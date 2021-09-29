Mieszkanie w nowym budynku КЛО 17

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Na sprzedaż: 1 pokojowe mieszkanie, 105,9 m ², na 2 piętrze w ekskluzywnym domu Clos 17 w centrum Moskwy.
Clos 17 jest idealnym domem rodzinnym, położony na cichej ulicy w historycznym Starovagankovsky Lane, zaledwie kilka kroków od Kremla. Oferuje ekskluzywne rezydencje i penthouses dla tych, którzy cenią absolutną prywatność, wyróżniającą się społeczność i życie otoczone zabytkami kultury.
Architektura Clos 17 została opracowana przez znane paryskie biuro architektury klasycznej pod kierownictwem Dominique Hertenberger. To mistrzowsko łączy ścisłe proporcje, czyste linie modernizmu przemysłowego i wyrafinowanie Art Deco. To zamknięty świat elegancji, gdzie każdy szczegół jest udoskonalony. Kamień naturalny, cegła i patykowany brąz w elewacji wykończenia przypomina szlachetne tradycje paryskich atelierów. Wysokie okna wypełniają rezydencje światłem, a każda linia elewacji jest skrupulatnie wykonana z francuską precyzją.
W ramach projektu prywatne, krajobrazowe tereny leży odosobniony ogród dziedziniec - starannie zaprojektowane miejsce do kontemplacji, gdzie elegancja francuskiej sztuki krajobrazowej spełnia komfort nowoczesnego życia.
Każda rezydencja posiada przestronne układy z sufitami do 4 metrów wysokości, panoramiczne okna z widokiem na Kreml i Katedra Chrystusa Zbawiciela, a także możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb przyszłego właściciela.