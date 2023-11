Apartments with a panoramic view in a guarded residence with gardens and a conference room, Istanbul, Turkey

Avsallar, Turcja

od €148,000

Przedstawiamy Państwu nowy kompleks mieszkaniowy położony w samym centrum kurortu Avsallar. Avsallar to dzielnica Alanyi, która znajduje się 23 km od centrum. Avsallar słynie z piaszczystej plaży o nazwie Incekum. Jest to wyjątkowa plaża z bardzo gładkim morzem i najmniejszym piaskiem, która nie ma analogów na śródziemnomorskim wybrzeżu Turcji. Dla relaksu i życia Avsallar jest wybierany przez tych, którzy wolą spokojny, odmierzony rytm od hałasu i zgiełku dużego miasta. Avsallar to świetne miejsce do wypoczynku, okolica jest otoczona lasami sosnowymi, więc jest czyste powietrze i piękna ekologia. Kompleks mieszkaniowy znajduje się w centralnej części Avsallar, co jest jego niezaprzeczalną zaletą: w pobliżu znajdują się sklepy sieciowe Migros, Şok, Bim, rynek rolników, restauracje kuchni tureckiej i europejskiej oraz inne obiekty infrastruktury społecznej. Jeśli planujesz kupić mieszkanie w Avsallar na relaks, życie lub wynajem, zwróć uwagę na ten projekt, ponieważ ma on wspaniałą lokalizację, a także szeroką infrastrukturę. Na terenie kompleksu mieszkalnego znajdują się dwa bloki mieszkalne, a także baseny zewnętrzne i wewnętrzne, park wodny, zadbany zielony ogród, łaźnia turecka, siłownia, sauna i plac zabaw dla dzieci. Szeroka infrastruktura kompleksu mieszkalnego zapewni więcej czasu zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Zaletą projektu jest to, że jego lokalizacja i koncepcja pięciogwiazdkowego hotelu pozwolą właścicielom wynająć mieszkania i uzyskać stabilne wysokie dochody. Kompleks charakteryzuje się nowoczesną, wyrafinowaną architekturą. Apartamenty są wynajmowane z całkowicie czystą dekoracją, zestawem kuchennym wyposażonym w łazienki. Będziesz musiał wybrać tylko meble, sprzęt AGD i klimatyzację według własnych upodobań. W sumie kompleks obejmuje 79 mieszkań 1 + 1, 15 mieszkań 2 + 1, 2 apartamenty 2 + 1 dwupoziomowy, 5 apartamentów 3 + 1 dwupoziomowy, 1 apartament 4 + 1 dwupoziomowy. Kompleks ten łączy najlepsze designerskie, komfortowe apartamenty, położone zaledwie 700 metrów od morza.