Kompleks mieszkalny ZK Rimskij

Lokalizacja kompleksu: Architekci upewnili się, że piękno i komfort stają się częścią codziennego życia Dzielnicy Rzymskiej. Grupy wejścia są indywidualne, ale w projekcie każdego zgaduje włoska miłość do dekoracyjności i wysokiej jakości materiałów wykończeniowych. Dbamy o wolne miejsce w mieszkaniu, więc dostępność spiżarni pozwoli Ci utrzymać doskonały porządek i przytulność w mieszkaniu! Na niższym poziomie kompleksu znajdują się przejścia łączące cały kwartał i parkingi. Projekt podziemnych parkingów ze śnieżnobiałymi kolumnami przywołuje stowarzyszenia z historyczną warstwą kulturalną epoki romańskiej. Więc nawet tutaj, nie opuścisz uczucia szczególnego miejsca. Magazyny znajdują się w każdej sekcji, dostęp do nich odbywa się na nowoczesnej windzie MEL z ograniczonym hałasem. Burzliwe życie sąsiadów nie będzie już zakłócać spokoju, i nikt nie zapuka do ciebie, jeśli chcesz podkręcić głośność w ulubionej ścieżce muzycznej lub dzieci chcą zorganizować bieg nocny! Żyj według własnych zasad. Dostępność transportu: Tylko 2 km od Moscow Ring Road, 15 minut transportu do Domodedovskaya i stacji metra Maryino Infrastruktura wewnętrzna: Mieszkańcy Dzielnicy Rzymskiej charakteryzują się powolnością. Po co się spieszyć, skoro wszystko, czego potrzebujesz jest w odległości spaceru? Szkoła i przedszkola znajdują się wewnątrz dzielnicy. To znacznie oszczędza czas rano i pozwala cieszyć się śniadaniem nawet w dni powszednie. Różnorodne kawiarnie staną się tradycyjnym miejscem dla rodzin brunche w weekendy lub wieczorne spotkania z przyjaciółmi.