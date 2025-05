Kompleks mieszkalny ZK Sydney City

Lokalizacja kompleksu: Klasa Premium tuż nad brzegiem rzeki Moskwy, z bezpośrednim dostępem do nabrzeża i wspaniałe widoki panoramiczne! Na nabrzeżu Shelekikhinskaya znajduje się molo dla tramwajów rzecznych. Będziesz miał dostęp do jedynej moskiewskiej tętnicy transportowej, która nigdy nie jest korków drogowych: 20 minut do Moskwy City, a nawet z inspirujących widoki po drodze. Grupy wejściowe domów to indywidualne projekty projektowe poświęcone trzem głównym miejscom życia Lermontova: Tarkhan, Petersburg i Kaukaz, które łączą w sobie połączenie estetyki i komfortu. Burzliwe życie sąsiadów nie będzie już zakłócać spokoju, i nikt nie zapuka do ciebie, jeśli chcesz podkręcić głośność w ulubionej ścieżce muzycznej lub dzieci chcą zorganizować bieg nocny! Żyj według własnych zasad. W każdym apartamencie podłączonym podstawowy pakiet "Smart apartment" zapomnij o zmartwieniu wyciekiem; skonfiguruj swoje scenariusze zarządzania urządzeniami i elektrycznością; komunikuj się z głosem "Smart apartment"; Można łatwo rozszerzyć "podstawowy pakiet" i połączyć dodatkowe opcje i urządzenia do sterowania obsługą urządzeń gospodarstwa domowego i systemów z dowolnego miejsca na świecie, na przykład: włączyć ogrzewanie kolacji; dostosować jasność światła; dostosować głośność muzyki; dostosować pracę ciepłych podłóg; Dostępność transportu: 50 m do nowej stacji metra "Zvenigorodskaya". Druga ulica od CAO i okolica z Moscow City. Wszystkie rodzaje transportu publicznego, w tym tramwaje rzeczne, znajdują się w odległości spaceru. Infrastruktura wewnętrzna: Główną tętnicą życia dzielnicy jest centralny bulwar. Z przyjemnością przekonasz się, że droga do prestiżowych szkół i uniwersytetów, rozrywki i sklepów została zredukowana do kilku minut samochodem.