Kompleks mieszkalny ZK Arhitektor

Lokalizacja kompleksu: Poczucie przytulnego domu powinno zacząć się od wejścia. Staraliśmy się zapewnić wszystkie niuanse, aby nasze windy spełniały najsurowsze, nowoczesne wymagania. Zawsze widzisz, kto dzwoni. W każdym apartamencie podłączony podstawowy pakiet "Smart apartment" zapomnij o zmartwieniu wyciekiem; skonfigurować swoje scenariusze zarządzania urządzeniami i elektrycznością; komunikować się z głosem "Smart apartment"; Można łatwo rozszerzyć "podstawowy pakiet" i połączyć dodatkowe opcje i urządzenia do kontroli eksploatacji urządzeń gospodarstwa domowego i systemów z dowolnego miejsca na świecie. Dostępność spiżarni pozwoli na utrzymanie doskonałego porządku i komfortu! Pod wieżami znajduje się trzypoziomowy parking dla 670 samochodów z bezpośrednim dostępem od apartamentów każdego wejścia. Na terenie parkingu znajduje się parking dla gości na 30 miejsc. Dostępność transportu: Do metra "Kaluga" - 12 minut pieszo, 14 minut (7 km) do TTK, 9 minut (6 km) do MKAD, 18 minut (11 km) do Garden Ring. W odległości spaceru do parku Worontsov Infrastruktura wewnętrzna: LCD posiada dobrze przemyślaną, bogatą infrastrukturę trzech stref. W głównej grupie wejścia skoncentrowane wszystkie zalety nowoczesnej metropolii: supermarket, restauracja, klub fitness, apteki, salony piękności i kawiarnia. Dla hałaśliwych gier dla dzieci, niższy poziom jest przydzielony, mamy zapewnione gry dla najmłodszych i starszych dzieci. Dla dorosłych są miejsca do uprawiania sportu, jogi, leżaków i drewnianych tarasów do rekreacji.