  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Kompleks mieszkalny Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.

Kompleks mieszkalny Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.

, Turcja
od
$415,000
BTC
4.9363424
ETH
258.7348092
USDT
410 304.0699198
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
11
Zostawić wniosek
ID: 27541
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1170
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 3.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Projekt ten znajduje się w dzielnicy Bagcilar, w pobliżu stacji metra Yenimahalle, centrów handlowych, szkół, uniwersytetów i szpitali.

Kompleks jest zbudowany na działce o powierzchni 49 000 m2, z czego 65% to powierzchnia zielona, składa się z 17 bloków, łącznie 754 apartamentów z układami od 2 + 1 do 4 + 1, o powierzchni od 122 m2 do 208 m2, a także 50 lokali handlowych.

Wszystkie apartamenty są dostarczane w pełni wykończone, które będą wykonywane zgodnie z najwyższymi standardami jakości z materiałów wysokiego poziomu, jednostek kuchennych i w pełni wyposażone łazienki.

Data zakończenia: sierpień 2024 r.

Infrastruktura:

  • 2 baseny półolimpijskie
  • Sala fitness
  • Turecki hamam i sauna
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Park z rekreacji
  • Podstawy sportowe
  • Sklepy i restauracje
  • Parking
  • Nadzór wideo 7 / 24

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Modern view apartments in the Oba area
Oba, Turcja
od
$144,143
Dzielnica mieszkaniowa Nordic Life Residence
Oba, Turcja
od
$128,128
Dzielnica mieszkaniowa Luxury apartments in Novita konaklari complex in Oba
Oba, Turcja
od
$121,721
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$111,863
Zespół mieszkaniowy Topkapi Residence
Zeytinburnu, Turcja
od
$439,461
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
, Turcja
od
$415,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Mahmutlar, Turcja
od
$180,446
Alanya Twin Towers Apartments by the Sea in Mahmutlar. Idealny na wakacje przez cały rok. Istnieją różne układy mieszkań. Terytorium jest strzeżone przez otwarty i zamknięty parking Apartamenty nad morzem w kompleksie Twin Tower położonym w dzielnicy Mahmutlar w Alanyi. Mahmutlar znajduje si…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$300,031
Rezydencja oferuje restauracje, kawiarnie bar abd, klub jeździecki, 3 kluby plażowe, prywatną plażę, kort tenisowy, siłownię i jogę, plac zabaw dla dzieci, centrum spa, kryte i odkryte baseny, parking, supermarket.Zakończenie - maj 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość zn…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Real estate in Mahmutlar
Zespół mieszkaniowy Real estate in Mahmutlar
Zespół mieszkaniowy Real estate in Mahmutlar
Zespół mieszkaniowy Real estate in Mahmutlar
Zespół mieszkaniowy Real estate in Mahmutlar
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Real estate in Mahmutlar
Zespół mieszkaniowy Real estate in Mahmutlar
Mahmutlar, Turcja
od
$157,076
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 12
Недвижимость в Мамхутларе: квартира от застройщика Махмутлар находится в 12 км на восток от Алании, между районами Каргыджак и Кестель. Первые 500-600 м от моря – это равнина с плотной городской застройкой не более 12 этажей, здесь. Махмутлар пересекают 3 основные улицы, которые тянутс…
Agencja
ALANYA INVESTMENT
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje