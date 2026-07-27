  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Kadyks
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Kadyks, Hiszpania

;
Campo de Gibraltar
25
San Roque
19
La Linea de la Concepcion
6
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Dzielnica mieszkaniowa Villa Sirio Sotogrande
Dzielnica mieszkaniowa Villa Sirio Sotogrande
Dzielnica mieszkaniowa Villa Sirio Sotogrande
Dzielnica mieszkaniowa Villa Sirio Sotogrande
Dzielnica mieszkaniowa Villa Sirio Sotogrande
Dzielnica mieszkaniowa Villa Sirio Sotogrande
Dzielnica mieszkaniowa Villa Sirio Sotogrande
San Roque, Hiszpania
od
$5,97M
The villa is conceived as the superimposition of two clearly distinct volumes: a completely open and transparent base, and a more solid upper section that appears to rest lightly on the lower level. This contrast between mass and transparency defines the project’s architectural identity. Th…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Serenity Alcaidesa Fase V
Dzielnica mieszkaniowa Serenity Alcaidesa Fase V
Dzielnica mieszkaniowa Serenity Alcaidesa Fase V
Dzielnica mieszkaniowa Serenity Alcaidesa Fase V
Dzielnica mieszkaniowa Serenity Alcaidesa Fase V
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Serenity Alcaidesa Fase V
Dzielnica mieszkaniowa Serenity Alcaidesa Fase V
San Roque, Hiszpania
od
$624,570
On a saturated sunshine coast, this town offers space, greenery and a chance to escape. As you descend, into the centre, through its winding, lantern lit paths, you are welcomed by glorious sea views nestled below its warm skyline, with nothing but the sound of nature to disturb your thought…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Altara Alcaidesa
Dzielnica mieszkaniowa Altara Alcaidesa
Dzielnica mieszkaniowa Altara Alcaidesa
Dzielnica mieszkaniowa Altara Alcaidesa
Dzielnica mieszkaniowa Altara Alcaidesa
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Altara Alcaidesa
Dzielnica mieszkaniowa Altara Alcaidesa
La Linea de la Concepcion, Hiszpania
od
$387,939
New residential development in the province of Cádiz, comprising 55 multi-family homes with 2 and 3-bedroom options. The properties feature spacious terraces that allow residents to enjoy outdoor living with panoramic views over the La Alcaidesa Golf Course and make the most of the natural s…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Atria La Alcaidesa Fase II
Dzielnica mieszkaniowa Atria La Alcaidesa Fase II
Dzielnica mieszkaniowa Atria La Alcaidesa Fase II
Dzielnica mieszkaniowa Atria La Alcaidesa Fase II
Dzielnica mieszkaniowa Atria La Alcaidesa Fase II
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Atria La Alcaidesa Fase II
Dzielnica mieszkaniowa Atria La Alcaidesa Fase II
La Linea de la Concepcion, Hiszpania
od
$481,226
New residential complex located in La Alcaidesa, where you'll find much more than just a home. With spacious terraces, communal areas designed for your enjoyment, and a prime location in Alcaidesa, this residential complex is much more than just a place to live: it's a space designed for yo…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa Stern
Dzielnica mieszkaniowa Villa Stern
Dzielnica mieszkaniowa Villa Stern
Dzielnica mieszkaniowa Villa Stern
Dzielnica mieszkaniowa Villa Stern
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa Stern
Dzielnica mieszkaniowa Villa Stern
San Roque, Hiszpania
od
$6,71M
This spectacular ultra-modern villa is located in the prestigious Altos de Valderrama, Sotogrande, in a privileged location next to the iconic Villa Manzana. A true masterpiece of contemporary architecture, it seamlessly blends luxury, avant-garde design and sustainability, offering an incom…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
TekceTekce
Dzielnica mieszkaniowa Villa Vida - The Fifteen
Dzielnica mieszkaniowa Villa Vida - The Fifteen
Dzielnica mieszkaniowa Villa Vida - The Fifteen
Dzielnica mieszkaniowa Villa Vida - The Fifteen
Dzielnica mieszkaniowa Villa Vida - The Fifteen
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa Vida - The Fifteen
Dzielnica mieszkaniowa Villa Vida - The Fifteen
San Roque, Hiszpania
od
$14,22M
Ostateczna prywatna enklawa w najbardziej ekskluzywnym otoczeniu Sotogrande. Mieszkańcy oferują swoim mieszkańcom wspaniałe widoki na wybrzeże i poza. Każda rezydencja będzie cieszyć się unikalnymi widokami i ekspansywnymi obszarami na zewnątrz, z 5000 m2 powierzchni otwarcia na Morze Śród…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa ALHAMA de La Reserva
