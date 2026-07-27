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Nowe mieszkania w La Axarquia, Hiszpania

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Velez Malaga
8
Rincon de la Victoria
5
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Dzielnica mieszkaniowa Los Olivos Residencial Fase III
Dzielnica mieszkaniowa Los Olivos Residencial Fase III
Dzielnica mieszkaniowa Los Olivos Residencial Fase III
Dzielnica mieszkaniowa Los Olivos Residencial Fase III
Dzielnica mieszkaniowa Los Olivos Residencial Fase III
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Dzielnica mieszkaniowa Los Olivos Residencial Fase III
Velez Malaga, Hiszpania
od
$307,109
New development consisting of 92 high-quality homes, the the second phase will consist of 48 homes, distributed across 7 blocks of 4 floors. The property offers 2- and 3-bedroom apartments, as well as exclusive 3-bedroom penthouses. Each home is built with top-quality finishes, ensuring comf…
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Dzielnica mieszkaniowa Los Arcos Luxury Villas
Dzielnica mieszkaniowa Los Arcos Luxury Villas
Dzielnica mieszkaniowa Los Arcos Luxury Villas
Dzielnica mieszkaniowa Los Arcos Luxury Villas
Dzielnica mieszkaniowa Los Arcos Luxury Villas
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Dzielnica mieszkaniowa Los Arcos Luxury Villas
Nerja, Hiszpania
od
$1,30M
Discover a new level of luxury in the picturesque town of Nerja with our development of 5 stunning villas. Located in the prestigious town of Nerja, these homes have been designed to offer the utmost in comfort, contemporary style and Mediterranean luxury. Modern and Functional Design Each…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Aquamar Residencial Fase II
Dzielnica mieszkaniowa Aquamar Residencial Fase II
Dzielnica mieszkaniowa Aquamar Residencial Fase II
Dzielnica mieszkaniowa Aquamar Residencial Fase II
Dzielnica mieszkaniowa Aquamar Residencial Fase II
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Dzielnica mieszkaniowa Aquamar Residencial Fase II
Torre del Mar, Hiszpania
od
$307,109
Created with one goal in mind: to care for the well-being of each and every one of its inhabitants. Its spaces are carefully designed by the prestigious architectural studio HCP, creating a safe, pleasant and familiar environment. Homes with 1, 2 and 3 bedrooms, including the magnificent p…
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Dzielnica mieszkaniowa Marinsa Paradise
Dzielnica mieszkaniowa Marinsa Paradise
Dzielnica mieszkaniowa Marinsa Paradise
Dzielnica mieszkaniowa Marinsa Paradise
Dzielnica mieszkaniowa Marinsa Paradise
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Dzielnica mieszkaniowa Marinsa Paradise
Nerja, Hiszpania
od
$967,002
Come and see this new project of 17 three-bedroom semi-detached houses in Nerja. It is a residential complex of three-story houses (ground floor, first floor, and second floor), with a basement and solarium. With fitted kitchens, including ceramic hob, sink, and extractor hood. Three full …
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Dzielnica mieszkaniowa Ambar Homes
Dzielnica mieszkaniowa Ambar Homes
Dzielnica mieszkaniowa Ambar Homes
Dzielnica mieszkaniowa Ambar Homes
Velez Malaga, Hiszpania
od
$290,044
Exclusive development of homes with a pool and communal areas. Discover a more comfortable and modern way of living in the heart of Vélez-Málaga. We present a new real estate development consisting of 1, 2, and 3-bedroom homes, designed to offer maximum comfort, functionality, and quality …
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TekceTekce
Dzielnica mieszkaniowa Almara Residences
Dzielnica mieszkaniowa Almara Residences
Dzielnica mieszkaniowa Almara Residences
Dzielnica mieszkaniowa Almara Residences
Dzielnica mieszkaniowa Almara Residences
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Dzielnica mieszkaniowa Almara Residences
Benagalbon, Hiszpania
od
$356,084
New development of spacious, comfortable apartments with carefully considered design, available in 1, 2 and 3-bedroom layouts, as well as exclusive penthouses with private solariums. All set within a contemporary residential complex fully equipped and located just 100 metres from the sea and…
