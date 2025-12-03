  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Rosja

Moskwa
19
Królewiec
19
Północno-Zachodni Okręg Federalny
27
obwód leningradzki
2
TOP TOP
Apartamentowiec NICOLE
Apartamentowiec NICOLE
Moskwa, Rosja
od
$2,48M
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 61–265 m²
141 obiekt nieruchomości 141
Heatherwick Studio i Paris Classical Architecture przysparzają swoim niezmierzonym talentom zadania odbudowy tego, co kiedyś było - i wkrótce znów będzie - najbardziej pożądanej dzielnicy Moskwy. Architektura przywraca dziedzictwo poprzez śmiałość do ponownego wyobrażenia sobie długotrwałyc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.8 – 152.9
2,53M – 11,80M
Mieszkanie 2 pokoi
95.0 – 190.8
3,91M – 11,34M
Mieszkanie 3 pokoi
164.1 – 241.9
5,85M – 13,22M
Mieszkanie 4 pokoi
264.3 – 265.0
10,27M – 10,92M
Deweloper
MR
Dzielnica mieszkaniowa Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Królewiec, Rosja
od
$107,238
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 38–132 m²
54 obiekty nieruchomości 54
Unikalna mikro-dzielnica klasy eko-komfortu, która jest obsługiwana wspólnie z ludźmi i oferuje całkowicie domowe środowisko. Obszary mieszkalne i centralne obszary publiczne są idealnie zorganizowane na 20 hektarach
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
38.2 – 68.0
107,710 – 154,441
Mieszkanie 2 pokoi
65.0 – 100.7
139,577 – 214,586
Mieszkanie 3 pokoi
115.5 – 131.6
216,447 – 299,128
Deweloper
Русская Европа
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Izmajlovskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Izmajlovskij
Moskwa, Rosja
od
$155,773
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 32
Lokalizacja kompleksu: Nowoczesny projekt architektoniczny "1. Izmailowski" jest idealnym miejscem do życia, położony we wschodniej części Moskwy, otoczony 14000 hektarów lasu. Kompleks przenika atmosferą zdrowego stylu życia i dobrego samopoczucia. Ogród liliowy i pobliskie parki leśne są m…
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy GloraX Aura Belorusskaya
Zespół mieszkaniowy GloraX Aura Belorusskaya
Moskwa, Rosja
od
$296,721
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 21
Powierzchnia 34–123 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Gllorax Aura Belorusskaya — Reprezentatywny projekt premium w obszarze prospektu emisyjnego Leningradsky dewelopera Bundestagu GloraX. Format klubu domu oferuje mieszkańcom wyjątkową jakość życia i wszystkie zalety jednego udanego środowiska społecznego. br / br / Nowoczesna dominac…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.8
379,050
Mieszkanie 2 pokoi
67.6
449,178
Mieszkanie 3 pokoi
92.0
589,950
Mieszkanie 4 pokoi
122.7
954,148
Kawalerka
34.2
233,758
Agencja
One Moscow
Zespół mieszkaniowy Levada
Zespół mieszkaniowy Levada
Królewiec, Rosja
od
$63,968
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 9
Levada LCD znajduje się w bardzo malowniczym miejscu —, w otoczeniu jezior. Dominującą cechą poprawy tarasu będzie również staw wyposażony w promenadę, w którym dorośli i dzieci mogą się zrelaksować. Konstrukcja — dla różnych smaków, ale wszystkie — są ergonomiczne i wygodne. W tej chwili ce…
Agencja
Westdream
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Seremetevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Seremetevskij
Chimki, Rosja
od
$87,052
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 17
Powierzchnia 19–79 m²
337 obiekty nieruchomości 337
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
19.3 – 40.3
88,878 – 221,799
Mieszkanie 2 pokoi
42.4 – 60.4
173,531 – 269,239
Mieszkanie 3 pokoi
62.5 – 79.4
223,131 – 297,582
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy Palmburg
Zespół mieszkaniowy Palmburg
rejon gurjewski, Rosja
od
$65,868
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
ZH Palmburg od jednego z największych deweloperów Kaliningradu oferuje życie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki z molo. Umożliwia to zakup jachtu i wyjście na otwarte morze, głównie z mieszkania. Układ jest udany, kompleks jest niski, powietrze jest świeże. Przed Kaliningradem — bardzo blisko.
