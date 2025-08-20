Apart hotel Dwa apartamenty 2+1 i 1+1 w kompleksie hotelowym z gwarantowanym dochodem 31 500 USD rocznie!

Dla inwestorów:
Gwarantowany dochód z wynajmu w wysokości 7% rocznie – od 31 500 USD rocznie.
Warunek ten jest wstępnie określony w umowie kupna-sprzedaży i stanowi jej integralną część.
Oznacza to, że w żadnym wypadku nie stracisz zainwestowanych pieniędzy, a Twój dochód jest gwarantowany.
W pełni umeblowane apartamenty!
Dwa apartamenty 2+1 i 1+1 za 450 000 USD są na sprzedaż w celu uzyskania obywatelstwa tureckiego.
Zarządzane przez: Ascott Hotels & Serviced Apartments
Kompleks znajduje się niemal na skrzyżowaniu trzech dzielnic: Kucukcekmece, Bahcelievler, Bakirkoy, dzielnicy biznesowej Basın Ekspres, 5 minut jazdy od linii Metrobus głównej autostrady E5 i TEM.
Kompleks składa się z 2 połączonych ze sobą bloków, zlokalizowanych na powierzchni 29 962 m², 17 kondygnacji naziemnych wraz z parkingiem podziemnym, łącznie 167 apartamentów o zróżnicowanym układzie od 1+1 do 3+1 i powierzchni od 81 i 1 do 234 m², a także 7 lokali usługowych.
Centralna lokalizacja stanowi doskonały czynnik dla inwestorów, biorąc pod uwagę wysoki czynsz i popularność tego segmentu.
Okolica charakteryzuje się rozwiniętą infrastrukturą miejską, obecnością publicznych i prywatnych placówek edukacyjnych.
Zakończenie budowy: grudzień 2025 r.
Infrastruktura:
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisowy.