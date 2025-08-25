  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Avrupa Konutları Yenimahalle

Bagcilar, Turcja
Cena na żądanie
;
12
ID: 17638
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.04.2024

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Bagcilar
  • Metro
    Yenimahalle (~ 900 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Płyta
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    10

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online

O kompleksie

Przeniesienie
Inwestycja składa się z 17 budynków, w których mieszczą się 754 lokale mieszkalne i 50 lokali użytkowych.
Rodzaje mieszkań: Apartamenty oferują różnorodne opcje, które odpowiadają potrzebom różnych rodzin, od 2+1 do 4+1.
Powierzchnia: Lokale mieszkalne i komercyjne rozmieszczone są na rozległym obszarze 49 000 metrów kwadratowych, z czego 65% przeznaczono na tereny zielone i obiekty rekreacyjne.
Realizacja: Trwają prace zapewniające dostawę w sierpniu 2024 r. , zapewniając inwestorom fantastyczną okazję do inwestycji w jednej z najbardziej tętniących życiem dzielnic Stambułu.
Projekt zawiera dwa główne wejścia i oferuje dwupoziomowe parkingi z windami zapewniającymi bezpośredni dostęp do apartamentów.
Zaplecze socjalne obejmuje ogrody dla dzieci, boiska do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej, a także dwa baseny półolimpijskie, siłownię, saunę, łaźnię turecką i łaźnię parową.
Zaplecze socjalne jest wliczone w cenę miesięcznych opłat, co oznacza, że ​​mieszkańcy mogą się nimi cieszyć bez żadnych dodatkowych opłat.
Projekt łączy w sobie luksus i wygodę w spokojnym i zintegrowanym środowisku rodzinnym, co czyni go idealnym wyborem dla osób poszukujących jakości życia i udanej inwestycji w serce Stambułu.

Lokalizacja na mapie

Bagcilar, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

