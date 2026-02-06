  1. Realting.com
Vasilkovo, Rosja
$46,574
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 9
Kompleks mieszkaniowy „Vasilki” znajduje się na wschodnich obrzeżach Kaliningradu, na północ od -. Cechą charakterystyczną praktycznych projektów —, podziemny parking i spiżarnie. Jednym słowem, wszystko, czego potrzeba do wygodnego życia
Westdream
rejon gurjewski, Rosja
$65,868
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
ZH Palmburg od jednego z największych deweloperów Kaliningradu oferuje życie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki z molo. Umożliwia to zakup jachtu i wyjście na otwarte morze, głównie z mieszkania. Układ jest udany, kompleks jest niski, powietrze jest świeże. Przed Kaliningradem — bardzo blisko.
Westdream
Gurjewsk, Rosja
$52,653
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Komfort w dzielnicy mieszkalnej ‑ River Park Project – w Gurjewsku pod Kaliningradem w korzystnym i ekologicznym miejscu. Unikalna koncepcja architektoniczna projektu harmonijnie łączy nowoczesne trendy architektoniczne z klasycznymi elementami. Szczególny urok i piękno 5 ‑ dodane do domów p…
Westdream
