Apart hotel Dwa apartamenty 2+1 i 1+1 w kompleksie hotelowym z gwarantowanym dochodem 31 500 USD rocznie!

Ordu Caddesi, Turcja
ID: 27454
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Dla inwestorów:

Gwarantowany dochód z wynajmu w wysokości 7% rocznie – od 31 500 USD rocznie.

Warunek ten jest wstępnie określony w umowie kupna-sprzedaży i stanowi jej integralną część.
Oznacza to, że w żadnym wypadku nie stracisz zainwestowanych pieniędzy, a Twój dochód jest gwarantowany.

W pełni umeblowane apartamenty!
Dwa apartamenty 2+1 i 1+1 za 450 000 USD są na sprzedaż w celu uzyskania obywatelstwa tureckiego.

Zarządzane przez: Ascott Hotels & Serviced Apartments

Kompleks znajduje się niemal na skrzyżowaniu trzech dzielnic: Kucukcekmece, Bahcelievler, Bakirkoy, dzielnicy biznesowej Basın Ekspres, 5 minut jazdy od linii Metrobus głównej autostrady E5 i TEM.

Kompleks składa się z 2 połączonych ze sobą bloków, zlokalizowanych na powierzchni 29 962 m², 17 kondygnacji naziemnych wraz z parkingiem podziemnym, łącznie 167 apartamentów o zróżnicowanym układzie od 1+1 do 3+1 i powierzchni od 81 i 1 do 234 m², a także 7 lokali usługowych.

Centralna lokalizacja stanowi doskonały czynnik dla inwestorów, biorąc pod uwagę wysoki czynsz i popularność tego segmentu.

Okolica charakteryzuje się rozwiniętą infrastrukturą miejską, obecnością publicznych i prywatnych placówek edukacyjnych.

Zakończenie budowy: grudzień 2025 r.

Infrastruktura:

  • Sauna i łaźnia turecka
  • Kryty basen
  • Sala fitness
  • Place zabaw
  • Spacer z zielonym ogrodem
  • Kryty parking
  • Komfortowo zagospodarowany teren
  • Monitoring 24/7

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisowy.

Lokalizacja na mapie

Ordu Caddesi, Turcja

Wideo recenzja apart - hotel Dwa apartamenty 2+1 i 1+1 w kompleksie hotelowym z gwarantowanym dochodem 31 500 USD rocznie!

Apart hotel Dwa apartamenty 2+1 i 1+1 w kompleksie hotelowym z gwarantowanym dochodem 31 500 USD rocznie!
Ordu Caddesi, Turcja
od
$450,000
