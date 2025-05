Kompleks mieszkalny ZK Sky Garden

Lokalizacja kompleksu: Sky Garden znajduje się w obszarze Pokrovskoye- Streshnevo. Na terytorium ten rejon hałas listowie ten sam nazwa park. Zielony malowniczy obszar, rzeki i kanały w pobliżu, czyste świeże powietrze z moskiewskich liści podmiejskich jest idealnym miejscem do odczuwania części przyrody. Jednocześnie rozwinięta infrastruktura edukacyjna, socjalna i transportowa pozwoli Państwu na przeżycie w metropolii. Sky Garden jest doskonałą równowagą między środowiskiem naturalnym i miejskim. Dostępność transportu: Tylko 12 minut spacerem do Tushinskaya i 15 minut do stacji Tushinskaya. Samochodem: 2 km do autostrady Wołokolamsk, 2,5 km do Moscow Ring Road i 15 km do Garden Ring Infrastruktura wewnętrzna: Do Państwa dyspozycji są nowoczesne place zabaw: tutaj Państwa dzieci chętnie wspinają się po kłodach, burzą zjeżdżalnie i starają się nie zamoczyć, biegając pod strumieniami fontanny. Sky Garden jest pełen możliwości dla młodych i dorosłych. Oferowane są zajęcia mistrzowskie jogi na trawniku angielskim, boisko treningowe, parking rowerowy. Również do Państwa dyspozycji na terenie kompleksu będzie: poliklinika, apteka, supermarket, teren rekreacyjny, suchej fontanny i plac zabaw dla młodzieży. Miejsce do pracy, wyposażone w kawowy punkt i wygodne sale konferencyjne. Również na Państwa usługi są kawiarnie i restauracje w klastrze komercyjnym. Pokój gier, położony w centralnym lobby, jest wyposażony w dwupiętrowy kompleks, miękkie tatuaże, książki i gry, które mogą urzekać dzieci. W każdym wejściu do minus pierwszego piętra znajdują się pomieszczenia do przechowywania rowerów dla dorosłych i dzieci, wózków i skuterów. Pyszne gorące ciastka, restauracja z ulubionymi potrawami, niezawodny sklep z obuwiem, dział sztuki lub sportu dla dziecka, fitness lub joga dla Ciebie, a także wszystko, czego potrzebujesz do codziennego życia - są minuty od wejścia. Wewnątrz projektu znajduje się park o powierzchni 3,5 ha z placami zabaw i boiskami sportowymi, rekreacji, placu centralnego, suchej fontanny i dekoracyjnego stawu. Przylegający nasyp jest przeznaczony do spokojnych spacerów i odpoczynku nad wodą Stworzyliśmy wszystkie warunki, dzięki którym można utrzymać się w doskonałej formie fizycznej: pole treningowe na świeżym powietrzu, joga, studia sportowe, oddzielną infrastrukturę dla miłośników rowerów i malownicze routery dla biegaczy.