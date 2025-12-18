  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Leninsky District
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Leninsky District, Rosja

Widnoje
1
Sapronovo
1
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Donskoj
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Donskoj
Sapronovo, Rosja
od
$80,148
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 24
Lokalizacja kompleksu: Pierwszy kompleks Donskoy znajduje się 7 km od Moscow Ring Road wzdłuż autostrady M- 4 Don. Łączy wszystkie zalety komfortowego środowiska miejskiego i naturalnego otoczenia. Projekt jest dość duży odsetek mieszkań z 2-3 stron świata. Sekcje bekonowe tworzą wizualny ks…
Deweloper
ГК "ФСК"
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ZK Uznaa Bitca
Zespół mieszkaniowy ZK Uznaa Bitca
Leninsky District, Rosja
od
$83,176
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 24
Powierzchnia 23–113 m²
242 obiekty nieruchomości 242
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
22.9 – 47.7
84,049 – 165,375
Mieszkanie 2 pokoi
44.0 – 71.0
129,972 – 175,860
Mieszkanie 3 pokoi
62.6 – 85.9
159,340 – 239,185
Mieszkanie 4 pokoi
89.3 – 112.8
218,188 – 272,926
Deweloper
ГК "ФСК"
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Uznyj
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Uznyj
Leninsky District, Rosja
od
$118,555
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 25
Lokalizacja kompleksu: Jedną z zalet 1-DSC projektów jest duże przeszklone loggie. Kolejną zaletą jest sprawiedliwy format euro. Cały projekt obejmuje inteligentny system domu. Zainstalowany pakiet urządzeń obejmuje: Przekaźnik WiFi do zarządzania grupami konsumentów, bezprzewodowy dźwig pok…
Deweloper
ГК "ФСК"
Zostaw prośbę
