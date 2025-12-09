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Dzielnica mieszkaniowa CASATALAYA RESIDENCES

Benalmadena, Hiszpania
od
$853,237
;
12
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ID: 38970
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 782874821
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Benalmadena

O kompleksie

Przeniesienie
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An exclusive boutique complex of 28 apartments in the highly sought-after area of Torremuelle, Benalmádena. Each residence has been carefully designed to offer a superior living experience, with exceptional amenities that will elevate the level of services.

Lokalizacja na mapie

Benalmadena, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

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Dzielnica mieszkaniowa CASATALAYA RESIDENCES
Benalmadena, Hiszpania
od
$853,237
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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