Agencja
Westdream
Dzielnica mieszkaniowa Nahimovskiy kvartal
Królewiec, Rosja
od
$69,195
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 10
Rejon Nakhimov — to nowy mikrorejon na północnym wschodzie Kaliningradu na końcu ulicy Artyleryjskiej. To miejsce ma niezwykle interesujące nowe budynki i zadbany sektor prywatny. W pobliżu — szkoła i przedszkole. Obszar ten rozwija się bardzo aktywnie. A centrum nie jest daleko. Elewacje ko…
Agencja
Westdream
Zespół mieszkaniowy Forst
Zespół mieszkaniowy Forst
Moskwa, Rosja
od
$215,574
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 28–136 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Projekt « FORST » znajduje się w malowniczym miejscu w Moskwie, w pobliżu nasypu Simonovskaya. br / Według oficjalnej strony internetowej, projekt składa się z pięciu budynków na 808 mieszkań. Niektóre apartamenty wyposażone są w tarasy br / Dziedziniec jest zagospodarowany i ma …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.4
205,694
Mieszkanie 2 pokoi
60.5
314,154
Mieszkanie 3 pokoi
136.5
877,686
Kawalerka
27.7
165,206
Agencja
One Moscow
Zespół mieszkaniowy Klen
Zespół mieszkaniowy Klen
Królewiec, Rosja
od
$87,824
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 8
Klon LCD jest jednym z niewielu nowych projektów w środkowej części Kaliningradu. To miejsce jest ciche i prestiżowe. Sam kompleks jest prezentowany interesująco. Fasady nebanalne i doskonałe zagospodarowanie wewnętrznego dziedzińca sprawiają, że życie w tym domu jest jak najbardziej wygodne.
Agencja
Westdream
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Moskwa, Rosja
od
$114,493
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 45–56 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Mieszkaniowe apartamenty klasy biznesowej « Queen 13 » dla tych, którzy mieszkają i pracują w okolicy Ostankino i kochają tę lokalizację. / p Dziesięciopiętrowy dom na 205 mieszkań oferuje przyszłym mieszkańcom unikalne formaty mieszkań, w tym 4 penthouse'y z tarasami, z których 2 są d…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
45.0 – 47.6
169,055 – 194,691
Mieszkanie 2 pokoi
55.5
236,535
Agencja
One Moscow
Dzielnica mieszkaniowa Nevskiy park
Dzielnica mieszkaniowa Nevskiy park
Królewiec, Rosja
od
$67,864
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 9
Park Newski - osiedle budynków mieszkalnych w północnym Kaliningradzie. Projekt obejmuje ideę stworzenia otwartych przestrzeni publicznych przeznaczonych do wypoczynku dla mieszkańców i gości dzielnicy. Możliwe było zwiększenie powierzchni tych przestrzeni poprzez zmniejszenie gęstości zabud…
Agencja
Westdream
Zespół mieszkaniowy ZK Dvizenie Govorovo
Zespół mieszkaniowy ZK Dvizenie Govorovo
Moskwa, Rosja
od
$176,361
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 15
Lokalizacja kompleksu: Na pierwszych piętrach kompleksu ruchu. Będzie miała własną infrastrukturę handlową. Mieszkańcy kompleksu zawsze będą mogli delektować się kawą z ulubionej kawiarni, udać się do Minimarketu po mleko w drodze do domu i pobiec do apteki. W stoczni bez samochodów stworzy …
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK Rotterdam
Zespół mieszkaniowy ZK Rotterdam
Moskwa, Rosja
od
$240,080
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 29
Powierzchnia 27–100 m²
43 obiekty nieruchomości 43
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
27.0 – 42.6
251,353 – 356,288
Mieszkanie 2 pokoi
46.2 – 60.2
346,145 – 496,771
Mieszkanie 3 pokoi
64.1 – 86.9
433,322 – 706,941
Mieszkanie 4 pokoi
88.6 – 100.4
555,664 – 648,427
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy Dom na Donskogo
Zespół mieszkaniowy Dom na Donskogo
Królewiec, Rosja
od
$102,462
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 12
Dom na Dmitrij Donsky od firmy IPC to kompleks mieszkaniowy klasy komfortu w prestiżowej dzielnicy. Obok domy premium -. Jest to centralna lokalizacja w Kaliningradzie. Fasada domu jest stylowa i nowoczesna, a układy z dużymi kuchniami będą pasować wielu. Na podziemnym parkingu planowane jes…
Agencja
Westdream
Zespół mieszkaniowy ZK Sky Garden
Zespół mieszkaniowy ZK Sky Garden
Moskwa, Rosja
od
$225,733
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 44
Powierzchnia 116 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Lokalizacja kompleksu: Sky Garden znajduje się w obszarze Pokrovskoye- Streshnevo. Na terytorium ten rejon hałas listowie ten sam nazwa park. Zielony malowniczy obszar, rzeki i kanały w pobliżu, czyste świeże powietrze z moskiewskich liści podmiejskich jest idealnym miejscem do odczuwania cz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
116.3
421,679
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy Republic
Zespół mieszkaniowy Republic
Moskwa, Rosja
od
$291,225
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 26
Powierzchnia 27–141 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Republika — nowy kwartał premium na Presnensky Val. br / br / Dzielnica znajduje się na terenie byłych warsztatów samochodowych kolei moskiewsko-aleksandrowskiej w pobliżu metra « białoruski ». W dzielnicy mieszkalnej Republika wzniesie 10 wież mieszkalnych z 24 do 45 pięter i jedno…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