Dzielnica mieszkaniowa Villa ALHAMA de La Reserva
Dzielnica mieszkaniowa Villa ALHAMA de La Reserva
Dzielnica mieszkaniowa Villa ALHAMA de La Reserva
Dzielnica mieszkaniowa Villa ALHAMA de La Reserva
Dzielnica mieszkaniowa Villa ALHAMA de La Reserva
San Roque, Hiszpania
od
$3,41M
This villa is located in Sotogrande, one of the most exclusive residential enclaves in Southern Europe, where privacy, security, and a close connection to nature come together in perfect harmony. Surrounded by expansive green spaces, with unobstructed views of the Mediterranean Sea and the r…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa Retiro - The Collection
Dzielnica mieszkaniowa Villa Retiro - The Collection
Dzielnica mieszkaniowa Villa Retiro - The Collection
Dzielnica mieszkaniowa Villa Retiro - The Collection
Dzielnica mieszkaniowa Villa Retiro - The Collection
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa Retiro - The Collection
Dzielnica mieszkaniowa Villa Retiro - The Collection
San Roque, Hiszpania
od
$7,17M
Situated in one of the highest and most coveted enclaves in Sotogrande, this stunning new construction villa perfectly combines contemporary architecture, natural surroundings and an unbeatable location. With spectacular open views towards La Reserva, the Mediterranean Sea, the Rock of Gibra…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa Evania de la Reserva
Dzielnica mieszkaniowa Villa Evania de la Reserva
Dzielnica mieszkaniowa Villa Evania de la Reserva
Dzielnica mieszkaniowa Villa Evania de la Reserva
Dzielnica mieszkaniowa Villa Evania de la Reserva
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa Evania de la Reserva
Dzielnica mieszkaniowa Villa Evania de la Reserva
San Roque, Hiszpania
od
$4,43M
This villa is located in La Reserva de Sotogrande, one of the most exclusive residential enclaves in Southern Europe, where privacy, security, and close contact with nature come together in perfect harmony. Surrounded by expansive green spaces, with panoramic views of the Mediterranean Sea …
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Dzielnica mieszkaniowa Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Dzielnica mieszkaniowa Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Dzielnica mieszkaniowa Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Dzielnica mieszkaniowa Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Dzielnica mieszkaniowa Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Santa Margarita, Hiszpania
od
$352,671
With the aim of creating a true haven of well-being, this development offers a carefully curated selection of spaces designed for relaxation, health, and social life. Outdoor pools, landscaped gardens, a gym, and communal areas create an environment where you can enjoy everyday life with tra…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa Halo
Dzielnica mieszkaniowa Villa Halo
Dzielnica mieszkaniowa Villa Halo
Dzielnica mieszkaniowa Villa Halo
Dzielnica mieszkaniowa Villa Halo
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa Halo
Dzielnica mieszkaniowa Villa Halo
San Roque, Hiszpania
od
$11,15M
Located in the exclusive La Reserva de Sotogrande, this residence embodies the ultimate in sustainable luxury. Situated in a privileged position facing the golf course, it offers uninterrupted views of the impeccable greens and the glittering Mediterranean Sea. Designed with special attentio…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Atria La Alcaidesa Fase I
Dzielnica mieszkaniowa Atria La Alcaidesa Fase I
Dzielnica mieszkaniowa Atria La Alcaidesa Fase I
Dzielnica mieszkaniowa Atria La Alcaidesa Fase I
Dzielnica mieszkaniowa Atria La Alcaidesa Fase I
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Atria La Alcaidesa Fase I
Dzielnica mieszkaniowa Atria La Alcaidesa Fase I
La Linea de la Concepcion, Hiszpania
od
$511,942
New residential complex located in La Alcaidesa, where you'll find much more than just a home. With spacious terraces, communal areas designed for your enjoyment, and a prime location in Alcaidesa, this residential complex is much more than just a place to live: it's a space designed for yo…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Alcaidesa Homes Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Alcaidesa Homes Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Alcaidesa Homes Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Alcaidesa Homes Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Alcaidesa Homes Fase 2
