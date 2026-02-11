  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Gurjewsk
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Gurjewsk, Rosja

Moskwa
21
Królewiec
19
Północno-Zachodni Okręg Federalny
27
obwód leningradzki
2
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Dzielnica mieszkaniowa River Park
Dzielnica mieszkaniowa River Park
Dzielnica mieszkaniowa River Park
Dzielnica mieszkaniowa River Park
Dzielnica mieszkaniowa River Park
Dzielnica mieszkaniowa River Park
Gurjewsk, Rosja
od
$52,653
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Komfort w dzielnicy mieszkalnej ‑ River Park Project – w Gurjewsku pod Kaliningradem w korzystnym i ekologicznym miejscu. Unikalna koncepcja architektoniczna projektu harmonijnie łączy nowoczesne trendy architektoniczne z klasycznymi elementami. Szczególny urok i piękno 5 ‑ dodane do domów p…
Agencja
Westdream
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się