacja: W pobliżu autostrady TEM oraz Lotniska w Stambule.
Gotowe do zamieszkania nieruchomości: Dostępne z możliwością zakupu w systemie ratalnym.
Ekskluzywny projekt butikowy: Tylko 75 lokali mieszkalnych.
Przestronne apartamenty i wille: Nowoczesne oraz funkcjonalne układy pomieszczeń.
Wykończenie klasy premium: Kuchnie wyposażone w sprzęt Siemens oraz wysokiej jakości materiały.
70% powierzchni stanowią tereny zielone: Starannie zaprojektowane ogrody i przestrzenie rekreacyjne.
Wille z prywatnymi ogrodami: Większa prywatność i komfort życia.
Zamknięte, strzeżone osiedle: Całodobowa ochrona oraz prywatne miejsca parkingowe.
Doskonała infrastruktura w okolicy: Blisko centrów handlowych, szkół i szpitali.
Wysoki potencjał inwestycyjny: Atrakcyjne możliwości wynajmu oraz długoterminowego wzrostu wartości nieruchomości.