Nowe mieszkania w Khimki Urban Okrug, Rosja

Chimki
1
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Seremetevskij
Zespół mieszkaniowy ZK 1 j Seremetevskij
Chimki, Rosja
od
$89,625
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 17
Lokalizacja kompleksu: Pierwszy Sheremetyevo kompleks mieszkalny znajduje się w samym centrum Podrezkovo, od niego tylko 6 minut spacerem do dworca kolejowego o tej samej nazwie i planowane na otwarcie IDC-3. Kompleks jest jasny i przytulny, lobby, duży wózek inwalidzki, lapomowash. Dzięki g…
Deweloper
ГК "ФСК"
Na mapie
