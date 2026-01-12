Kompleks mieszkalny Lumio

LUMIO Residence to prywatny apartament w Bang Tao Beach z fascynującą przyrodą i stanem prywatnych willi i 5-gwiazdkowych hoteli.
Lokalizacja i środowisko
Poziom projektu podkreśla jego status: na południu - kompleks Angsana Villas z jeziorami, na zachodzie - pięciogwiazdkowy hotel The Pavilions i 360 Bar & Lounge - najlepszy bar widokowy w Phuket z panoramą 360 °. Na północy i wschodzie znajdują się prywatne wille Botanica Sky Valley i Botanica Luxury Villas.
MASTERPLAN
Koncepcja poprawy JURNEY poprzez charakter tematyczny krajobrazu, 5 basenów, wodospady i obiekty wodne.
Eksluzywna kolekcja apartamentów
LUMIO znajduje się w Bang Tao, najbardziej prestiżowej i najbardziej po-po lokalizacji do wynajmu i zakupu nieruchomości w ostatnich latach.