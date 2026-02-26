Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Wynajem krótkoterminowy
  4. Mieszkanie

Wynajem mieszkań i apartamentów na jeden dzień w Rosja

Królewiec
9
Północno-Zachodni Okręg Federalny
11
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
11 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Królewiec, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Królewiec, Rosja
Pokoje 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 3/5
2-pokojowe mieszkanie na krótki okres w centrum Kaliningradu, Polotskaya ulicy, Leninsky Pro…
$47
za noc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Królewiec, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Królewiec, Rosja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Piętro 6/8
Oferuję do wynaj? cia 2- pokojowe mieszkanie w centrum na Rimskaya Street, w nowym budynku z…
$59
za noc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Holmogorovka, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Holmogorovka, Rosja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 2/4
Oferuję do wynajęcia 1-pokojowe mieszkanie z remontem projektantów, codziennie od 3 dni. Apa…
$46
za noc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Swietłogorsk, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Swietłogorsk, Rosja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2/6
Apartamenty "Czekolada" w Svetlogorsku. Odkryj specjalny komfort podróży wybierając nasze ap…
$65
za noc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Królewiec, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Królewiec, Rosja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 7/10
1-pokojowe mieszkanie do wynajęcia na ul. Yubileynaya, 12. Apartament jest w pełni gotowy do…
$46
za noc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Królewiec, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Królewiec, Rosja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 2/4
Przytulny apartament w spokojnej okolicy w centrum miasta przy ulicy Repina - 10 minut space…
$33
za noc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Królewiec, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Królewiec, Rosja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 4/9
Krótkoterminowy czynsz na Frunze Street. Apartament z meblami i urządzeniami. Od 2 dni. Obie…
$20
za noc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Królewiec, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Królewiec, Rosja
Pokoje 2
Powierzchnia 68 m²
Piętro 3/9
Przytulny apartament z 2 sypialniami 70 m2 znajduje się na 3 piętrze 10- piętrowego domu z w…
$65
za noc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Królewiec, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Królewiec, Rosja
Pokoje 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 3/9
1 pokojowe mieszkanie na ulicy. Bagratha Orr Fish Village. Obiekt 26256- 32495
$39
za noc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Królewiec, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Królewiec, Rosja
Pokoje 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 4/8
Do wynajęcia 1-pokojowe mieszkanie na ul. Marsh Novikova, 11 autonomiczne ogrzewanie, napraw…
$33
za noc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Królewiec, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Królewiec, Rosja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 5/5
3-pokojowe mieszkanie w centralnej części Kaliningradu, w pobliżu Zoo Kaliningradu. Mieszkan…
$26
za noc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się