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Dzielnica mieszkaniowa Idilia Meraki
Dzielnica mieszkaniowa Idilia Meraki
Dzielnica mieszkaniowa Idilia Meraki
Dzielnica mieszkaniowa Idilia Meraki
Dzielnica mieszkaniowa Idilia Meraki
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Dzielnica mieszkaniowa Idilia Meraki
Benagalbon, Hiszpania
od
$790,667
Exclusive development of single-family homes with meticulous design, located just 5 minutes from the sea and established areas in Rincón de la Victoria. Its beautiful beaches, proximity to all types of services, and incomparable landscapes make this municipality an exceptional place to live.…
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Dzielnica mieszkaniowa Azure Living
Dzielnica mieszkaniowa Azure Living
Dzielnica mieszkaniowa Azure Living
Dzielnica mieszkaniowa Azure Living
Dzielnica mieszkaniowa Azure Living
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Dzielnica mieszkaniowa Azure Living
Torre del Mar, Hiszpania
od
$336,261
A new way to experience the Mediterranean in Torre del Mar: exclusive homes just 100 meters from the beach. A new residential development with contemporary design located in one of the most attractive areas of Torre del Mar, just a few steps from the boardwalk and surrounded by all the amen…
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Dzielnica mieszkaniowa Infinity Views
Dzielnica mieszkaniowa Infinity Views
Dzielnica mieszkaniowa Infinity Views
Dzielnica mieszkaniowa Infinity Views
Dzielnica mieszkaniowa Infinity Views
Dzielnica mieszkaniowa Infinity Views
Dzielnica mieszkaniowa Infinity Views
Torrox Park, Hiszpania
od
$387,939
The development consists of 21 semi-detached houses. They are distributed in 2 bedrooms, 3 bathrooms and living-dining room-kitchen with direct access to a large terrace with sea views. It has a communal area with swimming pool. Each property has a basement with individual garage and a large…
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Dzielnica mieszkaniowa Baviera Golf Fase III
Dzielnica mieszkaniowa Baviera Golf Fase III
Dzielnica mieszkaniowa Baviera Golf Fase III
Torre del Mar, Hiszpania
od
$310,692
Exclusive gated residential complex located in the heart of a golf course, very well connected to the Costa del Sol A-7 motorway. It is less than 30 minutes from both Malaga International Airport and Malaga city. A few kilometers away you can enjoy multiple services, shopping and leisure ce…
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Dzielnica mieszkaniowa Residencial Marinsa La Viña
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Marinsa La Viña
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Marinsa La Viña
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Marinsa La Viña
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Marinsa La Viña
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Dzielnica mieszkaniowa Residencial Marinsa La Viña
Torre del Mar, Hiszpania
od
$716,719
Discover this new residential development in Torre del Mar. An exclusive promotion located in one of the most privileged enclaves of the Costa del Sol. A setting that perfectly combines residential tranquility with proximity to the sea, services, shops, and excellent transport connections. …
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Dzielnica mieszkaniowa Residencial Peñoncillo IV
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Peñoncillo IV
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Peñoncillo IV
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Peñoncillo IV
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Peñoncillo IV
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Dzielnica mieszkaniowa Residencial Peñoncillo IV
Torrox Park, Hiszpania
od
$364,048
Modern and elegant flats in Malaga that combine contemporary design, functionality and energy efficiency. Each home is built with a reinforced concrete structure and advanced thermal and acoustic insulation to ensure maximum comfort throughout the year. The interiors feature large-format p…
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Dzielnica mieszkaniowa Proa
Dzielnica mieszkaniowa Proa
Dzielnica mieszkaniowa Proa
Dzielnica mieszkaniowa Proa
