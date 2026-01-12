Kompleks mieszkalny Lumio

LUMIO Residence to prywatny apartament w Bang Tao Beach z fascynującą przyrodą i stanem prywatnych willi i 5-gwiazdkowych hoteli.

Lokalizacja i środowisko

3 minuty do Laguna Phuket kurort z słynnych pól golfowych

Mniej niż 5 minut do śnieżnobiałych plaż Bangtao Beach

10 minut do dzielnicy handlowej z rozrywki Boat Avenue

20 minut do międzynarodowego lotniska Phuket

20 minut British International School

20 minut Central Floresta Shopping Mall

21 minut Bangkok Hospital (Klinika Bang Tao)

Poziom projektu podkreśla jego status: na południu - kompleks Angsana Villas z jeziorami, na zachodzie - pięciogwiazdkowy hotel The Pavilions i 360 Bar & Lounge - najlepszy bar widokowy w Phuket z panoramą 360 °. Na północy i wschodzie znajdują się prywatne wille Botanica Sky Valley i Botanica Luxury Villas.

MASTERPLAN

12 prywatnych rezydencji z dala od tłumów turystów Dwupoziomowy parking podziemny 394 m / m z bezpośrednim dostępem do miejsca zamieszkania Z 37 apartamentów w budynku i od 4 na podłodze Centrum kultury ponad 4000 m2:

centrum fitness z symulatorami, salami i otwartym tarasem dla grup i indywidualnych klas

Kompleks SPA

Obszar współpracy z kawą

na zewnątrz

zamknięty klub dla dzieci z basenem i otwartym placem zabaw

Mini- kino i pokój gier

Koncepcja poprawy JURNEY poprzez charakter tematyczny krajobrazu, 5 basenów, wodospady i obiekty wodne.

Środowisko bez barier, przemyślane szlaki spacerowe i bieżnia dedykowana

Plac zabaw dla dzieci Ekostyl

Strefy wypoczynkowe

Grill Open Area i jadalnia Garden

Pet- przyjazne dla środowiska, terenów zielonych do treningu i pieszych zwierząt domowych

Eksluzywna kolekcja apartamentów

Ergonomiczne układy z przestronnymi magazynami

Oddany obszar korytarza

Przestronne sypialnie i jadalnie

8 unikalnych penthouses z prywatnym basenem

Wysokość sufitu 2.9 metrów

Projektowanie wnętrz z jednego z najlepszych pracowni projektowych w Moskwie

LUMIO znajduje się w Bang Tao, najbardziej prestiżowej i najbardziej po-po lokalizacji do wynajmu i zakupu nieruchomości w ostatnich latach.