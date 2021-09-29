Mieszkanie w nowym budynku LUCE

Na sprzedaż: 2 pokojowe mieszkanie, 144.57 m ², położone na 2 piętrze rezydencji rodziny Luce. Luce jest rezydencją klasy deluxe w samym sercu zabytkowej Moskwy, kroków od Kremla. Składa się z 43 apartamentów i 3 przestronne penthouses zaprojektowane dla tych, którzy cenią prywatność, przestrzeń i wyrafinowanie. Projekt i architektura Koncepcja architektoniczna klubu Luce została opracowana przez znaną włoską firmę Archea Associati, założoną przez Marco Casamonti we Florencji w 1988 roku. Każdy szczegół w Luce został skrupulatnie rozważony, aby zapewnić mieszkańcom maksymalny komfort i estetyczną przyjemność. Centerpiece to wielkie lobby z 9-metrowymi sufitami, łączące trzy grupy wejściowe: zachodnie lobby z salonem muzycznym i wschodnie lobby z biblioteką. Krajobraz i udogodnienia Prawdziwym skarbem Luce jest jego sekretny ogród. Ciche ścieżki wieją przez zacienione przestrzenie, tworząc liczne przytulne narożniki dla relaksu i kontemplacji. Spacer po zacienionych alejach ogrodu staje się formą medytacji, pomagając mieszkańcom odprężyć i naładować bez opuszczania domu. Na miejscu ekskluzywne przestrzenie i usługi obejmują salon piękności, studio fitness i jogi, pokój zabaw dla dzieci, prywatny pokój korepetycyjny i sala konferencyjna. Inżynieria i funkcje Każdy apartament wyposażony jest w: indywidualne dostawy i wentylację spalin z oczyszczania powietrza i klimatyzacji; system nawilżania powietrza; oczyszczanie i zmiękczanie wody; nieprzerwane dostawy ciepłej wody; system "Smart Home" dla klimatu, oświetlenie, żaluzje i ochrony przed nieszczelnością, z opcjami dla dodatkowych usług; oraz podgrzewane tarasy i balkony. Szeroko zakrojone funkcje obejmują: ulepszony zasięg komórkowy i bezprzewodowy, w tym ogród i parking; wykończone designersko ciche windy; podgrzewane podłogi przy wejściu; usuwanie odpadów próżniowych. Zabezpieczenie zapewnia całodobowa obserwacja wideo w całym kompleksowym i automatycznym rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych dla dostępu do parkingu. Parking Parking jednopoziomowy z powiększonymi przestrzeniami.