38.5
368,274
Mieszkanie 2 pokoi
69.9 – 75.2
535,378 – 617,726
Mieszkanie 4 pokoi
140.8
1,15M
Kawalerka
27.0
238,018
Agencja
One Moscow
Apartamentowiec ZhK Shokolad
okręg miejski Smoleńsk, Rosja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 11
Kompleks mieszkaniowy Chocolate zmieni twoje rozumienie komfortu i bezpieczeństwa. Położony w cichej, zielonej okolicy w centrum Smoleńska, doskonale łączy doskonałą dostępność transportu, dostępność sklepów i innej infrastruktury miejskiej w odległości spaceru. ZhK "Chocolate ”przedstawia …
Agencja
Креативное бюро
Dzielnica mieszkaniowa Yuzhnye sady
Moskwa, Rosja
od
$114,545
Rok realizacji 2024
Powierzchnia 22–101 m²
149 obiekty nieruchomości 149
Summer mieszka na południu. W południowym przypadku Moskwy, otoczonym parkami, powstanie nowa dzielnica południowych ogrodów. Jego nazwa wieje ciepło i zapach kwitnących drzew. Zrelaksowana atmosfera południa tworzy ciepłe odcienie i naturalne materiały do powłok, różne owoce i wiecznie zi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
22.2 – 36.4
150,468 – 241,801
Mieszkanie 2 pokoi
36.4 – 55.5
211,390 – 289,818
Mieszkanie 3 pokoi
55.7 – 101.3
287,077 – 496,437
Mieszkanie 4 pokoi
76.9 – 100.6
356,760 – 501,061
Deweloper
A101
Zespół mieszkaniowy ZK Datskij kvartal
Zespół mieszkaniowy ZK Datskij kvartal
Mytishchi Urban Okrug, Rosja
od
$122,054
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 22
Lokalizacja kompleksu: Poczuj piękno życia w małym europejskim miasteczku bez wyjazdu do Moskwy. Tutaj wszystko jest blisko i przemyślane dla Ciebie: sklepy, piekarnie, pralnie, apteki i salony piękności w odległości spaceru. Dostępność spiżarni pozwoli na utrzymanie doskonałego porządku i k…
Deweloper
ГК "ФСК"
Dzielnica mieszkaniowa River Park
Gurjewsk, Rosja
od
$52,653
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Komfort w dzielnicy mieszkalnej ‑ River Park Project – w Gurjewsku pod Kaliningradem w korzystnym i ekologicznym miejscu. Unikalna koncepcja architektoniczna projektu harmonijnie łączy nowoczesne trendy architektoniczne z klasycznymi elementami. Szczególny urok i piękno 5 ‑ dodane do domów p…
Agencja
Westdream
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Uznyj
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Uznyj
Leninsky District, Rosja
od
$118,779
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 25
Powierzchnia 25–84 m²
318 obiekty nieruchomości 318
Lokalizacja kompleksu: Jedną z zalet 1-DSC projektów jest duże przeszklone loggie. Kolejną zaletą jest sprawiedliwy format euro. Cały projekt obejmuje inteligentny system domu. Zainstalowany pakiet urządzeń obejmuje: Przekaźnik WiFi do zarządzania grupami konsumentów, bezprzewodowy dźwig pok…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
24.7 – 42.2
118,822 – 198,619
Mieszkanie 2 pokoi
42.0 – 61.4
170,072 – 258,905
Mieszkanie 3 pokoi
62.1 – 84.2
200,353 – 313,242
Deweloper
ГК "ФСК"
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Zagore
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Zagore
okręg miejski Smoleńsk, Rosja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 10
Kompleks mieszkaniowy Zagorye w pociągu hipodromowym zmieni twoje rozumienie komfortu i przyjazności dla środowiska. Położony w cichej, zielonej okolicy, doskonale łączy doskonałą dostępność transportu, bliskość centrum miasta. LCD to 10-piętrowy ceglany budynek mieszkalny z indywidualnym o…
Agencja
Креативное бюро
Apart - hotel Elybay
Swietłogorsk, Rosja
od
$156,928
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 38 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Twój prywatny azyl nad morzem – apartamenty premium ELYBAY nad Bałtykiem Wyobraź sobie: budzisz się przy dźwiękach fal, otwierasz panoramiczne okna i oglądasz wschód słońca nad Bałtykiem. Poranna kawa z widokiem na morze, transport Mercedes-Benz V-Class na życzenie i kolacja zorganizowana…
Deweloper
ElyBay
Zespół mieszkaniowy ZK Uznaa Bitca
Zespół mieszkaniowy ZK Uznaa Bitca
Leninsky District, Rosja
od
$83,176
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 24
Powierzchnia 23–113 m²
435 obiekty nieruchomości 435
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
22.9 – 47.7
87,382 – 175,294
Mieszkanie 2 pokoi
43.9 – 71.0
135,127 – 251,368
Mieszkanie 3 pokoi
62.6 – 85.9
165,660 – 271,722
Mieszkanie 4 pokoi
85.1 – 112.8
226,842 – 283,751
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy A101 Lagolovo
Zespół mieszkaniowy A101 Lagolovo
Villozi, Rosja
od
$34,266
Rok realizacji 2025
Miejsce do życiaBudujemy nowoczesne miasto u podnóża słynnych Duderhof Heights, w objęciach najczystszych jezior i zielonych malowniczych masywów, wypełnionych wszystkim, co niezbędne do szczęśliwego życia. Ekscytujące spacery wzdłuż ektropików i imponujący widok z najwyższego punktu Petersb…
Deweloper
A101
Apartamentowiec ZhK Alpy
Apartamentowiec ZhK Alpy
Królewiec, Rosja
od
$71,862
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 12
Alpin Resident Complex — nowa dominująca architektura na północy - wschodzie Kaliningradu. Około — sektor prywatny i niskie budynki. Wszędzie świeże powietrze. Lokalizacja jest taka, że cała infrastruktura znajduje się w pobliżu, niedaleko centrum miasta.