Dzielnica mieszkaniowa Proa
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Dzielnica mieszkaniowa Proa
El Morche, Hiszpania
od
$494,878
A development located on a natural balcony with spectacular sea views. This project, adapted to the topography, features a sustainable design and comprises semi-detached single-family homes with 3 bedrooms, southeast, south, and southwest orientations, and incredible sea views. All homes i…
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Dzielnica mieszkaniowa Costa Niza
Dzielnica mieszkaniowa Costa Niza
Dzielnica mieszkaniowa Costa Niza
Dzielnica mieszkaniowa Costa Niza
Dzielnica mieszkaniowa Costa Niza
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Dzielnica mieszkaniowa Costa Niza
Velez Malaga, Hiszpania
od
$410,692
Located in front of the sea, in a privileged area of the Costa del Sol, 10 minutes from Torre del Mar and Rincón de la Victoria and 5 minutes from access to the Mediterranean highway. Homes with 1, 2 and 3 bedrooms, distributed in 3 blocks, with parking space and storage room included in th…
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Dzielnica mieszkaniowa Idilia Aire
Dzielnica mieszkaniowa Idilia Aire
Dzielnica mieszkaniowa Idilia Aire
Dzielnica mieszkaniowa Idilia Aire
Dzielnica mieszkaniowa Idilia Aire
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Dzielnica mieszkaniowa Idilia Aire
Benagalbon, Hiszpania
od
$534,695
This modern residential development consists of 55 homes distributed across three elegant buildings, offering 1, 2, and 3-bedroom apartments with pleasant views of the Mediterranean Sea. A project designed for those seeking comfort, location, and quality of life on the Costa del Sol. Ideall…
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Dzielnica mieszkaniowa Lavanda Villas
Dzielnica mieszkaniowa Lavanda Villas
Dzielnica mieszkaniowa Lavanda Villas
Dzielnica mieszkaniowa Lavanda Villas
Velez Malaga, Hiszpania
od
$455,003
Exclusive property development of 30 semi-detached villas, located in the charming neighbourhood of El Limonar, in Vélez-Málaga. This gated residential complex has been designed with the comfort and well-being of families in mind, offering a peaceful and safe environment where you can enjoy …
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Dzielnica mieszkaniowa Idilia Terram
Dzielnica mieszkaniowa Idilia Terram
Dzielnica mieszkaniowa Idilia Terram
Dzielnica mieszkaniowa Idilia Terram
Dzielnica mieszkaniowa Idilia Terram
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Dzielnica mieszkaniowa Idilia Terram
Rincon de la Victoria, Hiszpania
od
$540,384
Your new house in Rincón de la Victoria is located on high ground that allows stunning views. The Mediterranean will be your life partner, since all homes enjoy excellent panoramic views of the sea. The studied layout of the buildings ensures excellent guidance in all cases. A consolidated…
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Dzielnica mieszkaniowa Marinsa Altair
Dzielnica mieszkaniowa Marinsa Altair
Dzielnica mieszkaniowa Marinsa Altair
Dzielnica mieszkaniowa Marinsa Altair
Dzielnica mieszkaniowa Marinsa Altair
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Dzielnica mieszkaniowa Marinsa Altair
Los Llanos, Hiszpania
od
$341,295
Discover our exclusive selection of 112 modern 1, 2, and 3 bedroom homes, designed to offer you a unique and comfortable lifestyle. Ground-floor apartments with spacious terraces, first and second floors with glass balconies, and penthouses with solariums. Homes with exceptional views. Find…
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Dzielnica mieszkaniowa Victoria Hills
Dzielnica mieszkaniowa Victoria Hills
Dzielnica mieszkaniowa Victoria Hills
Dzielnica mieszkaniowa Victoria Hills
Dzielnica mieszkaniowa Victoria Hills
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Dzielnica mieszkaniowa Victoria Hills
Benagalbon, Hiszpania
od
$455,060
An invitation to live without rushing, surrounded by light, calm and horizon. A project born from design but inspired by emotions: created for those seeking a home with soul, where every detail exudes well-being. It offers 2 and 3-bedroom homes, designed to adapt to different lifestyles. …
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