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Dzielnica mieszkaniowa MARINA GOLDEN BAY

Benalmadena, Hiszpania
od
$1,14M
;
10
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ID: 39061
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1505552552
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Benalmadena
  • Adres
    Avenida del Puerto Deportivo, 3 Forever Beach Club

O kompleksie

Przeniesienie
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Nestled amidst Benalmadena´s vibrant centre and situated adjacent to its picturesque port, Marina Golden Bay offers the perfect blend of city living and seaside luxury. A distinctive project that will house 33 one-, two- and three-bedroom where elegance meets the horizon.

Lokalizacja na mapie

Benalmadena, Hiszpania
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie

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Dzielnica mieszkaniowa MARINA GOLDEN BAY
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od
$1,14M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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