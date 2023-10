Condominium with swimming pool, mountain and garden views, 700 metres from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand

Phuket, Tajlandia

od €140,681

Cassia to niesamowite mieszkanie położone 500 metrów od oceanu, w sercu rozległego zamkniętego terytorium Laguna Phuket. Kompleks znajduje się pod adresem: Moo 4, Srisoonthorn Road, Cherngtalay, Thalang Laguna Phuket, Phuket 83110, Tajlandia. Projekt otoczony jest przyrodą, plażami, górami i jeziorami, co pozwala wszystkim mieszkańcom doświadczyć pięciogwiazdkowych udogodnień i doskonałej obsługi. Kompleks oferuje 193 apartamenty na 7 piętrach i obejmuje nowoczesne elitarne mieszkania z 1 i 2 sypialniami. Apartamenty są w pełni umeblowane. Otwarty salon i jadalnia, co czyni pokój bardziej przestronnym. Mała kuchnia jest w pełni wyposażona, aby codzienne gotowanie było łatwiejsze i bardziej wygodne. Balkon oferuje wspaniałe widoki na basen, jezioro. Co ważniejsze, jest prywatna plaża z leżakami. Cassia jest trzecią marką Banyan Tree Group, działającą na poziomie międzynarodowym i oferującą najwyższej jakości warunki życia i styl życia. Infrastruktura obejmuje kilka światowej klasy pól golfowych, klub golfowy, klub koni, korty tenisowe, siłownie i centra spa, supermarkety, restauracje i bary oraz butiki z odzieżą. Kilka minut od kompleksu znajduje się słynny klub plażowy Xana. Jest wszystko na komfortowy pobyt i niezapomnianą rozrywkę. ŁATWY: - Telewizja kablowa - Usługa konsjerża - Kovorking - fitness - Ogród - Jacuzzi - Bieżący tor - lobby - Sala konferencyjna - Parking - Restauracja - Bezpieczeństwo 24/7 - Sklep - Basen - kort tenisowy Powiemy o wszystkich subtelnościach nabywania nieruchomości. Znajdziemy, pokażemy i pomożemy w zakupie nieruchomości na każde żądanie! Napisz lub zadzwoń, odpowiedz na wszystkie pytania!