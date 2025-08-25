Kompleks mieszkalny Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.

Projekt ten znajduje się w dzielnicy Bagcilar, w pobliżu stacji metra Yenimahalle, centrów handlowych, szkół, uniwersytetów i szpitali.

Kompleks jest zbudowany na działce o powierzchni 49 000 m2, z czego 65% to powierzchnia zielona, składa się z 17 bloków, łącznie 754 apartamentów z układami od 2 + 1 do 4 + 1, o powierzchni od 122 m2 do 208 m2, a także 50 lokali handlowych.

Wszystkie apartamenty są dostarczane w pełni wykończone, które będą wykonywane zgodnie z najwyższymi standardami jakości z materiałów wysokiego poziomu, jednostek kuchennych i w pełni wyposażone łazienki.

Data zakończenia: sierpień 2024 r.

Infrastruktura:

2 baseny półolimpijskie

Sala fitness

Turecki hamam i sauna

Plac zabaw dla dzieci

Park z rekreacji

Podstawy sportowe

Sklepy i restauracje

Parking

Nadzór wideo 7 / 24

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.