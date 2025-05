Kompleks mieszkalny ZK 1 j Asenevskij

Lokalizacja kompleksu: W mieszkalny kompleks komfort-plus klasa "pierwszy Yasenewski" dostępny korzyść dwa styl życia. Po tym wszystkim, w odległości spaceru od metra, szkoła z 25-metrowym basenem i klastra IT, a jednocześnie aż 63 hektary krajobrazu Trinity Forest Park pod oknami, gdzie jest tak miło oddychać świeżym powietrzem i słuchać śpiewu ptaków. Własny zamknięty terytorium "pierwszy Yasenewski" jestem przytulny oaza. Jest zielony oświetlony bulwar do chodzenia, system ścieżek rowerowych, mały plac miasta, kawiarnie, piekarnie i punkty kawy. I podwórze bez samochodów i wielopiętrowy parking. Punktem kulminacyjnym tego terytorium są drzewa owocowe na dziedzińcu i ogrodach miejskich. "1st Yasenevsky" - zaledwie 1 km od Moscow Ring Road, na terytorium nowej Moskwy. Kompleks mieszkalny, gdzie jest wszystko, co potrzebne dla nowoczesnej osoby. Dostępność transportu: Do metra "Kornilovskaya" - 12 minut spacerem Do metra "Tyutchevskaya" - 25 minut spacerem Do metra "Ciepły Stan" - 10 minut transportu Do metra "Alder" - 30 minut transportu publicznego Pojazdy osobowe: Wyjazd na autostradę Kaluga - 500 m MKAD - 1 km Infrastruktura wewnętrzna: Pierwszy Yasenevsky mieszkalny kompleks można nazwać idealnym miejscem dla rodziny z dziećmi. Tutaj dosłownie za domem jest Trinity Forest Park - ulubione miejsce spaceru młodych rodziców. I w dziedziniec dla dziecięcy plac zabaw przydzieliłem szczególny rejon. Są one wyposażone we wszystko, czego potrzebujesz do szczęśliwego dzieciństwa: nowoczesne i bezpieczne huśtawki, piaskownicy i wspinacze. Scenariusze związane z wyposażeniem i zabawą na placach zabaw są projektowane wspólnie z zespołem psychologów dziecięcych w celu właściwego rozwoju dziecka i zwiększenia ich zainteresowania. W pobliżu domu znajdują się również dwa przedszkola, z których jeden został już zbudowany i szkoła z 1100 miejscami. Szkoła może być słusznie nazywana modelową instytucją edukacyjną. Tworzy fundamenty dla pomyślnej przyszłości. Istnieje klasa robotyki, klaster IT, basen 25 metrów i dobrze wyposażone siłownie.