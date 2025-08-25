Mieszkanie w nowym budynku Avrupa Konutları Yenimahalle

Inwestycja składa się z 17 budynków, w których mieszczą się 754 lokale mieszkalne i 50 lokali użytkowych.

Rodzaje mieszkań: Apartamenty oferują różnorodne opcje, które odpowiadają potrzebom różnych rodzin, od 2+1 do 4+1.

Powierzchnia: Lokale mieszkalne i komercyjne rozmieszczone są na rozległym obszarze 49 000 metrów kwadratowych, z czego 65% przeznaczono na tereny zielone i obiekty rekreacyjne.

Realizacja: Trwają prace zapewniające dostawę w sierpniu 2024 r. , zapewniając inwestorom fantastyczną okazję do inwestycji w jednej z najbardziej tętniących życiem dzielnic Stambułu.

Projekt zawiera dwa główne wejścia i oferuje dwupoziomowe parkingi z windami zapewniającymi bezpośredni dostęp do apartamentów.

Zaplecze socjalne obejmuje ogrody dla dzieci, boiska do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej, a także dwa baseny półolimpijskie, siłownię, saunę, łaźnię turecką i łaźnię parową.

Zaplecze socjalne jest wliczone w cenę miesięcznych opłat, co oznacza, że ​​mieszkańcy mogą się nimi cieszyć bez żadnych dodatkowych opłat.

Projekt łączy w sobie luksus i wygodę w spokojnym i zintegrowanym środowisku rodzinnym, co czyni go idealnym wyborem dla osób poszukujących jakości życia i udanej inwestycji w serce Stambułu.