Agencja
Westdream
Zespół mieszkaniowy Ispanskie kvartaly
Kommunarka, Rosja
od
$121,475
Rok realizacji 2022
Narożnik Barcelony w Moskwie „dzielnice hiszpańskie” – oddzielny i cichy kompleks mieszkalny z dobrą dostępnością transportu w NAO w Moskwie. Obecnie budowana jest druga dzielnica projektu z budynkami mieszkalnymi - oraz klasa biznesowa -, sklepy, kawiarnie, usługi domowe, przedszkola i duż…
Deweloper
A101
Apartamentowiec Dom na Zorge
Apartamentowiec Dom na Zorge
Moskwa, Rosja
od
$176,302
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 16
The new Sorge legend "House on Sorge" of business class is being built in the prestigious Sokol district with historical Stalinist buildings and status residential complexes, worthily continuing the urban planning tradition of this part of the capital and at the same time possessing a uniqu…
Deweloper
A101
Zespół mieszkaniowy Dom na Batalnoy
Zespół mieszkaniowy Dom na Batalnoy
Królewiec, Rosja
od
$58,550
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 16
House on the Batal — to kolejny projekt rozwojowy dla dynamicznie rozwijającego się moskiewskiego regionu Kaliningradu. Deweloper z wieloletnim doświadczeniem i reputacją oferuje kupowanie mieszkań o ciekawych wzorach, patio krajobrazowe i nowoczesne rozwiązania elewacyjne. Dom wygląda harmo…
Agencja
Westdream
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Salarevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Salarevskij
Salarevo, Rosja
od
$158,847
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 25
Lokalizacja kompleksu: Cała okolica jest zaprojektowana w koncepcji "żadnych samochodów". Parkowane samochody nie psują krajobrazu, a rodzice nie muszą się martwić o przenoszenie dzieci. Terytorium kompleksu jest królestwo pieszych. Co powinieneś zrobić, jeśli masz coś dużego? Problem rozwią…
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney City
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney City
Moskwa, Rosja
od
$276,331
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 44
Powierzchnia 30–162 m²
75 obiekty nieruchomości 75
Lokalizacja kompleksu: Klasa Premium tuż nad brzegiem rzeki Moskwy, z bezpośrednim dostępem do nabrzeża i wspaniałe widoki panoramiczne! Na nabrzeżu Shelekikhinskaya znajduje się molo dla tramwajów rzecznych. Będziesz miał dostęp do jedynej moskiewskiej tętnicy transportowej, która nigdy nie…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
30.3 – 65.6
331,739 – 534,013
Mieszkanie 2 pokoi
61.1 – 64.3
611,786 – 626,011
Mieszkanie 3 pokoi
76.6 – 85.7
593,045 – 890,914
Mieszkanie 4 pokoi
90.5 – 156.4
607,707 – 2,09M
Mieszkanie 5 pokojów
113.7 – 162.2
916,078 – 2,11M
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Donskoj
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Donskoj
Sapronovo, Rosja
od
$100,164
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 24
Lokalizacja kompleksu: Pierwszy kompleks Donskoy znajduje się 7 km od Moscow Ring Road wzdłuż autostrady M- 4 Don. Łączy wszystkie zalety komfortowego środowiska miejskiego i naturalnego otoczenia. Projekt jest dość duży odsetek mieszkań z 2-3 stron świata. Sekcje bekonowe tworzą wizualny ks…
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy Leto
Zespół mieszkaniowy Leto
Królewiec, Rosja
od
$61,211
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 16
ZHK Summer od jednego z największych twórców Kaliningradu to doskonała wersja wielopiętrowego rozwoju w malowniczym miejscu o bogatych cechach. Dziedziniec bez samochodów i parking podziemny to najwyższy komfort. Nabrzeże jeziora, widok z okien na to jezioro, zielony układ wokół, jak cała ni…
Agencja
Westdream
Zespół mieszkaniowy Rybnaya Derevnya
Zespół mieszkaniowy Rybnaya Derevnya
Królewiec, Rosja
od
$163,007
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 9
LCD Fish Village to nie tylko kompleks mieszkalny. W rzeczywistości jest to nowa atrakcja w Kaliningradzie i nowa atrakcja. Ekstremalne fasady, najbardziej turystyczne miejsce podróży, obszar o wysoce rozwiniętej infrastrukturze, duża liczba miejsc parkingowych. Wszystkie cechy kompleksu pok…
Agencja
Westdream
Zespół mieszkaniowy ZK Arhitektor
