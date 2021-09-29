  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Moskwa
  4. Mieszkanie w nowym budynku КЛО 17

Mieszkanie w nowym budynku КЛО 17

Moskwa, Rosja
od
$2,97M
;
16
ID: 33177
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 4013614
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 16.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Centralny Okręg Federalny
  • Miasto
    Moskwa
  • Metro
    Aleksandrovsky Sad (~ 300 m)
  • Metro
    Arbatskaya (~ 300 m)
  • Metro
    Biblioteka Imeni Lenina (~ 300 m)
  • Metro
    Borovitskaya (~ 300 m)
  • Metro
    Kropotkinskaya (~ 800 m)
  • Metro
    Okhotny Ryad (~ 900 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

O kompleksie

Na sprzedaż: 1 pokojowe mieszkanie, 105,9 m ², na 2 piętrze w ekskluzywnym domu Clos 17 w centrum Moskwy. Clos 17 jest idealnym domem rodzinnym, położony na cichej ulicy w historycznym Starovagankovsky Lane, zaledwie kilka kroków od Kremla. Oferuje ekskluzywne rezydencje i penthouses dla tych, którzy cenią absolutną prywatność, wyróżniającą się społeczność i życie otoczone zabytkami kultury. Architektura Clos 17 została opracowana przez znane paryskie biuro architektury klasycznej pod kierownictwem Dominique Hertenberger. To mistrzowsko łączy ścisłe proporcje, czyste linie modernizmu przemysłowego i wyrafinowanie Art Deco. To zamknięty świat elegancji, gdzie każdy szczegół jest udoskonalony. Kamień naturalny, cegła i patykowany brąz w elewacji wykończenia przypomina szlachetne tradycje paryskich atelierów. Wysokie okna wypełniają rezydencje światłem, a każda linia elewacji jest skrupulatnie wykonana z francuską precyzją. W ramach projektu prywatne, krajobrazowe tereny leży odosobniony ogród dziedziniec - starannie zaprojektowane miejsce do kontemplacji, gdzie elegancja francuskiej sztuki krajobrazowej spełnia komfort nowoczesnego życia. Każda rezydencja posiada przestronne układy z sufitami do 4 metrów wysokości, panoramiczne okna z widokiem na Kreml i Katedra Chrystusa Zbawiciela, a także możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb przyszłego właściciela.
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 96.9 – 105.9
Cena za m², USD 30,671 – 40,895
Cena mieszkania, USD 2,97M – 4,13M
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 152.6 – 153.5
Cena za m², USD 29,393 – 37,700
Cena mieszkania, USD 4,48M – 5,79M
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 217.7
Cena za m², USD 30,032 – 38,339
Cena mieszkania, USD 6,54M – 8,35M

Lokalizacja na mapie

Moskwa, Rosja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku КЛО 17
Moskwa, Rosja
od
$2,97M
