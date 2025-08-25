  1. Realting.com
  4. Mieszkanie w nowym budynku The One Güneşli project

Mieszkanie w nowym budynku The One Güneşli project

Bagcilar, Turcja
Cena na żądanie
12
ID: 19516
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.04.2024

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Bagcilar
  • Metro
    Yenimahalle (~ 600 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Płyta
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    20

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany

O kompleksie

Przeniesienie
„Projekt One Güneşli uważany jest za arcydzieło nieruchomości, które błyszczy w sercu Stambułu, łącząc luksus z nowoczesnym designem i oferując swoim mieszkańcom możliwość życia w jednej z najbardziej wyróżniających się i dynamicznych dzielnic miasta . Inwestycja została starannie zaprojektowana, aby zapewnić niezrównane wrażenia życiowe, z dbałością o każdy szczegół, który zapewni mieszkańcom komfort i luksus.

Dlaczego projekt The One Güneşli jest wyjątkowy?
Projekt położony jest w tętniącej życiem dzielnicy Güneşli, zapewniając łatwy dostęp do wielu obiektów usługowych i rozrywkowych w Stambule. Projekt One Güneşli to okazja inwestycyjna, której nie można przegapić w Stambule, łącząca w sobie luksus, doskonałą lokalizację i design, który trafia w każdy gust. Niezależnie od tego, czy szukasz nowego domu, czy możliwości inwestycyjnej, ten projekt oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć najwyższy poziom satysfakcji i komfortu.

Szczegóły projektu
- Style mieszkań: Projekt oferuje różnorodne apartamenty, które zaspokoją potrzeby każdego, od apartamentów 1+1 idealnych dla osób indywidualnych i młodych osób pracujących, po apartamenty 2+1 odpowiednie dla małych rodzin, aż po apartamenty 3+1, które zapewniają dużo miejsca dla dużych rodzin.
- Przestrzenie: Apartamenty zaprojektowano tak, aby odpowiadały wszelkim potrzebom i preferencjom, kładąc nacisk na komfort i maksymalizując wykorzystanie każdego zakątka.
- Ceny: Ceny ustalane są tak, aby zapewnić doskonałe możliwości inwestycyjne, biorąc pod uwagę pod uwagę konkurencyjność i długoterminową wartość nieruchomości.
- Nowoczesny design: Projekt charakteryzuje się nowoczesnym designem, który spełnia wszystkie potrzeby współczesnego życia, kładąc nacisk na efektywne wykorzystanie przestrzeni w celu zapewnienia komfortu i prywatności.
- Obiekty zintegrowane: Projekt oferuje szeroką gamę luksusowych obiektów, w tym baseny, strefy dla dzieci, wyposażone siłownie oraz wyznaczone miejsca do rozrywki i relaksu."
 

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 73.0
Cena za m², USD 1,712
Cena mieszkania, USD 124,999

Lokalizacja na mapie

Bagcilar, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