Zespół mieszkaniowy ZK Arhitektor
Moskwa, Rosja
od
$285,387
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 47
Powierzchnia 44–252 m²
44 obiekty nieruchomości 44
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.9
317,640
Mieszkanie 2 pokoi
46.5 – 72.0
325,879 – 540,811
Mieszkanie 3 pokoi
77.1 – 113.0
465,304 – 766,819
Mieszkanie 4 pokoi
121.9
845,566
Mieszkanie 6 pokojów
128.0 – 211.9
1,26M – 2,67M
Mieszkanie 7 pokojów
252.0
3,29M
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy Russkaa Evropa
Zespół mieszkaniowy Russkaa Evropa
Królewiec, Rosja
od
$72,499
Liczba kondygnacji 11
O kompleksieRosyjska Europa Ecoquarter będzie składać się z 6 kompleksów mieszkalnych i klastra edukacyjnego zbudowanego na zasadzie wolnego miasta. Całkowity obszar kwartału wynosi ponad 20 hektarów. Projekt został zaprojektowany na 7- 10 lat i będzie realizowany do 2030 r.Pierwszy kompleks…
Agencja
РЕФЕРЕНТИНВЕСТ
Zespół mieszkaniowy Alpenshtadt
Zespół mieszkaniowy Alpenshtadt
Królewiec, Rosja
od
$56,554
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 12
Kompleks mieszkaniowy Alpenstadt to ogromny nowy obszar na północy Kaliningradu. Eksplozje są planowane 6. Kompleks otoczony jest prywatnymi budynkami i naturalnymi krajobrazami. Zalety: nowoczesny design, podziemny parking i wyposażone place zabaw. A także: wieloletnie doświadczenie i reput…
Agencja
Westdream
Zespół mieszkaniowy ZK Zavoronki klab
Zespół mieszkaniowy ZK Zavoronki klab
Odincovskij gorodskoj okrug, Rosja
od
$73,119
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 29–87 m²
36 obiekty nieruchomości 36
Lokalizacja kompleksu: Aby stworzyć harmonijną przestrzeń, projekt ma całą niezbędną infrastrukturę, począwszy od zamkniętych dziedzińców z placami zabaw i rekreacji, siłowni z minisaunami i pokoju dziecięcego, do zagłębienia krajobrazu, gdzie znajduje się duże centrum gier z trasy spacerowe…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
28.9 – 37.8
73,981 – 119,994
Mieszkanie 2 pokoi
55.3 – 73.1
155,642 – 202,673
Mieszkanie 3 pokoi
72.8 – 86.8
205,985 – 271,505
Deweloper
ГК "ФСК"
Dzielnica mieszkaniowa Prokshino
Kommunarka, Rosja
od
$119,740
Rok realizacji 2022
Powierzchnia 20–121 m²
663 obiekty nieruchomości 663
Na żywo! Praca! Odpocząć! Obszar mieszkalny „Prokshino” jest budowany na brzegu dużego stawu, 500 metrów od istniejącej stacji metra. Linia brzegowa będzie biegła wzdłuż domów przez prawie kilometr. Duża firma - jedna czwarta z centrum handlowym i sportem - w pobliżu pojawi się klaster wydar…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
20.2 – 57.1
150,465 – 321,860
Mieszkanie 2 pokoi
33.9 – 92.5
216,109 – 382,403
Mieszkanie 3 pokoi
56.5 – 90.7
316,288 – 487,469
Mieszkanie 4 pokoi
66.5 – 120.5
325,997 – 581,939
Deweloper
A101
Dzielnica mieszkaniowa Svetlogorsk-3
Dzielnica mieszkaniowa Svetlogorsk-3
Swietłogorsk, Rosja
od
$101,131
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 8
LCD Svetlogorsk 3 — to nie tylko kompleks mieszkalny, ale także kompletna mikro-dzielnica, która składa się z ponad 1000 mieszkań. Niskie budynki w pobliżu morza, na których 1000 metrów, różnego rodzaju powierzchnia handlowa na pierwszych piętrach — jest kluczem do komfortu i komfortu dla mi…
Agencja
Westdream
Zespół mieszkaniowy Belyy sad
Zespół mieszkaniowy Belyy sad
Królewiec, Rosja
od
$54,558
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 9
Kompleks mieszkaniowy „Biały Ogród” znajduje się na południu Kaliningradu, z dala od centrum. Ta część regionu moskiewskiego słynie z doskonałej infrastruktury społecznej. Cena w tym obszarze jest niższa niż w innych, ale jakość konstrukcji rośnie. Deweloper ma ogromne doświadczenie. Komplek…
Agencja
Westdream
Zespół mieszkaniowy Primavera
Zespół mieszkaniowy Primavera
Moskwa, Rosja
od
$290,164
Rok realizacji 2024
Powierzchnia 41–101 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Miasto klubowe nad rzeką Primavera znajduje się na jednym z najbardziej malowniczych wybrzeży w północno-zachodniej Moskwie. br / W mieszkaniach z niezrównanym widokiem na rzekę można jednocześnie podziwiać słońce i wodę, a pierwsza linia zawsze pozostaje pierwsza.
