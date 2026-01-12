Kompleks mieszkalny Lumio

  1. Realting.com
Choeng Thale, Tajlandia
$172,859
$4,319/m²
7.02.2025
$185,744
23.01.2025
$1,08M
25
ID: 24619
Data aktualizacji: 20.03.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang
  • Miasto
    Choeng Thale

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

O kompleksie

LUMIO Residence to prywatny apartament w Bang Tao Beach z fascynującą przyrodą i stanem prywatnych willi i 5-gwiazdkowych hoteli.

Lokalizacja i środowisko

  • 3 minuty do Laguna Phuket kurort z słynnych pól golfowych
  • Mniej niż 5 minut do śnieżnobiałych plaż Bangtao Beach
  • 10 minut do dzielnicy handlowej z rozrywki Boat Avenue
  • 20 minut do międzynarodowego lotniska Phuket
  • 20 minut British International School
  • 20 minut Central Floresta Shopping Mall
  • 21 minut Bangkok Hospital (Klinika Bang Tao)

Poziom projektu podkreśla jego status: na południu - kompleks Angsana Villas z jeziorami, na zachodzie - pięciogwiazdkowy hotel The Pavilions i 360 Bar & Lounge - najlepszy bar widokowy w Phuket z panoramą 360 °. Na północy i wschodzie znajdują się prywatne wille Botanica Sky Valley i Botanica Luxury Villas.

MASTERPLAN

  1. 12 prywatnych rezydencji z dala od tłumów turystów
  2. Dwupoziomowy parking podziemny 394 m / m z bezpośrednim dostępem do miejsca zamieszkania
  3. Z 37 apartamentów w budynku i od 4 na podłodze
  4. Centrum kultury ponad 4000 m2:
  • centrum fitness z symulatorami, salami i otwartym tarasem dla grup i indywidualnych klas
  • Kompleks SPA
  • Obszar współpracy z kawą
  • na zewnątrz
  • zamknięty klub dla dzieci z basenem i otwartym placem zabaw
  • Mini- kino i pokój gier

Koncepcja poprawy JURNEY poprzez charakter tematyczny krajobrazu, 5 basenów, wodospady i obiekty wodne.

  • Środowisko bez barier, przemyślane szlaki spacerowe i bieżnia dedykowana
  • Plac zabaw dla dzieci Ekostyl
  • Strefy wypoczynkowe
  • Grill Open Area i jadalnia Garden
  • Pet- przyjazne dla środowiska, terenów zielonych do treningu i pieszych zwierząt domowych

Eksluzywna kolekcja apartamentów

  • Ergonomiczne układy z przestronnymi magazynami
  • Oddany obszar korytarza
  • Przestronne sypialnie i jadalnie
  • 8 unikalnych penthouses z prywatnym basenem
  • Wysokość sufitu 2.9 metrów
  • Projektowanie wnętrz z jednego z najlepszych pracowni projektowych w Moskwie

LUMIO znajduje się w Bang Tao, najbardziej prestiżowej i najbardziej po-po lokalizacji do wynajmu i zakupu nieruchomości w ostatnich latach.

Lokalizacja na mapie

Choeng Thale, Tajlandia