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Alcaidesa Homes Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Alcaidesa Homes Fase 2
San Roque, Hiszpania
od
$483,501
This development presents new apartments located in a gated community based on a housing concept that pursues a privileged lifestyle. For maximum tranquility and comfort, the development has surveillance systems and subway vehicle circulation to the parking lot, as well as other unique serv…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Serenity Alcaidesa Fase III
Dzielnica mieszkaniowa Serenity Alcaidesa Fase III
Dzielnica mieszkaniowa Serenity Alcaidesa Fase III
Dzielnica mieszkaniowa Serenity Alcaidesa Fase III
Dzielnica mieszkaniowa Serenity Alcaidesa Fase III
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Serenity Alcaidesa Fase III
Dzielnica mieszkaniowa Serenity Alcaidesa Fase III
San Roque, Hiszpania
od
$1,01M
On a saturated sunshine coast, this town offers space, greenery and a chance to escape. As you descend, into the centre, through its winding, lantern lit paths, you are welcomed by glorious sea views nestled below its warm skyline, with nothing but the sound of nature to disturb your thought…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Azahar Nature
Dzielnica mieszkaniowa Azahar Nature
Dzielnica mieszkaniowa Azahar Nature
Dzielnica mieszkaniowa Azahar Nature
Dzielnica mieszkaniowa Azahar Nature
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Azahar Nature
Dzielnica mieszkaniowa Azahar Nature
San Roque, Hiszpania
od
$4,10M
Surrounded by lush golf courses and just steps from the Mediterranean, this villa blends the serenity of nature with the exclusivity of the Costa del Sol. Inspired by Andalusian charm and located only minutes from Marbella, it offers a unique retreat where life truly finds its meaning. Set …
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Village Verde Residencial Phase II
Dzielnica mieszkaniowa Village Verde Residencial Phase II
Dzielnica mieszkaniowa Village Verde Residencial Phase II
Dzielnica mieszkaniowa Village Verde Residencial Phase II
Dzielnica mieszkaniowa Village Verde Residencial Phase II
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Village Verde Residencial Phase II
Dzielnica mieszkaniowa Village Verde Residencial Phase II
San Roque, Hiszpania
od
$967,002
Welcome to our exclusive community of luxury apartments and Sky Villas in the heart of Sotogrande. Set among beautiful parkland, just sits within La Reserva, and a stone’s through from the club’s state-of the art facilities. 124 apartments nestled within six hectares of parkland offer resi…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Las Villas - Sotogrande
Dzielnica mieszkaniowa Las Villas - Sotogrande
Dzielnica mieszkaniowa Las Villas - Sotogrande
Dzielnica mieszkaniowa Las Villas - Sotogrande
Dzielnica mieszkaniowa Las Villas - Sotogrande
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Las Villas - Sotogrande
Dzielnica mieszkaniowa Las Villas - Sotogrande
Guadiaro, Hiszpania
od
$1,18M
Discover a privileged enclave where architecture merges with the landscape. A place where you can breathe the essence of Sotogrande: own style, tranquility, privacy, golf, sea. An elegant residential complex of villas designed by the architectural firm Torras y Sierra, with traditional styl…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa Zoe
Dzielnica mieszkaniowa Villa Zoe
Dzielnica mieszkaniowa Villa Zoe
Dzielnica mieszkaniowa Villa Zoe
Dzielnica mieszkaniowa Villa Zoe
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa Zoe
Dzielnica mieszkaniowa Villa Zoe
San Roque, Hiszpania
od
$4,55M
Set among golf courses, majestic cork trees, and the Mediterranean breeze, this villa redefines the concept of serenity and exclusivity. Located in the heart of Sotogrande, with its iconic marina and just a stone's throw from Marbella, this residence is much more than a property: it is a re…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa Noon
Dzielnica mieszkaniowa Villa Noon
Dzielnica mieszkaniowa Villa Noon
Dzielnica mieszkaniowa Villa Noon
Dzielnica mieszkaniowa Villa Noon
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa Noon
Dzielnica mieszkaniowa Villa Noon
San Roque, Hiszpania
