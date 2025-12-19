  1. Realting.com
Nowe mieszkania w obwód leningradzki, Rosja

Vsevolozhsky District
1
Vsevolozhsk
1
Villozskoe gorodskoe poselenie
1
Kaarosta District
1
Zespół mieszkaniowy A101 Vsevolozhsk
Zespół mieszkaniowy A101 Vsevolozhsk
Vsevolozhsk, Rosja
od
$37,271
Rok realizacji 2025
The neighborhoods where nature begins. As soon as you leave the bustling St. Petersburg, you find yourself in the historical and prestigious Vsevolozhsk, all as if drowning in pine forests! The place combines a luxurious natural environment and all the attributes of a developed city. We …
Deweloper
A101
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy A101 Lagolovo
Zespół mieszkaniowy A101 Lagolovo
Villozi, Rosja
od
$34,266
Rok realizacji 2025
Miejsce do życiaBudujemy nowoczesne miasto u podnóża słynnych Duderhof Heights, w objęciach najczystszych jezior i zielonych malowniczych masywów, wypełnionych wszystkim, co niezbędne do szczęśliwego życia. Ekscytujące spacery wzdłuż ektropików i imponujący widok z najwyższego punktu Petersb…
Deweloper
A101
Zostaw prośbę
