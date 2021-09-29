  1. Realting.com
  4. Mieszkanie w nowym budynku LUCE

Moskwa, Rosja
od
$2,65M
;
7
ID: 33175
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 3657380
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 16.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Centralny Okręg Federalny
  • Miasto
    Moskwa
  • Metro
    Aleksandrovsky Sad (~ 300 m)
  • Metro
    Arbatskaya (~ 200 m)
  • Metro
    Biblioteka Imeni Lenina (~ 400 m)
  • Metro
    Borovitskaya (~ 300 m)
  • Metro
    Kropotkinskaya (~ 800 m)
  • Metro
    Okhotny Ryad (~ 900 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

O kompleksie

Na sprzedaż: 2 pokojowe mieszkanie, 144.57 m ², położone na 2 piętrze rezydencji rodziny Luce. Luce jest rezydencją klasy deluxe w samym sercu zabytkowej Moskwy, kroków od Kremla. Składa się z 43 apartamentów i 3 przestronne penthouses zaprojektowane dla tych, którzy cenią prywatność, przestrzeń i wyrafinowanie. Projekt i architektura Koncepcja architektoniczna klubu Luce została opracowana przez znaną włoską firmę Archea Associati, założoną przez Marco Casamonti we Florencji w 1988 roku. Każdy szczegół w Luce został skrupulatnie rozważony, aby zapewnić mieszkańcom maksymalny komfort i estetyczną przyjemność. Centerpiece to wielkie lobby z 9-metrowymi sufitami, łączące trzy grupy wejściowe: zachodnie lobby z salonem muzycznym i wschodnie lobby z biblioteką. Krajobraz i udogodnienia Prawdziwym skarbem Luce jest jego sekretny ogród. Ciche ścieżki wieją przez zacienione przestrzenie, tworząc liczne przytulne narożniki dla relaksu i kontemplacji. Spacer po zacienionych alejach ogrodu staje się formą medytacji, pomagając mieszkańcom odprężyć i naładować bez opuszczania domu. Na miejscu ekskluzywne przestrzenie i usługi obejmują salon piękności, studio fitness i jogi, pokój zabaw dla dzieci, prywatny pokój korepetycyjny i sala konferencyjna. Inżynieria i funkcje Każdy apartament wyposażony jest w: indywidualne dostawy i wentylację spalin z oczyszczania powietrza i klimatyzacji; system nawilżania powietrza; oczyszczanie i zmiękczanie wody; nieprzerwane dostawy ciepłej wody; system "Smart Home" dla klimatu, oświetlenie, żaluzje i ochrony przed nieszczelnością, z opcjami dla dodatkowych usług; oraz podgrzewane tarasy i balkony. Szeroko zakrojone funkcje obejmują: ulepszony zasięg komórkowy i bezprzewodowy, w tym ogród i parking; wykończone designersko ciche windy; podgrzewane podłogi przy wejściu; usuwanie odpadów próżniowych. Zabezpieczenie zapewnia całodobowa obserwacja wideo w całym kompleksowym i automatycznym rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych dla dostępu do parkingu. Parking Parking jednopoziomowy z powiększonymi przestrzeniami.
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 78.3 – 96.6
Cena za m², USD 33,866 – 37,700
Cena mieszkania, USD 2,65M – 3,64M
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 136.8 – 170.9
Cena za m², USD 31,949 – 38,339
Cena mieszkania, USD 4,55M – 6,44M
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 194.0 – 296.1
Cena za m², USD 31,310 – 38,978
Cena mieszkania, USD 6,34M – 9,65M
Mieszkania 4 pokoi
Powierzchnia, m² 268.2 – 302.6
Cena za m², USD 41,534 – 51,118
Cena mieszkania, USD 11,14M – 15,47M

Lokalizacja na mapie

Moskwa, Rosja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