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.2 – 44.3
239,234 – 267,376
Mieszkanie 2 pokoi
77.3 – 100.9
353,404 – 632,007
Agencja
One Moscow
Zespół mieszkaniowy Vasilki
Zespół mieszkaniowy Vasilki
Vasilkovo, Rosja
od
$46,574
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 9
Kompleks mieszkaniowy „Vasilki” znajduje się na wschodnich obrzeżach Kaliningradu, na północ od -. Cechą charakterystyczną praktycznych projektów —, podziemny parking i spiżarnie. Jednym słowem, wszystko, czego potrzeba do wygodnego życia
Agencja
Westdream
Apartamentowiec ONE Flat
Apartamentowiec ONE Flat
Moskwa, Rosja
od
$617,818
Rok realizacji 2030
Liczba kondygnacji 90
Powierzchnia 33–103 m²
78 obiekty nieruchomości 78
Rozpoczęcie sprzedaży apartamentów w ONE - najbardziej innowacyjny wieżowiec w Rosji. Położony w najbardziej prestiżowej dzielnicy biznesowej Moskwa - Moscow- City. Teraz dostępne: 2 pokojowe mieszkanie o łącznej powierzchni 79,2 m ² na 38 piętrze. Nowy premium kompleks mieszkalny, ONE, zn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
32.7 – 60.9
646,829 – 1,08M
Mieszkanie 2 pokoi
67.2 – 93.4
1,11M – 1,56M
Mieszkanie 3 pokoi
97.1 – 103.0
1,80M – 1,88M
Deweloper
MR
Dzielnica mieszkaniowa Rodnye kvartaly
Marushkino, Rosja
od
$59,999
Rok realizacji 2026
Mała ojczyzna w ogromnej MoskwieNowy kompleks mieszkalny jest budowana w przytulnej, przyjaznej środowisku lokalizacji w południowo-zachodniej części stolicy. W bezpośrednim otoczeniu znajdują się dobrze zadbane wioski i malowniczy Ulyanovsk Forest Park. Dzięki temu z okien otworzą się inspi…
Deweloper
A101
Dzielnica mieszkaniowa Desnarechye
Dzielnica mieszkaniowa Desnarechye
Troick, Rosja
od
$66,587
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 16
Wszystkie zalety stolicy na tle malowniczego krajobrazuProjekt wielkoskalowy w południowo-zachodniej Moskwie obejmuje trzy nowe okręgi ("kwartały"). Są one zjednoczone przez wspólną ideę: aby marzenia współczesnych mieszkańców o ciekawej, wygodnej i zróżnicowanej przestrzeni miejskiej otoczo…
Deweloper
A101
Zespół mieszkaniowy ZK Rezisser
Zespół mieszkaniowy ZK Rezisser
Moskwa, Rosja
od
$495,837
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 38
Lokalizacja kompleksu: Lokalizacja budynków kompleksu w postaci trzyramiennej gwiazdy, jak również różne wysokości budynków pozwoliły zachować doskonałe widoki na prawie wszystkie apartamenty powyżej poziomu drzewa. Ponadto specyfika obszaru inspiruje do osiągnięcia nowych horyzontów. W każd…
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy Tri kita
Zespół mieszkaniowy Tri kita
Królewiec, Rosja
od
$69,636
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 8
LCD Trzy wieloryby znajdują się w pobliżu jednego z największych parków w Kaliningradzie — Park Maxa Ashmanna. To prywatny budynek, przyroda jest tutaj doskonała. Kompleks harmonijnie wpasowuje się w istniejące środowisko. Apartamenty są zaprojektowane zgodnie z nowoczesnymi trendami, istnie…
Agencja
Westdream
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Asenevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Asenevskij
