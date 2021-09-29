  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»

Królewiec, Rosja
od
$112,198
;
3
ID: 1
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Północno-Zachodni Okręg Federalny
  • Okolica
    Królewiec

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    9

O kompleksie

Unikalna mikro-dzielnica klasy eko-komfortu, która jest obsługiwana wspólnie z ludźmi i oferuje całkowicie domowe środowisko. Obszary mieszkalne i centralne obszary publiczne są idealnie zorganizowane na 20 hektarach

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 41.7 – 68.0
Cena za m², USD 1,855 – 3,134
Cena mieszkania, USD 111,928 – 196,004
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 38.2 – 100.7
Cena za m², USD 1,812 – 2,925
Cena mieszkania, USD 111,595 – 188,576
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 86.3 – 125.6
Cena za m², USD 1,787 – 2,037
Cena mieszkania, USD 169,151 – 235,240

Lokalizacja na mapie

Królewiec, Rosja