od
$14,79M
Designed by Fran Silvestre Arquitectos, this residence represents the pinnacle of sustainable luxury and zero consumption living. With precise and elegant architecture, it integrates advanced renewable energy systems, fusing a sophisticated lifestyle with environmental responsibility. This …
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Adel San Roque
Dzielnica mieszkaniowa Adel San Roque
Dzielnica mieszkaniowa Adel San Roque
Dzielnica mieszkaniowa Adel San Roque
Dzielnica mieszkaniowa Adel San Roque
Dzielnica mieszkaniowa Adel San Roque
Dzielnica mieszkaniowa Adel San Roque
San Roque, Hiszpania
od
$626,845
New project sitting frontline to the San Roque Club Old Course, on the border of the Costa del Sol, in Cadiz. This stunning new project consists of 32 luxurious four-bedroom townhouses, generously sized designed with meticulous attention to detail. Each of the homes offers a North-South …
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Dzielnica mieszkaniowa Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Dzielnica mieszkaniowa Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Dzielnica mieszkaniowa Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Dzielnica mieszkaniowa Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Dzielnica mieszkaniowa Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Santa Margarita, Hiszpania
od
$1,06M
With the aim of creating a true haven of well-being, this development offers a carefully curated selection of spaces designed for relaxation, health, and social life. Outdoor pools, landscaped gardens, a gym, and communal areas create an environment where you can enjoy everyday life with tra…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa Tierra
Dzielnica mieszkaniowa Villa Tierra
Dzielnica mieszkaniowa Villa Tierra
Dzielnica mieszkaniowa Villa Tierra
Dzielnica mieszkaniowa Villa Tierra
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa Tierra
Dzielnica mieszkaniowa Villa Tierra
San Roque, Hiszpania
od
$5,86M
This is a unique opportunity to acquire an exceptional plot with a building license and an approved villa project. The project has been meticulously designed to integrate perfectly into the natural surroundings, ensuring absolute privacy while offering stunning views of both the sea and the…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Dzielnica mieszkaniowa Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Dzielnica mieszkaniowa Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Dzielnica mieszkaniowa Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Dzielnica mieszkaniowa Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Dzielnica mieszkaniowa Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Santa Margarita, Hiszpania
od
$449,372
With the aim of creating a true haven of well-being, this development offers a carefully curated selection of spaces designed for relaxation, health, and social life. Outdoor pools, landscaped gardens, a gym, and communal areas create an environment where you can enjoy everyday life with tra…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa Oak
Dzielnica mieszkaniowa Villa Oak
Dzielnica mieszkaniowa Villa Oak
Dzielnica mieszkaniowa Villa Oak
Dzielnica mieszkaniowa Villa Oak
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa Oak
Dzielnica mieszkaniowa Villa Oak
San Roque, Hiszpania
od
$10,01M
This exclusive villa is a haven where architecture and nature meet in perfect harmony. Nestled in the heart of a cork oak forest within the prestigious Altos de Valderrama, this unique property stands out for its meticulous design and majestic surroundings. Situated in a gated community wit…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Serenity Alcaidesa Fase IV
Dzielnica mieszkaniowa Serenity Alcaidesa Fase IV
Dzielnica mieszkaniowa Serenity Alcaidesa Fase IV
Dzielnica mieszkaniowa Serenity Alcaidesa Fase IV
Dzielnica mieszkaniowa Serenity Alcaidesa Fase IV
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Serenity Alcaidesa Fase IV
Dzielnica mieszkaniowa Serenity Alcaidesa Fase IV
San Roque, Hiszpania
od
$715,582
New apartment development, offering contemporary homes with 1, 2, 3 or 4 bedrooms. All of them have an elegant style and are located in a lush, green garden oasis. No matter which property you choose, you’ll appreciate the state-of-the-art architecture, welcoming design, and unparalleled vi…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się