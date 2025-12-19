  1. Realting.com
  Rosja
  Obwód moskiewski
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Obwód moskiewski, Rosja

Leninsky District
3
Khimki Urban Okrug
1
Widnoje
1
Sapronovo
1
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Uznyj
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Uznyj
Leninsky District, Rosja
od
$107,901
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 25
Lokalizacja kompleksu: Jedną z zalet 1-DSC projektów jest duże przeszklone loggie. Kolejną zaletą jest sprawiedliwy format euro. Cały projekt obejmuje inteligentny system domu. Zainstalowany pakiet urządzeń obejmuje: Przekaźnik WiFi do zarządzania grupami konsumentów, bezprzewodowy dźwig pok…
Deweloper ГК "ФСК"
Deweloper
ГК "ФСК"
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ZK Zavoronki klab
Zespół mieszkaniowy ZK Zavoronki klab
Odincovskij gorodskoj okrug, Rosja
od
$74,610
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 29–87 m²
24 obiekty nieruchomości 24
Lokalizacja kompleksu: Aby stworzyć harmonijną przestrzeń, projekt ma całą niezbędną infrastrukturę, począwszy od zamkniętych dziedzińców z placami zabaw i rekreacji, siłowni z minisaunami i pokoju dziecięcego, do zagłębienia krajobrazu, gdzie znajduje się duże centrum gier z trasy spacerowe…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
28.9 – 29.6
71,686 – 87,569
Mieszkanie 2 pokoi
55.3 – 73.1
150,814 – 196,386
Mieszkanie 3 pokoi
86.8
263,083
Deweloper
ГК "ФСК"
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Lermontovskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Lermontovskij
Lubiercy, Rosja
od
$118,228
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 25
Powierzchnia 28–110 m²
38 obiekty nieruchomości 38
Lokalizacja kompleksu: Poczucie przytulnego domu powinno zacząć się od wejścia. Staraliśmy się zapewnić wszystkie niuanse, aby nasze windy spełniały najsurowsze, nowoczesne wymagania. podwórze bez samochodów, zamknięte, bezpieczne, bezpieczne miejsce z wygodnym dostępem do samochodu, czystsz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
27.6 – 41.9
118,228 – 162,343
Mieszkanie 2 pokoi
41.9 – 59.7
188,188 – 222,934
Mieszkanie 3 pokoi
77.8
255,572
Mieszkanie 4 pokoi
101.0 – 109.5
259,486 – 281,187
Deweloper
ГК "ФСК"
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ZK Park Aprel
Zespół mieszkaniowy ZK Park Aprel
Aprelevka, Rosja
od
$105,035
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 40 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Lokalizacja kompleksu: Unikalny kompleks mieszkalny położony 20 minut od Moskwy na autostradzie Kijowa i otoczony dziewiczym lasem. W April Park łatwo cieszyć się życiem w przyrodzie, nie rezygnując ze zwykłego poziomu komfortu. Jest to możliwe dzięki unikalnej kombinacji zalet kompleksu. Ko…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.3
146,254
Deweloper
ГК "ФСК"
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ZK Uznaa Bitca
Zespół mieszkaniowy ZK Uznaa Bitca
Leninsky District, Rosja
od
$83,176
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 24
Powierzchnia 23–113 m²
241 obiekt nieruchomości 241
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
22.9 – 47.7
84,672 – 166,601
Mieszkanie 2 pokoi
44.0 – 71.0
130,935 – 177,164
Mieszkanie 3 pokoi
62.6 – 85.9
160,521 – 240,957
Mieszkanie 4 pokoi
89.3 – 112.8
219,805 – 274,949
Deweloper
ГК "ФСК"
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ZK Datskij kvartal
Zespół mieszkaniowy ZK Datskij kvartal
Mytishchi Urban Okrug, Rosja
od
$122,496
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 9
Lokalizacja kompleksu: Poczuj piękno życia w małym europejskim miasteczku bez wyjazdu do Moskwy. Tutaj wszystko jest blisko i przemyślane dla Ciebie: sklepy, piekarnie, pralnie, apteki i salony piękności w odległości spaceru. Dostępność spiżarni pozwoli na utrzymanie doskonałego porządku i k…
Deweloper ГК "ФСK"
Deweloper
ГК "ФСК"
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Donskoj
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Donskoj
Sapronovo, Rosja
od
$80,148
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 24
Lokalizacja kompleksu: Pierwszy kompleks Donskoy znajduje się 7 km od Moscow Ring Road wzdłuż autostrady M- 4 Don. Łączy wszystkie zalety komfortowego środowiska miejskiego i naturalnego otoczenia. Projekt jest dość duży odsetek mieszkań z 2-3 stron świata. Sekcje bekonowe tworzą wizualny ks…
Deweloper ГК "ФСК"
Deweloper
ГК "ФСК"
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Seremetevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Seremetevskij
Chimki, Rosja
od
$89,625
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 17
Lokalizacja kompleksu: Pierwszy Sheremetyevo kompleks mieszkalny znajduje się w samym centrum Podrezkovo, od niego tylko 6 minut spacerem do dworca kolejowego o tej samej nazwie i planowane na otwarcie IDC-3. Kompleks jest jasny i przytulny, lobby, duży wózek inwalidzki, lapomowash. Dzięki g…
Deweloper ГК "ФСК"
Deweloper
ГК "ФСК"
Zostaw prośbę
