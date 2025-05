Kompleks mieszkalny ZK Rezisser

Lokalizacja kompleksu: Lokalizacja budynków kompleksu w postaci trzyramiennej gwiazdy, jak również różne wysokości budynków pozwoliły zachować doskonałe widoki na prawie wszystkie apartamenty powyżej poziomu drzewa. Ponadto specyfika obszaru inspiruje do osiągnięcia nowych horyzontów. W każdym apartamencie podłączony podstawowy pakiet "Smart apartment" zapomnij o zmartwieniu wyciekiem; skonfigurować swoje scenariusze zarządzania urządzeniami i elektrycznością; komunikować się z "Smart apartment" głos. A dostępność spiżarni pozwoli Ci utrzymać doskonały porządek i komfort w mieszkaniu! Dostępność transportu: Do metra "Prospekt Mira" - 3 minuty spacerem, 4 minuty do SVH, 9 minut do TTK, 11 minut do Moscow Ring Road, 12 minut do Garden Ring Infrastruktura wewnętrzna: Zewnętrzne terytorium kompleksu jest warunkowo podzielone na trzy strefy. Główna grupa wjazdowa to otwarta część lokali handlowych (kawiarnia, apteka, salon piękności). W zamkniętym obszarze dziedzińca, czas płynie jak w zwolnionym tempie. Ławki, leżaki, pufy, huśtawki w ogrodzie zapraszają do relaksu na godzinę lub dwie z sobą lub w małej firmie. We wschodniej części terytorium znajdują się place zabaw dla dzieci w różnym wieku, a także boiska sportowe. Autorzy projektu, biuro architektoniczne Icube udało się odtworzyć atmosferę filmów dziecięcych!