Mieszkanie w nowym budynku The One Güneşli project

„Projekt One Güneşli uważany jest za arcydzieło nieruchomości, które błyszczy w sercu Stambułu, łącząc luksus z nowoczesnym designem i oferując swoim mieszkańcom możliwość życia w jednej z najbardziej wyróżniających się i dynamicznych dzielnic miasta . Inwestycja została starannie zaprojektowana, aby zapewnić niezrównane wrażenia życiowe, z dbałością o każdy szczegół, który zapewni mieszkańcom komfort i luksus.



Dlaczego projekt The One Güneşli jest wyjątkowy?

Projekt położony jest w tętniącej życiem dzielnicy Güneşli, zapewniając łatwy dostęp do wielu obiektów usługowych i rozrywkowych w Stambule. Projekt One Güneşli to okazja inwestycyjna, której nie można przegapić w Stambule, łącząca w sobie luksus, doskonałą lokalizację i design, który trafia w każdy gust. Niezależnie od tego, czy szukasz nowego domu, czy możliwości inwestycyjnej, ten projekt oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć najwyższy poziom satysfakcji i komfortu.



Szczegóły projektu

- Style mieszkań: Projekt oferuje różnorodne apartamenty, które zaspokoją potrzeby każdego, od apartamentów 1+1 idealnych dla osób indywidualnych i młodych osób pracujących, po apartamenty 2+1 odpowiednie dla małych rodzin, aż po apartamenty 3+1, które zapewniają dużo miejsca dla dużych rodzin.

- Przestrzenie: Apartamenty zaprojektowano tak, aby odpowiadały wszelkim potrzebom i preferencjom, kładąc nacisk na komfort i maksymalizując wykorzystanie każdego zakątka.

- Ceny: Ceny ustalane są tak, aby zapewnić doskonałe możliwości inwestycyjne, biorąc pod uwagę pod uwagę konkurencyjność i długoterminową wartość nieruchomości.

- Nowoczesny design: Projekt charakteryzuje się nowoczesnym designem, który spełnia wszystkie potrzeby współczesnego życia, kładąc nacisk na efektywne wykorzystanie przestrzeni w celu zapewnienia komfortu i prywatności.

- Obiekty zintegrowane: Projekt oferuje szeroką gamę luksusowych obiektów, w tym baseny, strefy dla dzieci, wyposażone siłownie oraz wyznaczone miejsca do rozrywki i relaksu."

