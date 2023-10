Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand

Samut Prakan, Tajlandia

od €99,238

Poddaj się: 2025

FLO firmy Sansiri to kondominium składające się z 22 pięter i opracowane przez dewelopera SANSIRI. Kompleks mieszkaniowy znajduje się w Klong-San w Bangkoku. Klong San jest jednym z najstarszych obszarów Bangkoku z wielowiekową historią. Obszar ten jest idealny zarówno do stałego pobytu, jak i inwestycji, ponieważ jest jednym z najbezpieczniejszych obszarów Bangkoku. RÓWNIEŻ LCD: - balkon; - parking; - miejsce do grillowania; - siłownia; - winda; - taras na dachu; - całodobowe bezpieczeństwo; - basen. Lokalizacja: Z kompleksu mieszkalnego bardzo łatwo jest dostać się do centrum dzielnicy biznesowej, a także łatwo będzie wyjechać z miasta. W pobliżu znajduje się cała niezbędna infrastruktura do życia ( kawiarnie, restauracje, sklepy, miejsca rozrywki ). Zadzwoń do nas, a my wybierzemy dla Ciebie najlepszą nieruchomość w Tajlandii! Tylko wiarygodni programiści!