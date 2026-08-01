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Nowe mieszkania w Arroyo de la Miel Benalmadena Costa, Hiszpania

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Dzielnica mieszkaniowa Villa Eco Nordic
Dzielnica mieszkaniowa Villa Eco Nordic
Dzielnica mieszkaniowa Villa Eco Nordic
Dzielnica mieszkaniowa Villa Eco Nordic
Dzielnica mieszkaniowa Villa Eco Nordic
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa Eco Nordic
Dzielnica mieszkaniowa Villa Eco Nordic
Benalmadena, Hiszpania
od
$1,25M
This villa is a two-storey contemporary residence with a basement, designed under the Sismo Building System. The home combines Scandinavian-inspired minimalism with high thermal efficiency, open interior spaces, and panoramic views. The design emphasizes natural light, sustainability, and c…
Agencja
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Dzielnica mieszkaniowa Top Views
Dzielnica mieszkaniowa Top Views
Dzielnica mieszkaniowa Top Views
Dzielnica mieszkaniowa Top Views
Dzielnica mieszkaniowa Top Views
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Dzielnica mieszkaniowa Top Views
Benalmadena, Hiszpania
od
$540,384
Enjoy the best views of the bay from your terrace. We present a residential complex in a booming environment with great projection, surrounded by newly constructed buildings. Each home has been designed with the best orientation and high quality materials, offering an unbeatable opportunit…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa CASATALAYA RESIDENCES
Dzielnica mieszkaniowa CASATALAYA RESIDENCES
Dzielnica mieszkaniowa CASATALAYA RESIDENCES
Dzielnica mieszkaniowa CASATALAYA RESIDENCES
Dzielnica mieszkaniowa CASATALAYA RESIDENCES
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Dzielnica mieszkaniowa CASATALAYA RESIDENCES
Benalmadena, Hiszpania
od
$853,237
An exclusive boutique complex of 28 apartments in the highly sought-after area of Torremuelle, Benalmádena. Each residence has been carefully designed to offer a superior living experience, with exceptional amenities that will elevate the level of services
Agencja
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TekceTekce
Dzielnica mieszkaniowa Marina Golden Bay
Dzielnica mieszkaniowa Marina Golden Bay
Dzielnica mieszkaniowa Marina Golden Bay
Dzielnica mieszkaniowa Marina Golden Bay
Dzielnica mieszkaniowa Marina Golden Bay
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Dzielnica mieszkaniowa Marina Golden Bay
Benalmadena, Hiszpania
od
$1,13M
Located between the towns of Torremolinos and Fuengirola, Benalmadena is just 20 minutes from Malaga airport and is connected to the main areas and attractions of the coast by train and bus services. Rich in attractive beaches, numerous entertainment options and an impressive marina, Benalma…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa MARINA GOLDEN BAY
Dzielnica mieszkaniowa MARINA GOLDEN BAY
Dzielnica mieszkaniowa MARINA GOLDEN BAY
Dzielnica mieszkaniowa MARINA GOLDEN BAY
Dzielnica mieszkaniowa MARINA GOLDEN BAY
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Dzielnica mieszkaniowa MARINA GOLDEN BAY
Benalmadena, Hiszpania
od
$1,14M
Nestled amidst Benalmadena´s vibrant centre and situated adjacent to its picturesque port, Marina Golden Bay offers the perfect blend of city living and seaside luxury. A distinctive project that will house 33 one-, two- and three-bedroom where elegance meets the horizon
Agencja
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Dzielnica mieszkaniowa Villa Fo Guang Shan - STUPA
Dzielnica mieszkaniowa Villa Fo Guang Shan - STUPA
Dzielnica mieszkaniowa Villa Fo Guang Shan - STUPA
Dzielnica mieszkaniowa Villa Fo Guang Shan - STUPA
Benalmadena, Hiszpania
od
$1,97M
We proudly present an intimate three-bedroom en-suite villa designed to capture breathtaking south-facing panoramic views. Contemporary architecture and thoughtful design ensure comfort, privacy and effortless living. The villa opens with an entrance hall featuring bespoke wardrobes and a s…
Agencja
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Dzielnica mieszkaniowa La Roca 2
Dzielnica mieszkaniowa La Roca 2
Dzielnica mieszkaniowa La Roca 2
Dzielnica mieszkaniowa La Roca 2
Dzielnica mieszkaniowa La Roca 2
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa La Roca 2
Dzielnica mieszkaniowa La Roca 2
Benalmadena, Hiszpania
od
$1,98M
New Luxury Development on the Costa del Sol! This development features an exclusive contemporary villa located in Santangelo Norte, Benalmádena. Designed to maximize natural light, privacy, and views of the Mediterranean, this 427 m² property, built on a 576 m² lot, offers an unparalleled…
Agencja
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Dzielnica mieszkaniowa Martalia Collection
Dzielnica mieszkaniowa Martalia Collection
Dzielnica mieszkaniowa Martalia Collection
Dzielnica mieszkaniowa Martalia Collection
Dzielnica mieszkaniowa Martalia Collection
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Dzielnica mieszkaniowa Martalia Collection
Benalmadena, Hiszpania
od
$775,877
New development in Benalmádena. 3 and 5 bedroom apartments and penthouses. It comprises 34 homes: 30 with 3 bedrooms and 4 penthouses with 5 bedrooms offering spectacular sea views. The ground floors and penthouses are equipped with private swimming pools. All homes stand out for their supe…
Agencja
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Dzielnica mieszkaniowa Nexus Residences Benalmádena
Dzielnica mieszkaniowa Nexus Residences Benalmádena
Dzielnica mieszkaniowa Nexus Residences Benalmádena
Dzielnica mieszkaniowa Nexus Residences Benalmádena
Dzielnica mieszkaniowa Nexus Residences Benalmádena
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Dzielnica mieszkaniowa Nexus Residences Benalmádena
Benalmadena, Hiszpania
od
$596,129
There is a place on the Costa del Sol where the sky meets the Mediterranean Sea. The place where you will build unforgettable moments where everyone wants to come back. The Costa del Sol has mountains, culture, tranquility, nature, hidden villages, more than 320 days of sun a year and beach…
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