Kompleks mieszkalny ZK Zavoronki klab

Lokalizacja kompleksu: Aby stworzyć harmonijną przestrzeń, projekt ma całą niezbędną infrastrukturę, począwszy od zamkniętych dziedzińców z placami zabaw i rekreacji, siłowni z minisaunami i pokoju dziecięcego, do zagłębienia krajobrazu, gdzie znajduje się duże centrum gier z trasy spacerowej i grill. Ulubiony wiatr wzrósł i brak produkcji wpływa na jakość powietrza. Woda i natura spokojne i energiczne. Dostępność transportu: W 30 m od terytorium kompleksu mieszkalnego znajdują się przystanki transportu publicznego, skąd można dostać się do najbliższych stacji kolejowych Sanino (5 min.), Krekshino (7 min.) i Zhavoronki (7 min.), a w 10 minut - przystanki tras do stacji metra Salarievo i Park Victory. Kongres na autostradzie Mińska znajduje się 700 m od LCD. Infrastruktura wewnętrzna: W ramach projektu, przedszkola komunalnego i szkoły kształcenia ogólnego, powstanie kompleks administracyjny i gospodarstwa domowego (sklepy "w domu", punkty usług gospodarstwa domowego, street- retail, kawiarnia, kawiarnia, apteka, a także wielofunkcyjne centrum handlowe i rozrywkowe z FOK i przychodni ambulatoryjnej. Dla wygody i komfortu mieszkańców, kiedy wszystko jest pod ręką, umieściliśmy darmową siłownię z przebieralniami i minisaunami w LCD. Możesz tu przyjść sam lub z osobistym trenerem do treningu funkcjonalnego. Dla dzieci pokój gier jest wyposażony w wiele rozwijających się gier, jak również różne "pokoje wspinaczkowe". Ten pokój dziecięcy nadaje się również do świętowania urodzin dziecka.