Kommunarka, Rosja
od
$154,769
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 18
Lokalizacja kompleksu: W mieszkalny kompleks komfort-plus klasa "pierwszy Yasenewski" dostępny korzyść dwa styl życia. Po tym wszystkim, w odległości spaceru od metra, szkoła z 25-metrowym basenem i klastra IT, a jednocześnie aż 63 hektary krajobrazu Trinity Forest Park pod oknami, gdzie jes…
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Leningradskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Leningradskij
Moskwa, Rosja
od
$141,728
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 15
Lokalizacja kompleksu: Koncepcja poprawy harmonijnie łączy cechy obu miast. Terytorium kompleks przebijam strzała chodzący bulwary, zredukowany kopia Petersburg aleja. Staramy się, aby każdy element LCD był przemyślany, wypełniony komfortem i troską o wszystkich mieszkańców, w tym o czworono…
Deweloper
ГК "ФСК"
Dzielnica mieszkaniowa Skandinaviya
Kommunarka, Rosja
od
$121,475
Rok realizacji 2022
Powierzchnia 20–123 m²
307 obiekty nieruchomości 307
Sztuka szczęśliwego życia Podstawą projektu - styl życia krajów nordyckich, które konsekwentnie prowadzą do "oceny szczęścia". LCD "Skandynawia" jest budowana na granicy Parku Leśnego Butow w przyjaznej środowisku południowo-zachodniej części Moskwy - dla tych, którzy wybierają komfort met…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
19.8 – 54.9
131,426 – 300,395
Mieszkanie 2 pokoi
35.8 – 85.0
206,174 – 461,951
Mieszkanie 3 pokoi
54.9 – 93.2
291,212 – 503,215
Mieszkanie 4 pokoi
65.0 – 120.8
324,825 – 512,383
Mieszkanie 5 pokojów
123.0
557,445
Deweloper
A101
Zespół mieszkaniowy Pribaltiyskaya Rivera
Zielenogradsk, Rosja
od
$69,195
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 9
LCD Baltic Riviera — to interesujący projekt komfortowy - od jednego z największych deweloperów przybrzeżnych. Do morza minut 7 spacer. Ten obszar Zelenogradsk obecnie aktywnie się rozwija. Kurort jest bardzo dogodny do stałego pobytu. Fajnie jest też mieć nieruchomości w tak przytulnym komp…
Agencja
Westdream
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney Prime
Zespół mieszkaniowy ZK Sydney Prime
Moskwa, Rosja
od
$810,573
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 58–138 m²
13 obiekty nieruchomości 13
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
58.0 – 58.6
851,562 – 893,778
Mieszkanie 3 pokoi
96.4 – 128.6
1,45M – 1,79M
Mieszkanie 4 pokoi
135.8 – 137.6
1,78M – 1,87M
Deweloper
ГК "ФСК"
Zespół mieszkaniowy ZK Park Aprel
Zespół mieszkaniowy ZK Park Aprel
Aprelevka, Rosja
od
$92,791
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 28–98 m²
54 obiekty nieruchomości 54
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
27.9 – 67.7
97,148 – 226,627
Mieszkanie 2 pokoi
48.3 – 84.6
164,532 – 271,401
Mieszkanie 3 pokoi
67.5 – 97.7
229,755 – 309,243
Deweloper
ГК "ФСК"
Apartamentowiec Gorkiy
Królewiec, Rosja
od
$85,163
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 8
Dom Gorki łączy doskonałą lokalizację, wysokiej jakości materiały budowlane i doskonałą reputację dewelopera Kaliningradostroyinvest.
