Investment eco condominium with guaranteed yield of 5%, Layan, Phuket, Thailand

Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Tajlandia

Projekt to kompleks ekskluzywnych luksusowych willi na poziomie pięciogwiazdkowego kurortu. Tradycyjny design służy do oszczędzania zużycia energii: wysokie sufity pomagają utrzymać ciepło na niskim poziomie, naturalna wentylacja krzyżowa utrzymuje chłód w domu, a duże zadaszenia mają cień. Koncepcja krajobrazu jest inspirowana projektem wielopoziomowego lasu deszczowego Phuket. Forma własności: własność. Plan płatności: Opłata za rezerwację wynosi 2% Podpisanie umowy zakupu w ciągu 30 dni - 28% Podczas budowy - 60% Zakończenie budowy i dostawa nieruchomości do kupującego - 10% Cechy mieszkań Wyposażenie każdej willi obejmuje oświetlenie, klimatyzację, łazienki, kuchnię, wyposażone szafy, zagospodarowanie terenu. Każda z willi ma swoją unikalną cechę - kwitnące drzewo, które wyrosnie w samym centrum części dziennej i stworzy piękny widok z dowolnego punktu. Domy mają salon / jadalnię, kuchnię, 3-4 sypialnie, 4-5 łazienek, 1-2 parkingi, pralnię, gabinet, prysznic letni, pokoje i tarasy z częścią wypoczynkową, częścią wypoczynkową z basenem. Wyposażenie i wyposażenie w domu Część wypoczynkowa została zaprojektowana na niskim poziomie w porównaniu do poziomu basenu. Cechy basenu: rozmiar od 10 metrów długości, powierzchnia z fontannami dla dzieci, obszary barowe zanurzone w wodzie (mokre i suche obszary). Lokalizacja i pobliska infrastruktura W pobliżu znajduje się niezbędna infrastruktura i miejsca dla mieszkańców i turystów. Odległość: 5 minut do plaż Bang Tao i Lian, centrum handlowego Port de Phuket i ulicy turystycznej Boat Avenue. Otoczony najlepszymi szkołami międzynarodowymi 10 minut do centrum handlowego Robinson Tylko 800 metrów do parku wodnego Blue Tree Łatwy dostęp do Pasak Soi 8 i Cherngtalay Soi 2 20 minut na lotnisko i szpital