Agencja
Westdream
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Lermontovskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Lermontovskij
Lubiercy, Rosja
od
$119,128
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 25
Powierzchnia 25–110 m²
53 obiekty nieruchomości 53
Lokalizacja kompleksu: Poczucie przytulnego domu powinno zacząć się od wejścia. Staraliśmy się zapewnić wszystkie niuanse, aby nasze windy spełniały najsurowsze, nowoczesne wymagania. podwórze bez samochodów, zamknięte, bezpieczne, bezpieczne miejsce z wygodnym dostępem do samochodu, czystsz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
24.7 – 41.9
120,775 – 167,541
Mieszkanie 2 pokoi
41.9 – 59.7
193,549 – 230,071
Mieszkanie 3 pokoi
76.2 – 79.6
235,620 – 263,753
Mieszkanie 4 pokoi
101.0 – 109.5
267,793 – 290,189
Deweloper
ГК "ФСК"
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Novyy Smolensk
okręg miejski Smoleńsk, Rosja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 10
“ Nowy Smoleńsk ” - to duży projekt, który może osiągnąć swój zasięg i uwagę. Obszar południowej części miasta jest planowany do zagospodarowania. Smoleńsk o powierzchni ponad 200 hektarów. Całkowita powierzchnia wybudowanych domów wyniesie kilka milionów metrów kwadratowych. Według projektu…
Agencja
Креативное бюро
Zespół mieszkaniowy A101 Vsevolozhsk
Zespół mieszkaniowy A101 Vsevolozhsk
Vsevolozhsk, Rosja
od
$37,271
Rok realizacji 2025
The neighborhoods where nature begins. As soon as you leave the bustling St. Petersburg, you find yourself in the historical and prestigious Vsevolozhsk, all as if drowning in pine forests! The place combines a luxurious natural environment and all the attributes of a developed city. We …
Deweloper
A101
Dzielnica mieszkaniowa Dzen-kvartaly
Dzielnica mieszkaniowa Dzen-kvartaly
Kommunarka, Rosja
od
$74,036
Rok realizacji 2025
Zen wielkiego miasta Nowa dzielnica Zen Quarters powstaje na południowym zachodzie stolicy – ​​wzdłuż wybrzeża malowniczego Stawu Iwanowskiego i rzeki Warwarki. Projekt opiera się na „połączeniu niespójności”, harmonii prostoty i wyrafinowania, natury i miasta – stylu Japandi, łączącym skan…
Deweloper
A101
Zespół mieszkaniowy ZK Skandinavskij
Zespół mieszkaniowy ZK Skandinavskij
Mytishchi Urban Okrug, Rosja
od
$140,141
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 16
Powierzchnia 61 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Lokalizacja kompleksu: Daleko od zgiełku miasta, ale nie daleko od stolicy - jest to koncepcja skandynawskiego LCD! Tylko 300 m od kompleksu mieszkalnego jest ogromny las Mytischi, który zapewni czyste i świeże powietrze. 10 km od hotelu znajduje się rezerwat Pirogov z plażami, ośrodkami roz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
60.5
142,752
Deweloper
ГК "ФСК"
Dzielnica mieszkaniowa Novyy gorod
Dzielnica mieszkaniowa Novyy gorod
Królewiec, Rosja
od
$61,211
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 9
LCD Nowe miasto znajduje się w mikrodystrykcie Cosmodemyansky niedaleko Kaliningradu. Około — zielonych łóżek i jezior. Stąd bardzo wygodnie jest udać się do nadmorskich miast. Obszar ten ma niezbędną infrastrukturę do wygodnego życia. Sam kompleks jest estetyczny, jego konstrukcja jest komp…
Agencja
Westdream
Zespół mieszkaniowy Karlshof
Zespół mieszkaniowy Karlshof
Królewiec, Rosja
od
$259,481
Rok realizacji 2015
Liczba kondygnacji 17
LCD Karlshof był jednym z pierwszych drapaczy chmur w Kaliningradzie. Projekt mieszkań jest bardzo wygodny. Lokalizacja — jest jedną z najbardziej centralnych: obok Central Parku i 10 minut spacerem od centrum. Wysokiej jakości konstrukcja, drogie materiały i jeden z najbardziej doświadczony…
Agencja
Westdream
Zespół mieszkaniowy Solo
Królewiec, Rosja
od
$71,191
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 16
ZHK Solo — projekt wysokiego budynku w centralnej dzielnicy Kaliningradu. Nowoczesna architektura, podziemny parking, bliskość centrum miasta, doświadczony programista i wygodny układ — elementy dobrego domu w przyszłości.
Agencja
Westdream
Zespół mieszkaniowy Portland
Zespół mieszkaniowy Portland
Moskwa, Rosja
od
$153,884
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 25–117 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Portland - nadmorska dzielnica 8 domów o wysokości do 29 pięter z apartamentami biznesowymi zlokalizowanymi w okolicy Pechatniki, przy South Port Street Projekt architektoniczny « PORTLAND » został opracowany przez De Architekten Cie. Kompleks składa się z 2 linii. Każda z nich ma 4 wieże p…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
25.4 – 44.8
124,361 – 229,624
Mieszkanie 2 pokoi
56.6 – 90.4
213,602 – 393,520
Mieszkanie 3 pokoi
88.3
324,974
Mieszkanie 4 pokoi
99.9 – 116.6
423,290 – 482,553
Kawalerka
27.0
166,327
Agencja
One Moscow
Zespół mieszkaniowy Stereo
Zespół mieszkaniowy Stereo
Królewiec, Rosja
od
$47,904
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 16
ZHK Stereo to ogromny kompleks domów 4 w obwodzie kaliningradzkim w Moskwie. To miejsce jest aktywnie budowane, infrastruktura jest w pobliżu. Sam kompleks to nowoczesny styl, małe apartamenty i wielu sąsiadów. Dla miłośników aktywnego życia.
Agencja
Westdream
